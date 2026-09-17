كيفية الحصول على تذاكر الكويت ضد العراق: أسعار كأس الخليج، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه منتخب الكويت نظيره العراقي في مباراة مرتقبة ضمن المجموعة الأولى من النسخة السابعة والعشرين لكأس الخليج العربي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة يوم 26 سبتمبر 2026. وتجمع هذه المواجهة المثيرة بين منافسين خليجيين تاريخيين يتنافسان على نقاط غاية في الأهمية ضمن المجموعة.

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متى تنطلق مباراة الكويت والعراق في كأس الخليج؟

لم يتم تأكيد تفاصيل البث في هذه المرحلة، وسيتم تحديث معلومات القناة التلفزيونية الرسمية والبث المباشر فور توفرها قبل انطلاق المباراة.

كأس الخليج - الجولة 2 26 سبتمبر 2026 - 11:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الكويت والعراق؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية WeBook، التي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي في السعودية. وتُعد المنصة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على مقاعد بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الكويت والعراق؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام خلف المرمى، مع زيادة الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وفي الأسواق الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 45 ريالًا سعوديًا للمقعد الواحد، مع تفاوت السعر النهائي بحسب قسم الجلوس، والموقع، وحجم الطلب في السوق لحظة بلحظة.

الكويت ضد العراق في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج الكويت والعراق

حقق منتخب الكويت فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع تايلاند في مباراة ودية خلال يونيو 2026، كما تعادل 1-1 مع مصر في كأس العرب FIFA. وجاءت هزيمته الوحيدة في تلك السلسلة خلال خسارتين متتاليتين أمام الإمارات 3-1 والأردن 1-3 في كأس العرب. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل منتخب الكويت سبعة أهداف واستقبل تسعة.

تبدو نتائج العراق في آخر خمس مباريات صعبة للغاية: أربع هزائم وتعادل واحد. وكانت آخر مباراة له الخسارة 5-0 أمام السنغال في كأس العالم 2026، بعد هزيمة 3-0 أمام فرنسا وخسارة 4-1 أمام النرويج في دور المجموعات نفسه. أما نتيجته الإيجابية الوحيدة فكانت التعادل 1-1 مع إسبانيا في مباراة ودية قبل البطولة. وسجل العراق هدفين فقط في تلك المباريات الخمس، بينما استقبل 13 هدفًا.

الكويت ضد العراق: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهت أحدث مواجهة بين المنتخبين بالتعادل 2-2، عندما استضاف العراق منتخب الكويت في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال مارس 2025. وقبل ذلك، تعادل المنتخبان 0-0 عندما استضافت الكويت العراق في سبتمبر 2024، أيضًا ضمن تصفيات كأس العالم. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز العراق في مباراتين، بينما انتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل، ولم يحقق منتخب الكويت أي فوز في هذه السلسلة الأخيرة من المواجهات.



