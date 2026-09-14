كيفية الحصول على تذاكر القادسية ضد الوصل: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف القادسية نظيره الوصل على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/27، حيث يفتتح الفريقان مشوارهما القاري بمواجهة مباشرة بينهما.

يدخل القادسية اللقاء بعد صعود لافت، بعدما ضمن التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة عقب سلسلة مميزة في الدوري السعودي للمحترفين. أما الوصل، فيمثل الإمارات بوصفه أحد أنجح أندية البلاد، ما يضيف طابعًا قويًا من التنافس الخليجي إلى هذه المباراة الافتتاحية.

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متى تنطلق مباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث مباراة القادسية والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة. عد مجددًا قبل موعد انطلاق اللقاء للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 1 14 سبتمبر 2026 - 14:15

أين يمكن شراء تذاكر مباراة القادسية والوصل؟

تُباع تذاكر مباراة القادسية والوصل رسميًا عبر Webook.com، الشريك الرسمي لبيع التذاكر في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يمكن للجماهير اختيار المقاعد مباشرة للمباراة على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية والوصل؟

تبدأ أسعار التذاكر على Webook.com، المنصة الرسمية، عادة من 10 ريالات سعودية فقط، مع وجود جزء من المقاعد بسقف 30 ريالًا سعوديًا أو أقل، رغم أن أسعار المباريات القارية البارزة قد تكون أعلى من مباراة عادية في الدوري المحلي.

وفي السوق الثانوية، تتوفر تذاكر GrintaHub للمشجعين الذين يبحثون عن نطاق أوسع من خيارات المقاعد عند محدودية التذاكر الرسمية، مع اعتماد الأسعار على الفئة وحجم الطلب.

القادسية ضد الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى القادسية والوصل

فاز القادسية في أربع مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، من دون أي خسارة خلال هذه السلسلة. وكانت آخر نتائجه التعادل 3-3 مع الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، بينما انتهت مباراته السابقة بالفوز 3-2 على الأهلي. كما حقق انتصارات على الدرعية والفيصلي ونيوم SC، مسجلًا 14 هدفًا ومستقبلًا سبعة أهداف في تلك المباريات الخمس.

فاز الوصل في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له في دوري الخليج العربي. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 2-2 مع العين، بينما تغلب في المباراة السابقة على خورفكان بنتيجة 5-2. كما فاز أيضًا على كلباء FC بنتيجة 3-0 ويونايتد FC بنتيجة 5-1 خلال هذه الفترة، لكنه خسر 1-0 أمام شباب الأهلي دبي FC. وسجل الوصل 15 هدفًا واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

القادسية والوصل: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر حاليًا بيانات عن المواجهات المباشرة بين القادسية والوصل. وسيتم تحديث هذه الصفحة بتفاصيل السجل التاريخي فور توفر المعلومات.



