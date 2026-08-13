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دوري روشن السعودي
team-logoالقادسية
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
team-logoالاتفاق
Book Al Qadsiah vs Al-Ettifaq Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر القادسية ضد الاتفاق: أسعار الدوري السعودي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
القادسية
الاتفاق

القادسية يواجه الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين.. إليكم كيفية حجز تذاكركم

يترقب عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط بحماس المواجهة المرتقبة في ديربي الشرقية. وتُعد مباراة الاتفاق ضد القادسية واحدة من أبرز مباريات موسم 2026/27 في الدوري السعودي للمحترفين، ويمكنك تحقيق حلمك بحضور كرة القدم السعودية من خلال حجز مقاعدك اليوم.

دع GOAL يرشدك إلى جميع المعلومات الأساسية التي تحتاجها لحجز تذاكر مباراة الاتفاق ضد القادسية، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة القادسية ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 7
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

كيفية شراء تذاكر مباراة القادسية ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

لشراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" ضمن تبويب "المباريات". وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية.

تُقام الجولات عادة على مدار ثلاثة أيام، وتُلعب غالبية المباريات من الخميس إلى السبت تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت)، وعادة ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريباً.

كما يمكن للجماهير حجز تذاكر المباريات عبر منصة WeBook.com، الشريك الرسمي لبيع التذاكر في الدوري السعودي للمحترفين.

وبينما يظل الموقع الرسمي للدوري هو الطريقة الأكثر أماناً أمام المشجعين لشراء تذاكر الاتفاق، فإن الراغبين في حضور المباراة قد يرغبون أيضاً في النظر إلى مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo، التي توفر خيارات جلوس موثقة وعملية حجز سهلة عبر الإنترنت لهذه المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين؟

يمكنك عادة الحصول على تذكرة أساسية لمباراة في الدوري السعودي للمحترفين مقابل 50 إلى 100 ريال سعودي، ما يجعل الحضور في متناول المسافرين بمفردهم أو مجموعات المشجعين أو العائلات الشغوفة بكرة القدم.

لكن المناسبات البارزة، مثل ديربي الشرقية أو عندما يستضيف الاتفاق الهلال أو النصر، تكون أكثر تكلفة، خصوصاً في أفضل مناطق المشاهدة.

توجد أيضاً خيارات إعادة بيع ثانوية لشراء تذاكر الدوري السعودي للمحترفين، مثل Ticombo، حيث تمثل أرخص التذاكر المتاحة لهذه المباراة أفضل نقطة دخول من حيث القيمة للمشجعين الراغبين في الحضور. وقد تتقلب الأسعار هناك، صعوداً وهبوطاً مقارنة بالسعر المعلن للتذكرة، بحسب المباراة ومدى قرب موعدها.

القادسية ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة القادسية والاتفاق

القادسية

القادسية - المستوى

النصر
ف3-1
الفيحاء
ف1-2
الحزم
ف2-0
الاتحاد
ف1-5
ليفانتي
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الاتفاق

الاتفاق - المستوى

الأخدود
ف1-3
النجمة
ت0-0
الخليج
ف0-5
الاتحاد
خ1-3
نيوم
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

القادسية ضد الاتفاق: سجل المواجهات المباشرة الأخير

وجهاً لوجه

القادسيةتعادلالاتفاق
3
1
1
دوري روشن السعودي
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
3
القادسية badge
القادسية
القادسية
2
انتهت
دوري روشن السعودي
القادسية badge
القادسية
القادسية
4
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الاتفاق
الاتفاق
0
انتهت
دوري روشن السعودي
القادسية badge
القادسية
القادسية
1
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
0
القادسية badge
القادسية
القادسية
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
1
القادسية badge
القادسية
القادسية
3
انتهت
12الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب القادسية والاتفاق

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أبهاأبهاأبها
00000000
2
الأهليالأهليالأهلي
00000000
3
الدرعيةالدرعيةالدرعية
00000000
4
الفتحالفتحالفتح
00000000
5
الحزمالحزمالحزم
00000000
6
الهلالالهلالالهلال
00000000
7
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
8
الخليجالخليجالخليج
00000000
9
الخلودالخلودالخلود
00000000
10
النصرالنصرالنصر
00000000
11
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
12
الرياضالرياضالرياض
00000000
13
الشبابالشبابالشباب
00000000
14
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
00000000
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
00000000
16
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
00000000
17
التعاونالتعاونالتعاون
00000000
18
نيومنيومنيوم
00000000
AFC Champions League
هبوط


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