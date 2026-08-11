هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالقادسية
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
team-logoالاتحاد
Book Al Qadsiah vs Al Ittihad Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر القادسية ضد الاتحاد: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
دوري روشن السعودي
القادسية
الاتحاد

القادسية يواجه الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.. إليك كيفية حجز تذاكرك

يستضيف القادسية الاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد في مباراة تعكس كثيرًا من ملامح ميزان القوى الحالي في كرة القدم السعودية. القادسية، الذي يخوض فقط موسمه الثاني على الإطلاق في دوري المحترفين، أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بشكل لافت تحت قيادة بريندان رودجرز، وحجز مقعده في دوري أبطال آسيا للنخبة، بل وتغلب أيضًا على النصر بطل الموسم في نهاية المطاف بنتيجة 3-1 خلال المشوار. أما الاتحاد، فعانى من موسم صعب انتهى باحتلال المركز الخامس ورحيل سيرجيو كونسيساو، ما يترك المدرب الجديد ينس ويسينغ أمام مهمة إعادة النادي إلى المستوى الذي يفرضه تاريخه.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر مباراة القادسية والاتحاد الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة القادسية والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

crest
دوري روشن السعودي - الجولة 2
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة القادسية والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي من خلال Ticombo، الذي يوفّر خيارات مقاعد موثقة لمباراة القادسية والاتحاد مع حجز فوري عبر الإنترنت وعملية دفع آمنة. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وتأكيد مقعدك من دون الحاجة إلى عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح نافذة البيع العام.

ومع الارتفاع السريع في أسهم القادسية بعد احتلاله المركز الرابع الموسم الماضي، ومع بقاء الاتحاد أحد أكثر الفرق المدعومة جماهيريًا خارج أرضه في الدوري، من المتوقع أن يكون الطلب على هذه المباراة أعلى من المعتاد مقارنة بمواجهة مبكرة من الموسم بين فريقين من وسط الجدول. وعادة ما تُطرح التذاكر الرسمية عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وقنوات كل نادٍ الخاصة قبل موعد انطلاق المباراة بنحو 10 إلى 14 يومًا، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticombo يُعد وسيلة مناسبة لضمان مقعدك.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

تظل تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر بأسعار معقولة في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

  • تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين العادية تبدأ عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.
  • فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية تتراوح عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.
  • خيارات كبار الشخصيات والضيافة، بما في ذلك دخول صالات الاستراحة وخدمات الطعام، قد تتجاوز 1,500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع أي مباراة يكون أحد أندية الكرة السعودية التقليدية الكبرى طرفًا فيها، قد ترتفع الأسعار مع اقتراب موعد اللقاء، لذلك فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

القادسية ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة القادسية والاتحاد

القادسية

القادسية - المستوى

النصر
ف3-1
الفيحاء
ف1-2
الحزم
ف2-0
الاتحاد
ف1-5
ليفانتي
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الاتحاد

الاتحاد - المستوى

ضمك
ف2-1
الاتفاق
ف1-3
الشباب
خ3-2
القادسية
خ1-5
مالاجا
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

القادسية ضد الاتحاد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

وجهاً لوجه

القادسيةتعادلالاتحاد
2
1
2
دوري روشن السعودي
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
1
القادسية badge
القادسية
القادسية
5
انتهت
دوري روشن السعودي
القادسية badge
القادسية
القادسية
2
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
1
انتهت
كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
3
القادسية badge
القادسية
القادسية
1
انتهت
دوري روشن السعودي
القادسية badge
القادسية
القادسية
1
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
3
القادسية badge
القادسية
القادسية
1
انتهت
10الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

ترتيب القادسية والاتحاد

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أبهاأبهاأبها
00000000
2
الأهليالأهليالأهلي
00000000
3
الدرعيةالدرعيةالدرعية
00000000
4
الفتحالفتحالفتح
00000000
5
الحزمالحزمالحزم
00000000
6
الهلالالهلالالهلال
00000000
7
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
8
الخليجالخليجالخليج
00000000
9
الخلودالخلودالخلود
00000000
10
النصرالنصرالنصر
00000000
11
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
12
الرياضالرياضالرياض
00000000
13
الشبابالشبابالشباب
00000000
14
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
00000000
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
00000000
16
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
00000000
17
التعاونالتعاونالتعاون
00000000
18
نيومنيومنيوم
00000000
AFC Champions League
هبوط


هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل