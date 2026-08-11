يستضيف القادسية الاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد في مباراة تعكس كثيرًا من ملامح ميزان القوى الحالي في كرة القدم السعودية. القادسية، الذي يخوض فقط موسمه الثاني على الإطلاق في دوري المحترفين، أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بشكل لافت تحت قيادة بريندان رودجرز، وحجز مقعده في دوري أبطال آسيا للنخبة، بل وتغلب أيضًا على النصر بطل الموسم في نهاية المطاف بنتيجة 3-1 خلال المشوار. أما الاتحاد، فعانى من موسم صعب انتهى باحتلال المركز الخامس ورحيل سيرجيو كونسيساو، ما يترك المدرب الجديد ينس ويسينغ أمام مهمة إعادة النادي إلى المستوى الذي يفرضه تاريخه.

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متى تنطلق مباراة القادسية والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 2 21 أغسطس 2026 - 14:00 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة القادسية والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي من خلال Ticombo، الذي يوفّر خيارات مقاعد موثقة لمباراة القادسية والاتحاد مع حجز فوري عبر الإنترنت وعملية دفع آمنة. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وتأكيد مقعدك من دون الحاجة إلى عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح نافذة البيع العام.

ومع الارتفاع السريع في أسهم القادسية بعد احتلاله المركز الرابع الموسم الماضي، ومع بقاء الاتحاد أحد أكثر الفرق المدعومة جماهيريًا خارج أرضه في الدوري، من المتوقع أن يكون الطلب على هذه المباراة أعلى من المعتاد مقارنة بمواجهة مبكرة من الموسم بين فريقين من وسط الجدول. وعادة ما تُطرح التذاكر الرسمية عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وقنوات كل نادٍ الخاصة قبل موعد انطلاق المباراة بنحو 10 إلى 14 يومًا، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticombo يُعد وسيلة مناسبة لضمان مقعدك.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

تظل تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر بأسعار معقولة في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين العادية تبدأ عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.

فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية تتراوح عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.

خيارات كبار الشخصيات والضيافة، بما في ذلك دخول صالات الاستراحة وخدمات الطعام، قد تتجاوز 1,500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع أي مباراة يكون أحد أندية الكرة السعودية التقليدية الكبرى طرفًا فيها، قد ترتفع الأسعار مع اقتراب موعد اللقاء، لذلك فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

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