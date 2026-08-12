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دوري روشن السعودي
team-logoالفتح
ميدان تمويل الأولى
team-logoالاتفاق
Book Al Fateh FC vs Al-Ettifaq Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الفتح ضد الاتفاق: أسعار الدوري السعودي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الفتح
الاتفاق

يواجه الفتح نادي الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين. إليك كيفية حجز تذاكرك

يستضيف الفتح نظيره الاتفاق على ملعب ميدان التمويل الأولى في الأحساء، في مواجهة تتجدد بعد مباراتين شهدتا غزارة تهديفية وتنافسًا محتدمًا عندما التقى الفريقان في الموسم الماضي. وأنهى الفتح موسم 2025/26 في المركز التاسع تحت قيادة جوزيه جوميز، بينما قدّم الاتفاق الموسم الأفضل بين الفريقين، بعدما حجز مقعده في دوري أبطال الخليج للأندية تحت قيادة المدرب السعودي سعد الشهري.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر مباراة الفتح ضد الاتفاق الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الفتح ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 2
ميدان تمويل الأولى

كيفية شراء تذاكر مباراة الفتح ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي من خلال Ticombo، الذي يوفّر خيارات جلوس موثقة لمباراة الفتح ضد الاتفاق مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام آمن لعملية الشراء. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وتأكيد مقعدك من دون الحاجة إلى عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح نافذة البيع العام.

كما تتوافر التذاكر الرسمية عادةً عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الخاصة بكل نادٍ، لكن غالبًا ما تُطرح قبل أسبوع أو أسبوعين فقط من موعد انطلاق المباراة. ونظرًا للطابع الممتع للمواجهات الأخيرة بين الفريقين، إلى جانب السمعة المتنامية للاتفاق بعد تأهله القاري في الموسم الماضي، فإن الحجز مبكرًا عبر Ticombo يعد وسيلة مناسبة لتجنب فقدان مقعدك المفضل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الفتح ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين؟

تظل تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

  • تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين العادية عادةً من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.
  • تتراوح فئات المقاعد المميزة والجانبية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.
  • وقد تتجاوز خيارات كبار الزوار والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الطعام، 1,500 ريال سعودي.

وكما هو الحال في معظم مباريات الدوري السعودي للمحترفين، قد تتغير الأسعار كلما اقترب موعد اللقاء، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

الفتح ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الفتح والاتفاق

الفتح

الفتح - المستوى

نيوم
ت2-2
الأهلي
خ3-1
الرياض
خ1-0
النجمة
ف2-0
الخلود
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الاتفاق

الاتفاق - المستوى

الأخدود
ف1-3
النجمة
ت0-0
الخليج
ف0-5
الاتحاد
خ1-3
نيوم
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

الفتح ضد الاتفاق: سجل المواجهات المباشرة الأخير

وجهاً لوجه

الفتحتعادلالاتفاق
3
0
2
دوري روشن السعودي
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
4
الفتح badge
الفتح
الفتح
3
انتهت
دوري روشن السعودي
الفتح badge
الفتح
الفتح
2
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
1
الفتح badge
الفتح
الفتح
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الفتح badge
الفتح
الفتح
1
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الفتح badge
الفتح
الفتح
1
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
0
انتهت
9الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب الفتح والاتفاق

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أبهاأبهاأبها
00000000
2
الأهليالأهليالأهلي
00000000
3
الدرعيةالدرعيةالدرعية
00000000
4
الفتحالفتحالفتح
00000000
5
الحزمالحزمالحزم
00000000
6
الهلالالهلالالهلال
00000000
7
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
8
الخليجالخليجالخليج
00000000
9
الخلودالخلودالخلود
00000000
10
النصرالنصرالنصر
00000000
11
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
12
الرياضالرياضالرياض
00000000
13
الشبابالشبابالشباب
00000000
14
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
00000000
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
00000000
16
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
00000000
17
التعاونالتعاونالتعاون
00000000
18
نيومنيومنيوم
00000000
AFC Champions League
هبوط


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