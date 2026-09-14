كيفية الحصول على تذاكر الشمال ضد الاتحاد: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف الشمال نادي الاتحاد على استاد البيت في الخور يوم الاثنين 14 سبتمبر، على أن تنطلق المباراة في الساعة 7 مساءً، إذ يفتتح الفريقان مشوارهما في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/27.

وتمثل هذه الليلة مناسبة تاريخية للفريق القطري، الذي يسجل ظهوره القاري الأول بعد إنهائه الموسم الماضي وصيفًا في دوري نجوم قطر. أما الاتحاد، أحد أبرز أندية السعودية، فيدخل المباراة بوصفه فريقًا معتادًا على المنافسات القارية ويتطلع إلى بداية قوية.

GOAL لديه كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز مقعدك في افتتاحية دوري أبطال آسيا للنخبة هذه، بما في ذلك مكان شراء التذاكر وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات بث رسمية لمباراة الشمال والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة. عُد لاحقًا مع اقتراب موعد الانطلاق للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 1 14 سبتمبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الشمال والاتحاد؟

تُباع تذاكر مباراة الشمال والاتحاد رسميًا عبر tickets.qsl.qa، منصة التذاكر التابعة لدوري نجوم قطر، حيث يمكن للجماهير اختيار المقاعد في استاد البيت مباشرة لهذه المباراة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن GrintaHub هو خيارك المناسب. تتيح المنصة للجماهير اختيار عدد التذاكر المفضل لديهم وتحديد فئة الجلوس مباشرة من خلال خريطة تفاعلية لاستاد البيت، مع توفير مرونة عبر أربع فئات للمشجعين الذين ما زالوا يسعون إلى حجز مقعد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الشمال والاتحاد؟

تذاكر منصة tickets.qsl.qa الرسمية تبدأ عادة من نحو 30-50 ريالًا قطريًا للدخول العام، مع ارتفاع الأسعار عبر الفئات المميزة وكبار الزوار بحسب موقع مقعدك في استاد البيت.

وفي السوق الثانوية، تبدأ أسعار تذاكر GrintaHub عادة من نحو 100-150 ريالًا سعوديًا للفئة 3، ثم ترتفع عبر الفئة 2 والفئة 1 وكبار الزوار للراغبين في الحصول على رؤية أفضل لأحداث المباراة.

الشمال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الشمال والاتحاد

حقق الشمال فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في دوري النجوم. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 أمام الوكرة، بينما كانت أفضل نتائجه خلال هذه السلسلة الفوز 4-2 على الشحانية. وجاءت الهزيمة الوحيدة أمام السد، حين خسر 3-2. وخلال المباريات الخمس، سجل الشمال 13 هدفًا واستقبل 10.

فاز الاتحاد في أربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، مقابل تعادل واحد. وكان أحدث نتائجه الفوز 1-3 على الفيصلي خارج أرضه في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتصار 2-1 على النصر. وكانت المباراة الوحيدة التي لم يحقق فيها الفوز خلال هذه السلسلة هي التعادل السلبي أمام الفتح. وسجل الاتحاد تسعة أهداف واستقبل أربعة خلال هذه المباريات الخمس.

الشمال والاتحاد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة الأخيرة بين الشمال والاتحاد. وقد تمثل هذه المباراة أول لقاء بين الناديين، أو مباراة لا تتوفر لها سجلات حديثة موثقة.



