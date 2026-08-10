يواصل الدوري السعودي للمحترفين صعوده السريع كواحدة من أكثر مسابقات كرة القدم العالمية إثارة، وتعد هذه المواجهة المرتقبة بين الشباب، بطل الدوري ست مرات، والقادسية الطموح المدجج بالنجوم، بأجواء حماسية مكثفة لا يمكن تفويتها في يوم المباراة بالرياض.

ولضمان مكانك في الملعب، توصي GOAL بشراء تذاكرك قبل وقت كافٍ.

متى تنطلق مباراة الشباب ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 1 13 أغسطس 2026 - 14:00 اس اتش جي ارينا

كيفية شراء تذاكر مباراة الشباب ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين

قد يبدو العثور على تذاكر أصلية لمباريات القمة في الدوري السعودي للمحترفين صعبًا أحيانًا بسبب الإقبال الجماهيري الكبير ونفادها السريع على المنصات الرسمية للأندية. ومع ذلك، توجد أمام الجماهير عدة خيارات يمكن استكشافها عند البحث عن مقاعد صالحة.

تُدار مبيعات التذاكر الأساسية عادةً بشكل مباشر عبر البوابات الرسمية لبيع تذاكر الدوري السعودي للمحترفين وقنوات التوزيع الخاصة بالأندية. ويطرح الشباب تذاكر المباريات الفردية أولًا لأعضاء النادي والجماهير المسجلة قبل فتح باب البيع لعامة الجمهور. ومع ذلك، فإن الحصص الأساسية من التذاكر للمواجهات المهمة ضد منافسين طموحين مثل القادسية غالبًا ما تنفد خلال دقائق من طرحها.

وعندما تنفد مبيعات الطرح الأساسي، تمثل أسواق التذاكر الثانوية الخيار الأكثر سهولة للجماهير الراغبة في شراء تذاكر يوم المباراة. وتختص منصات مثل Ticombo في تبادل تذاكر كرة القدم بين الجماهير، ما يمنح المشجعين إمكانية الوصول إلى تذاكر موثقة حتى للمباريات التي نفدت تذاكرها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الشباب ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين بحسب موقع المقعد، وزاوية الرؤية في الملعب، وحجم الطلب على المباراة. ولحسن الحظ، هناك خيارات تناسب كل الميزانيات، بدءًا من مقاعد المدرجات الأساسية وحتى أجنحة الضيافة الفاخرة للشركات.

إليك نظرة سريعة على نطاقات الأسعار المتوقعة بالريال السعودي:

الفئة 3 / المدرج الخلفي القياسي: من 150 ريالًا سعوديًا إلى 250 ريالًا سعوديًا

الفئة 2 / المدرج الجانبي العلوي: من 250 ريالًا سعوديًا إلى 400 ريال سعودي

الفئة 1 / المدرج الرئيسي السفلي: من 400 ريال سعودي إلى 650 ريالًا سعوديًا

بريميوم / ضيافة كبار الشخصيات: من 900 ريال سعودي إلى 1,600 ريال سعودي فأكثر

ونظرًا لأن أسعار التذاكر تخضع للعرض والطلب، فقد تتغير الأسعار على المنصات الثانوية مع اقتراب يوم المباراة. ويضمن لك حجز تذاكرك مبكرًا الحصول على أفضل سعر متاح لمنطقة الجلوس المفضلة لديك.

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