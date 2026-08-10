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دوري روشن السعودي
team-logoالشباب
اس اتش جي ارينا
team-logoالقادسية
Book Al Shabab vs Al Qadsiah Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الشباب ضد القادسية: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الشباب
القادسية

الشباب يواجه القادسية في الدوري السعودي للمحترفين.. إليك كيفية حجز تذاكرك

يواصل الدوري السعودي للمحترفين صعوده السريع كواحدة من أكثر مسابقات كرة القدم العالمية إثارة، وتعد هذه المواجهة المرتقبة بين الشباب، بطل الدوري ست مرات، والقادسية الطموح المدجج بالنجوم، بأجواء حماسية مكثفة لا يمكن تفويتها في يوم المباراة بالرياض.

ولضمان مكانك في الملعب، توصي GOAL بشراء تذاكرك قبل وقت كافٍ.

متى تنطلق مباراة الشباب ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 1
اس اتش جي ارينا

كيفية شراء تذاكر مباراة الشباب ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين

قد يبدو العثور على تذاكر أصلية لمباريات القمة في الدوري السعودي للمحترفين صعبًا أحيانًا بسبب الإقبال الجماهيري الكبير ونفادها السريع على المنصات الرسمية للأندية. ومع ذلك، توجد أمام الجماهير عدة خيارات يمكن استكشافها عند البحث عن مقاعد صالحة.

تُدار مبيعات التذاكر الأساسية عادةً بشكل مباشر عبر البوابات الرسمية لبيع تذاكر الدوري السعودي للمحترفين وقنوات التوزيع الخاصة بالأندية. ويطرح الشباب تذاكر المباريات الفردية أولًا لأعضاء النادي والجماهير المسجلة قبل فتح باب البيع لعامة الجمهور. ومع ذلك، فإن الحصص الأساسية من التذاكر للمواجهات المهمة ضد منافسين طموحين مثل القادسية غالبًا ما تنفد خلال دقائق من طرحها.

وعندما تنفد مبيعات الطرح الأساسي، تمثل أسواق التذاكر الثانوية الخيار الأكثر سهولة للجماهير الراغبة في شراء تذاكر يوم المباراة. وتختص منصات مثل Ticombo في تبادل تذاكر كرة القدم بين الجماهير، ما يمنح المشجعين إمكانية الوصول إلى تذاكر موثقة حتى للمباريات التي نفدت تذاكرها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الشباب ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين بحسب موقع المقعد، وزاوية الرؤية في الملعب، وحجم الطلب على المباراة. ولحسن الحظ، هناك خيارات تناسب كل الميزانيات، بدءًا من مقاعد المدرجات الأساسية وحتى أجنحة الضيافة الفاخرة للشركات.

إليك نظرة سريعة على نطاقات الأسعار المتوقعة بالريال السعودي:

  • الفئة 3 / المدرج الخلفي القياسي: من 150 ريالًا سعوديًا إلى 250 ريالًا سعوديًا
  • الفئة 2 / المدرج الجانبي العلوي: من 250 ريالًا سعوديًا إلى 400 ريال سعودي
  • الفئة 1 / المدرج الرئيسي السفلي: من 400 ريال سعودي إلى 650 ريالًا سعوديًا
  • بريميوم / ضيافة كبار الشخصيات: من 900 ريال سعودي إلى 1,600 ريال سعودي فأكثر

ونظرًا لأن أسعار التذاكر تخضع للعرض والطلب، فقد تتغير الأسعار على المنصات الثانوية مع اقتراب يوم المباراة. ويضمن لك حجز تذاكرك مبكرًا الحصول على أفضل سعر متاح لمنطقة الجلوس المفضلة لديك.

الشباب ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الشباب والقادسية

الشباب

الشباب - المستوى

التعاون
خ1-5
النصر
خ2-4
نيوم
خ2-1
الاتحاد
ف3-2
النجمة
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
القادسية

القادسية - المستوى

النصر
ف3-1
الفيحاء
ف1-2
الحزم
ف2-0
الاتحاد
ف1-5
ليفانتي
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

الشباب ضد القادسية: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

وجهاً لوجه

الشبابتعادلالقادسية
1
2
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دوري روشن السعودي
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القادسية
القادسية
2
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الشباب
الشباب
2
انتهت
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الشباب
الشباب
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القادسية
القادسية
3
انتهت
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الشباب
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القادسية
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القادسية
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الشباب
الشباب
1
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دوري روشن السعودي
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الشباب
الشباب
1
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القادسية
القادسية
1
انتهت
8الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب الشباب والقادسية

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أبهاأبهاأبها
00000000
2
الأهليالأهليالأهلي
00000000
3
الدرعيةالدرعيةالدرعية
00000000
4
الفتحالفتحالفتح
00000000
5
الحزمالحزمالحزم
00000000
6
الهلالالهلالالهلال
00000000
7
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
8
الخليجالخليجالخليج
00000000
9
الخلودالخلودالخلود
00000000
10
النصرالنصرالنصر
00000000
11
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
12
الرياضالرياضالرياض
00000000
13
الشبابالشبابالشباب
00000000
14
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
00000000
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
00000000
16
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
00000000
17
التعاونالتعاونالتعاون
00000000
18
نيومنيومنيوم
00000000
AFC Champions League
هبوط


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