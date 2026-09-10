تستضيف السويد منتخب رومانيا على ملعب ستروبيري أرينا في سولنا يوم الجمعة 25 سبتمبر، في افتتاح مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026-27 ضمن المستوى الثاني، المجموعة الرابعة، إلى جانب بولندا والبوسنة والهرسك. ويلتقي المنتخبان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب أرينا ناسيونالا في بوخارست خلال أكتوبر.

GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة السويد ورومانيا الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة السويد ورومانيا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة السويد ورومانيا على ملعب ستروبيري أرينا في ستوكهولم، على أن يتم تأكيد موعد انطلاق المباراة الرسمي لاحقًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 1 25 سبتمبر 2026 - 14:45 فريندز أرينا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة السويد ورومانيا؟

تُطرح تذاكر مباراة سولنا أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد السويدي لكرة القدم (SvFF)، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد الروماني لكرة القدم (FRF) الوجهة الأولى المقابلة لمباراة الإياب في بوخارست، كما تتولى أيضًا إدارة حصة الجماهير الزائرة لمشجعي رومانيا المسافرين إلى سولنا.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد إغلاق فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك قبل كل مباراة بفترة أقرب

حصة الجماهير الزائرة – يتولى الاتحاد الروماني لكرة القدم تخصيص قسم مخصص لجماهير رومانيا المسافرة إلى سولنا، ويتم بيعه مباشرة عبر الموقع الرسمي للاتحاد

عمليات نقل مضمونة – كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في أن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

السوق الثانوية – يُعد StubHub خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

وبالنظر إلى صعود المنتخبين مؤخرًا، يُنصح بالحجز المبكر لمباراتي هذه المواجهة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السويد ورومانيا؟

يتم تحديد الأسعار الرسمية لمباراة سولنا عبر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد السويدي لكرة القدم، مع إتاحة المجموعة الكاملة من المقاعد العادية إلى الممتازة بالسعر الرسمي ما دامت الحصة متوفرة. ويتم تسعير حصة الجماهير الزائرة الخاصة بالاتحاد الروماني لكرة القدم لمباراة سولنا بشكل منفصل، بينما تُطبق الأسعار الرسمية للاتحاد الروماني لكرة القدم على مباراة بوخارست بالطريقة نفسها.

أرخص المقاعد (سولنا): تبدأ من نحو 40 إلى 55 يورو، وعادةً ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرميين على ملعب ستروبيري أرينا

مقاعد الفئة المتوسطة (سولنا): مقاعد مركزية بمحاذاة خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في بوخارست: تكون عمومًا أقل تكلفة بالسعر الرسمي من افتتاحية سولنا، رغم أن التوفر قد يصبح أكثر محدودية مع اقتراب موعد المباراة

StubHubهو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. وكما هو الحال مع أي مواجهة بين منتخبين صاعدين حديثًا إلى المستوى الثاني، فقد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا بدلًا من الانتظار يُعد عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

السويد ضد رومانيا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى السويد ورومانيا

حققت السويد فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث مبارياتها خسارة 3-0 أمام فرنسا في كأس العالم، كما تلقت هزيمة ثقيلة 5-1 أمام هولندا في البطولة نفسها. وجاء انتصارها الوحيد خلال هذه السلسلة بنتيجة 5-1 على تونس. وسجلت السويد ثمانية أهداف واستقبلت عشرة خلال تلك المباريات الخمس، وهو ما يعكس قدرة هجومية على التسجيل، لكن أيضًا دفاعًا انكشف على أعلى مستوى.

فازت رومانيا في مباراتين، وتعادلت في واحدة، وخسرت مباراتين من آخر خمس مواجهات لها. وكانت أحدث نتائجها الفوز 2-1 على ويلز وديًا، كما تغلبت أيضًا على سان مارينو 7-1 في وقت سابق من مشوار التصفيات. وخسرت أمام تركيا وسلوفاكيا في الفترة نفسها، واستقبلت ثلاثة أهداف وسجلت 11 هدفًا عبر المباريات الخمس.

السويد ضد رومانيا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في نوفمبر 2019، عندما فازت السويد 2-0 خارج أرضها في بوخارست خلال تصفيات بطولة أمم أوروبا. كما فازت السويد أيضًا في المباراة الأخرى من العام نفسه، بتغلبها على رومانيا 2-1 في ستوكهولم في مارس 2019. أما المباراة الوحيدة الأخرى في سجل المواجهات المتاح فكانت فوزًا لرومانيا 1-0 في مباراة ودية في مارس 2018، ما يمنح السويد انتصارين من أصل ثلاث مواجهات مقابل فوز واحد لرومانيا.



