كيفية الحصول على تذاكر السويد ضد بولندا: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

حجزت السويد مقعدها في كأس العالم 2026 بفضل عروضها في النسخة السابقة من دوري الأمم الأوروبية، لذا ستكون حريصة على ترك انطباع قوي في المسابقة مجددًا.

بعد مباراتها الافتتاحية في دوري الأمم الأوروبية أمام رومانيا، يبقى فريق غراهام بوتر السويدي على أرضه لاستقبال بولندا يوم الاثنين 28 سبتمبر، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري. ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

وإلى جانب رومانيا وبولندا، تضم مجموعة السويد أيضًا البوسنة والهرسك في المجموعة الرابعة من المستوى B. وستلعب السويد أمام المنتخبات الثلاثة ذهابًا وإيابًا خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات.

سيتأهل متصدر كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29 بالمستوى A، بينما سيهبط صاحب المركز الرابع في كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29 بالمستوى C. بالإضافة إلى ذلك، سيتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة إلى ملحق الصعود/الهبوط، الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب على مباراتين.

GOAL تقدم لكم كل ما تحتاجون معرفته عن حجز تذاكر مباراة السويد وبولندا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، ومدى التوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تُقام مباراة السويد وبولندا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة السويد وبولندا على ملعب ستروبيري أرينا في سولنا (ستوكهولم) يوم الاثنين 28 سبتمبر، وتنطلق في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 2 28 سبتمبر 2026 - 14:45 فريندز أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة السويد وبولندا في دوري الأمم الأوروبية

كان بالإمكان شراء التذاكر الرسمية لمباريات السويد وبولندا في دوري الأمم الأوروبية مباشرة عبر منصة الاتحاد السويدي لكرة القدم (SvFF).

طُرحت التذاكر للبيع لأول مرة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، مع حصول أعضاء مجموعات المشجعين على أولوية وصول مبكر.

وإذا كنت تبحث عن تأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السويد وبولندا في دوري الأمم الأوروبية؟

تراوحت أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لمباريات السويد وبولندا في دوري الأمم الأوروبية بين 55 يورو و180 يورو فأكثر.

إليك أماكن الجلوس المتاحة وما يمكن توقع دفعه في ستروبيري أرينا:

الفئة 3 (خلف المرمى والطبقات العلوية) : تقع خلف المرمى أو في أعلى الطبقة الثالثة. ويشمل ذلك الأقسام المخصصة لجماهير أصحاب الأرض والكتل المخصصة لجماهير الفريق الضيف. نطاق الأسعار (55 يورو - 80 يورو)

الفئة 2 (الزوايا والطبقة الوسطى) : تقع في زوايا الملعب أو في مدرجات المستوى المتوسط. نطاق الأسعار (80 يورو - 120 يورو)

الفئة 1 (جانبا الملعب والطبقات السفلية) : مقاعد مميزة على طول خط التماس تمتد بطول أرضية الملعب في الطبقتين السفلى والوسطى. نطاق الأسعار (120 يورو - 180 يورو فأكثر)

باقات كبار الشخصيات والضيافة : مقصورات خاصة فاخرة أو مقاعد تنفيذية تقع مباشرة عند خط وسط الملعب. نطاق الأسعار (400 يورو - 800 يورو فأكثر)

تابعوا المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج معرفته عن ستروبيري أرينا

يُعد ستروبيري أرينا، الواقع في سولنا شمال وسط ستوكهولم مباشرة، أكبر ملعب في إسكندنافيا. ويشتهر بهندسته الحديثة، وسقفه القابل للسحب، وأجوائه المذهلة، كما أنه الملعب الوطني للسويد لكرة القدم للرجال، والملعب الخاص بنادي AIK الذي يلعب في الدوري السويدي الممتاز، ويُعد أيضًا وجهة رائدة لجولات الموسيقى العالمية.

قرر الاتحاد السويدي لكرة القدم بناء ملعب وطني حديث للغاية في سولنا ليحل محل ملعب روسوندا التاريخي، الذي استضاف نهائي كأس العالم الشهير عام 1958.

عند افتتاحه في عام 2012، كان ملعب سولنا الجديد يُعرف باسم فريندز أرينا، وقد سُمّي تكريمًا لمنظمة "Friends" غير الربحية المكرسة لوقف التنمر المدرسي.

في عام 2024، بدأت شراكة جديدة مع شركة الضيافة الإسكندنافية Strawberry. وتغيّرت العلامة التجارية للمكان رسميًا إلى ستروبيري أرينا، مع التركيز على الطاقة والتنوع والتجارب العالمية المستوى.

لحظات لا تُنسى في ستروبيري أرينا

هدف زلاتان المذهل (2012) : كانت أول مباراة كرة قدم أُقيمت على هذا الملعب ودية بين السويد وإنجلترا. وفازت السويد 4-2، وسجل الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش أول هدف على الإطلاق في الملعب. وأنهى الليلة بركلة مقصية مذهلة من مسافة 27,4 متر، فازت بجائزة بوشكاش من FIFA لهدف العام.

رقم باد باني القياسي (2024) : قدم باد باني أكبر حفلات بوب لاتيني أُقيمت على الإطلاق في بلدان الشمال، بحضور تجاوز 106,000 مشجع على مدار ليلتين.

أرقام حضور AIK القياسية (2025) : حطم نادي AIK، صاحب الأرض على هذا الملعب، الرقم القياسي للحضور في الدوري السويدي الممتاز والدوريات الإسكندنافية، بمتوسط تجاوز 30,000 مشجع في المباراة الواحدة خلال موسم 2025.

17 مليون لون: الواجهة الخارجية للملعب مغطاة بشبكة تقنية متوهجة يمكنها الإضاءة بأكثر من 17 مليون توليفة لونية. وغالبًا ما تتوهج بالأزرق والأصفر الساطعين عندما يلعب المنتخب السويدي.

مباراة السويد وبولندا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج معرفته

السويد ضد بولندا: المستوى الأخير

تصنيف FIFA: السويد (#37) ضد بولندا (#36)

تعود السويد إلى المنافسات للمرة الأولى منذ خروجها من كأس العالم 2026 من دور الـ32، بعد خسارتها 3-0 أمام فرنسا. وعلى الرغم من فوزها الكبير 5-1 في مباراتها الافتتاحية في كأس العالم بأميركا الشمالية، فإنها فشلت في البناء على تلك البداية المنتصرة، إذ خسرت 5-1 أمام هولندا وتعادلت 1-1 مع اليابان في مباراتيها التاليتين ضمن المجموعة.

أما بولندا، فستضع الثأر في اعتبارها، بعدما تعرضت لخسارة موجعة أمام السويديين خلال ملحق كأس العالم في نهاية مارس. وسيتعين على بولندا تحسين تماسكها الدفاعي في الفترة المقبلة، لأنها بعد تلك الهزيمة أمام السويد، استقبلت أيضًا هدفين خلال مباراتين وديتين أمام أوكرانيا (0-2) ونيجيريا (2-2).

السويد ضد بولندا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

في إجمالي مواجهاتهما الدولية المباشرة، تتفوق السويد، بعدما حققت 16 فوزًا مقابل 9 انتصارات لبولندا، فيما انتهت 4 مباريات بينهما بالتعادل.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين في مباراة ملحق لكأس العالم (مارس 2026). وأثبت فيكتور جيوكيريس أنه بطل المباراة بعدما سجل هدفًا متأخرًا حسم فوزًا مثيرًا 3-2 للسويد، وأرسلها إلى نهائيات كأس العالم في أميركا الشمالية.

المجموعة الرابعة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 البوسنة والهرسك البوسنة 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بولندا بولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 رومانيا رومانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 السويد السويد 0 0 0 0 0 0 0 0 صعود تصفيات الصعود تصفيات الهبوط هبوط



