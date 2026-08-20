تعود أكبر ساحة في البيسبول هذا أكتوبر، إذ من المقرر أن تنطلق بطولة وورلد سيريز 2026 يوم الجمعة 23 أكتوبر. وسيلتقي الفائزان بسلسلة نهائي الدوري الأمريكي وسلسلة نهائي الدوري الوطني في مواجهة من سبع مباريات على كأس المفوض، مع نقل كل مباراة مباشرة عبر FOX. ولن تتأكد المواجهة نفسها حتى تُختتم ALCS وNLCS في منتصف أكتوبر، لكن لوس أنجلوس دودجرز يدخل الأدوار الإقصائية بصفته المرشح الأبرز لدى المراهنين لإكمال ثلاثية استثنائية.

وتنطلق الأدوار الإقصائية هذا العام في وقت أبكر من المعتاد، إذ تبدأ جولة الوايلد كارد في 29 سبتمبر وتُبث عبر NBC للمرة الأولى منذ عام 2000. وسيكون تحقيق دودجرز لثلاثية متتالية هو الأول في MLB منذ أن فعلها يانكيز بين 1998 و2000، وتضعه الاحتمالات الحالية إلى جانب يانكيز، وبرويرز، وريد سوكس، وبريفز كأبرز المنافسين. ومهما كان الطرفان المتأهلان، فإن الطلب على المقاعد ينفجر فور اكتمال قائمة الفرق المتأهلة. GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته عن المواعيد والأسعار وأماكن شراء تذاكر وورلد سيريز الآن.

متى تقام وورلد سيريز 2026؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الجمعة، 23 أكتوبر المباراة 1 من وورلد سيريز ملعب الفريق صاحب السجل الأفضل في الموسم المنتظم 2026 (يُحدد لاحقًا) التذاكر السبت، 24 أكتوبر المباراة 2 من وورلد سيريز ملعب الفريق صاحب السجل الأفضل في الموسم المنتظم 2026 (يُحدد لاحقًا) التذاكر الاثنين، 26 أكتوبر المباراة 3 من وورلد سيريز ملعب الفريق المنافس (يُحدد لاحقًا) التذاكر الثلاثاء، 27 أكتوبر المباراة 4 من وورلد سيريز ملعب الفريق المنافس (يُحدد لاحقًا) التذاكر الأربعاء، 28 أكتوبر* المباراة 5 من وورلد سيريز ملعب الفريق المنافس (يُحدد لاحقًا) التذاكر الجمعة، 30 أكتوبر* المباراة 6 من وورلد سيريز ملعب الفريق صاحب السجل الأفضل في الموسم المنتظم 2026 (يُحدد لاحقًا) التذاكر السبت، 31 أكتوبر* المباراة 7 من وورلد سيريز ملعب الفريق صاحب السجل الأفضل في الموسم المنتظم 2026 (يُحدد لاحقًا) التذاكر

*تُقام فقط إذا لزم الأمر. وتُلعَب السلسلة بنظام 2-3-2، بحيث يستضيف الفريق الذي حقق السجل الأفضل في الموسم المنتظم 2026 المباريات 1 و2 و6 و7. ولن يتأكد الفريقان المشاركان حتى انتهاء ALCS وNLCS في أسبوع 19 و20 أكتوبر، لذا تفقّد الصفحة مجددًا مع اقتراب الموعد لمعرفة المواجهات الدقيقة ومواعيد الرمية الأولى.

أين يمكن شراء تذاكر وورلد سيريز 2026؟

الحصول على تذاكر وورلد سيريز عبر القنوات الرسمية أمر صعب. فخطط تذاكر الأدوار الإقصائية تُباع في الغالب لحاملي التذاكر الموسمية لكل فريق قبل أكتوبر بوقت طويل، وبمجرد خروج أي نادٍ، تختفي أي تذاكر متبقية خلال ساعات. وهذا يجعل سوق إعادة البيع هو الخيار الواقعي لمعظم الجماهير، ويُعد StubHub المكان الأنسب للبدء.

قوائم وورلد سيريز 2026 على StubHub متاحة بالفعل، وستمتلئ سريعًا بمجرد تأكيد طرفي النهائي بعد سلسلة نهائي الدوري

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كم تبلغ أسعار تذاكر وورلد سيريز 2026؟

تتفاوت أسعار تذاكر وورلد سيريز بشكل كبير بحسب الفريقين اللذين يبلغان النهائي، ولا توجد طريقة لمعرفة الرقم النهائي قبل اكتمال قائمة المتأهلين. لكن التاريخ القريب يقدم دليلًا مفيدًا:

2023 (فريقان من سوقين أصغر): متوسط سعر التذكرة نحو 685 دولارًا

2024 (قاعدتان جماهيريتان ضخمتان): تجاوز أقل سعر دخول للمباراة الأولى 1,300 دولار، بينما اقترب متوسط السلسلة من 1,400 دولار

2025: تراوحت أقل أسعار الدخول بين 650 و900 دولار بحسب الملعب

وكدليل تقريبي لعام 2026:

أرخص أماكن الوقوف والمقاعد في المدرجات العلوية: نحو 600 إلى 900 دولار لمواجهة أقل طلبًا

مواجهة بين فريقين من الأسواق الكبيرة: أقل أسعار الدخول قد تتجاوز 1,000 إلى 2,000 دولار أو أكثر

المقاعد المميزة خلف اللوحة الرئيسية أو بمحاذاة مقاعد البدلاء: تصل بانتظام إلى أرقام من خمس خانات، خصوصًا في مباراة سابعة محتملة

StubHub يوفر باستمرار أوسع نطاق من القوائم وأقل سعر دخول موثّق بمجرد طرح التذاكر لمواجهة مؤكدة، ويمكنك التصفية حسب الميزانية للعثور على أرخص مقعد متاح خلال ثوانٍ. ومع اقتراب موعد السلسلة، يدرج StubHub أيضًا باقات الضيافة وVIP، والتي تجمع عادةً بين المقاعد المميزة والطعام والمشروبات وتصاريح مواقف السيارات للمشجعين الذين يريدون تجربة Fall Classic الكاملة دون البحث عن إضافات منفصلة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن وورلد سيريز

وورلد سيريز هي سلسلة بطولة دوري البيسبول الرئيسي، وتُلعَب بين الفائزين براية الدوري الأمريكي والدوري الوطني. وأُقيمت لأول مرة في 1903، وهي أقدم بطولة متواصلة في رياضة المحترفين الكبرى في أمريكا الشمالية، ويحصل الفائز فيها على كأس المفوض. ويملك نيويورك يانكيز الرقم الأكبر من الألقاب بين جميع الامتيازات برصيد 27 لقبًا.

تقام نسخة 2026 بالنظام المعتاد من سبع مباريات وبصيغة 2-3-2: يستضيف الفريق صاحب السجل الأفضل في الموسم المنتظم المباراتين 1 و2، وإذا لزم الأمر 6 و7، بينما يستضيف الفريق الآخر المباراتين 3 و4 ومباراة خامسة محتملة. ويُضغط جدول الأدوار الإقصائية هذا العام داخل أكتوبر، إذ تبدأ جولة الوايلد كارد في 29 سبتمبر، تليها سلسلة القسم اعتبارًا من 3 أكتوبر، ثم سلسلة النهائيات بدءًا من 11 أكتوبر، قبل انطلاق وورلد سيريز في 23 أكتوبر. وتُنقل كل مباراة عبر FOX في الولايات المتحدة، إلى جانب FOX Deportes وFOX One للتغطية بالإسبانية والبث المباشر.

العنوان الأبرز قبل أكتوبر هو سعي دودجرز إلى لقب ثالث تواليًا، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق منذ ثلاثية يانكيز بين 1998 و2000. وسواء عاد لوس أنجلوس إلى هناك، أو شق وجه جديد مثل برويرز أو ريد سوكس أو بريفز طريقه، فإن GOAL ستواصل تحديث هذه الصفحة بالمواجهة المؤكدة والملعب ومعلومات التذاكر فور انتهاء سلسلة النهائيات.