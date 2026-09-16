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Book Saudi Arabia vs Kuwait Tickets
نيهال أبو زيد

بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر السعودية والكويت: أسعار كأس الخليج، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
كأس الخليج
السعودية
الكويت

السعودية تواجه الكويت في كأس الخليج.. إليك كيفية حجز التذاكر

تستضيف السعودية منتخب الكويت في المباراة الافتتاحية البارزة للمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي السابعة والعشرين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 23 سبتمبر 2026. وتفتتح هذه القمة الخليجية الكبيرة البطولة أمام جماهير صاحبة الأرض المكتملة العدد.

GOAL تقدم لكم كل المعلومات الأساسية التي تحتاجونها لحجز مقعدكم في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية. تعرّفوا على خيارات شراء التذاكر، وتفاصيل الأسعار، وكيفية حجز تذاكركم الآن.

متى تنطلق مباراة السعودية والكويت في كأس الخليج؟

معلومات البث الرسمية لمباراة السعودية والكويت غير متاحة حاليًا. عودوا مجددًا قبل موعد انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

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كأس الخليج - الجولة 1

أين يمكن شراء تذاكر مباراة السعودية والكويت؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية، التي تُعد قناة البيع الرئيسية للفعاليات الرياضية الكبرى في السعودية. وتمثل المنصة الرسمية خياركم الأساسي للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجماهير.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub هي خياركم المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السعودية والكويت؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالًا سعوديًا لمقاعد الفئة الرابعة المخصصة للدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع التكلفة بحسب فئة المقعد وقربه من أرضية الملعب.

وفي الأسواق الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 45 ريالًا سعوديًا للمقعد الواحد، مع تفاوت الأسعار النهائية بحسب قسم الجلوس والموقع والطلب اللحظي في السوق.

السعودية والكويت في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج السعودية والكويت

حقق المنتخب السعودي فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مواجهة له تعادلًا سلبيًا 0-0 مع كابو فيردي في كأس العالم يوم 27 يونيو، بعد خسارة 4-0 أمام إسبانيا وتعادل 1-1 مع أوروغواي في وقت سابق من البطولة. وسجل أربعة أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس، فيما جاء انتصاره الوحيد بفوز ودي 3-0 على بورتوريكو.

حقق منتخب الكويت فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت مباراته الأخيرة تعادلًا 2-2 مع تايلاند في مباراة ودية خلال يونيو. كما تعادل 1-1 مع مصر وتعادل 2-2 مع غامبيا خلال تلك السلسلة، بينما خسر 3-1 أمام الأردن و1-3 أمام الإمارات في كأس العرب FIFA. وسجل الكويت سبعة أهداف واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس.

السعودية

السعودية - المستوى

بورتوريكو
ف0-3
السنغال
ت0-0
أوروجواي
ت1-1
إسبانيا
خ4-0
كاب فيردي
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
الكويت

الكويت - المستوى

جامبيا
ت2-2
مصر
ت1-1
الأردن
خ1-3
الإمارات
خ3-1
تايلاند
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

السعودية والكويت: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الطرفين في مباراة ودية خلال مارس 2021، وفازت فيها السعودية 1-0. وقبل ذلك، فازت الكويت على السعودية 3-1 في كأس الخليج 2019، بينما فازت السعودية 2-1 عندما التقى المنتخبان في كأس الخليج 2017. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما، فازت السعودية في ثلاث مباريات، وفازت الكويت في مباراتين، ولم ينتهِ أي لقاء بالتعادل.

وجهاً لوجه

السعوديةتعادلالكويت
3
0
2
المباريات الودية
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
الكويت badge
الكويت
الكويت
0
انتهت
كأس الخليج
السعودية badge
السعودية
السعودية
1
الكويت badge
الكويت
الكويت
3
انتهت
كأس الخليج
الكويت badge
الكويت
الكويت
1
السعودية badge
السعودية
السعودية
2
انتهت
كأس الخليج
الكويت badge
الكويت
الكويت
1
السعودية badge
السعودية
السعودية
0
انتهت
المباريات الودية
السعودية badge
السعودية
السعودية
4
الكويت badge
الكويت
الكويت
0
انتهت
8الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


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