تستضيف السعودية منتخب الكويت في المباراة الافتتاحية البارزة للمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي السابعة والعشرين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 23 سبتمبر 2026. وتفتتح هذه القمة الخليجية الكبيرة البطولة أمام جماهير صاحبة الأرض المكتملة العدد.

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متى تنطلق مباراة السعودية والكويت في كأس الخليج؟

معلومات البث الرسمية لمباراة السعودية والكويت غير متاحة حاليًا. عودوا مجددًا قبل موعد انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

كأس الخليج - الجولة 1 23 سبتمبر 2026 - 14:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة السعودية والكويت؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية، التي تُعد قناة البيع الرئيسية للفعاليات الرياضية الكبرى في السعودية. وتمثل المنصة الرسمية خياركم الأساسي للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجماهير.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub هي خياركم المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السعودية والكويت؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالًا سعوديًا لمقاعد الفئة الرابعة المخصصة للدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع التكلفة بحسب فئة المقعد وقربه من أرضية الملعب.

وفي الأسواق الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 45 ريالًا سعوديًا للمقعد الواحد، مع تفاوت الأسعار النهائية بحسب قسم الجلوس والموقع والطلب اللحظي في السوق.

السعودية والكويت في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج السعودية والكويت

حقق المنتخب السعودي فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مواجهة له تعادلًا سلبيًا 0-0 مع كابو فيردي في كأس العالم يوم 27 يونيو، بعد خسارة 4-0 أمام إسبانيا وتعادل 1-1 مع أوروغواي في وقت سابق من البطولة. وسجل أربعة أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس، فيما جاء انتصاره الوحيد بفوز ودي 3-0 على بورتوريكو.

حقق منتخب الكويت فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت مباراته الأخيرة تعادلًا 2-2 مع تايلاند في مباراة ودية خلال يونيو. كما تعادل 1-1 مع مصر وتعادل 2-2 مع غامبيا خلال تلك السلسلة، بينما خسر 3-1 أمام الأردن و1-3 أمام الإمارات في كأس العرب FIFA. وسجل الكويت سبعة أهداف واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس.

السعودية والكويت: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الطرفين في مباراة ودية خلال مارس 2021، وفازت فيها السعودية 1-0. وقبل ذلك، فازت الكويت على السعودية 3-1 في كأس الخليج 2019، بينما فازت السعودية 2-1 عندما التقى المنتخبان في كأس الخليج 2017. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما، فازت السعودية في ثلاث مباريات، وفازت الكويت في مباراتين، ولم ينتهِ أي لقاء بالتعادل.



