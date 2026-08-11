يستضيف الرياض حامل اللقب النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الجولة الثانية من موسم 2026/27 في الدوري السعودي للمحترفين، وهي مواجهة تختلف فيها الرهانات كثيرًا بالنسبة لكل طرف. نجا الرياض من موسم 2025/26 متوترًا، بعدما أنهى المسابقة في المركز الخامس عشر وتفادى الهبوط بفارق ضئيل فقط، بينما يدخل النصر المباراة بصفته بطل الكرة السعودية الجديد، بعد أن أنهى انتظارًا دام ثمانية أعوام للتتويج باللقب تحت قيادة جورجي جيسوس قبل أن يسلم المهمة إلى أنجي بوستيكوجلو في هذا الموسم.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر الرياض ضد النصر الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الرياض ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 2 21 أغسطس 2026 - 12:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

كيف تشتري تذاكر مباراة الرياض ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي عبر Ticombo، الذي يعرض خيارات جلوس موثقة لمباراة الرياض ضد النصر مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام شراء آمن. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وحجز مقعدك من دون الحاجة إلى عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح نافذة البيع العام.

تُعد هذه واحدة من أكثر التذاكر طلبًا في الشهر الافتتاحي من موسم الدوري السعودي للمحترفين. وتبلغ سعة ملعب الأمير فيصل بن فهد جزءًا بسيطًا من سعة ملعب الأول بارك الخاص بالنصر، ومع وجود رونالدو والبطل في المدينة، من المتوقع أن تنفد الحصص الرسمية عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وقنوات الرياض الخاصة بسرعة فور طرحها، وعادة ما يكون ذلك قبل انطلاق المباراة بأسبوع أو أسبوعين فقط. لذلك يُنصح بشدة بالحجز مبكرًا عبر Ticombo للجماهير التي تريد ضمان مقعد بدلًا من المخاطرة بفوات فرصة الشراء الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الرياض ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية، رغم أن أسعار هذه المباراة تحديدًا يُرجح أن تكون أعلى من متوسط الدوري نظرًا للمنافس الضيف.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام للمباريات العادية في الدوري السعودي للمحترفين عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.

تتراوح فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.

وقد تتجاوز خيارات كبار الزوار والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الطعام، مبلغ 1,500 ريال سعودي.

نظرًا إلى المنافس الضيف والسعة المحدودة لملعب الرياض، من المتوقع أن ترتفع الأسعار سريعًا مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز مبكرًا عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح.

الرياض ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الرياض والنصر

الرياض ضد النصر: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

ترتيب الرياض والنصر



