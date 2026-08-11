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دوري روشن السعودي
team-logoالرياض
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز
team-logoالنصر
Book Al Riyadh vs Al Nassr FC Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الرياض ضد النصر: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الرياض
النصر

يواجه الرياض فريق النصر في الدوري السعودي للمحترفين. إليك كيفية حجز تذاكرك

يستضيف الرياض حامل اللقب النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الجولة الثانية من موسم 2026/27 في الدوري السعودي للمحترفين، وهي مواجهة تختلف فيها الرهانات كثيرًا بالنسبة لكل طرف. نجا الرياض من موسم 2025/26 متوترًا، بعدما أنهى المسابقة في المركز الخامس عشر وتفادى الهبوط بفارق ضئيل فقط، بينما يدخل النصر المباراة بصفته بطل الكرة السعودية الجديد، بعد أن أنهى انتظارًا دام ثمانية أعوام للتتويج باللقب تحت قيادة جورجي جيسوس قبل أن يسلم المهمة إلى أنجي بوستيكوجلو في هذا الموسم.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر الرياض ضد النصر الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الرياض ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 2
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

كيف تشتري تذاكر مباراة الرياض ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي عبر Ticombo، الذي يعرض خيارات جلوس موثقة لمباراة الرياض ضد النصر مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام شراء آمن. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وحجز مقعدك من دون الحاجة إلى عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح نافذة البيع العام.

تُعد هذه واحدة من أكثر التذاكر طلبًا في الشهر الافتتاحي من موسم الدوري السعودي للمحترفين. وتبلغ سعة ملعب الأمير فيصل بن فهد جزءًا بسيطًا من سعة ملعب الأول بارك الخاص بالنصر، ومع وجود رونالدو والبطل في المدينة، من المتوقع أن تنفد الحصص الرسمية عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وقنوات الرياض الخاصة بسرعة فور طرحها، وعادة ما يكون ذلك قبل انطلاق المباراة بأسبوع أو أسبوعين فقط. لذلك يُنصح بشدة بالحجز مبكرًا عبر Ticombo للجماهير التي تريد ضمان مقعد بدلًا من المخاطرة بفوات فرصة الشراء الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الرياض ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية، رغم أن أسعار هذه المباراة تحديدًا يُرجح أن تكون أعلى من متوسط الدوري نظرًا للمنافس الضيف.

  • تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام للمباريات العادية في الدوري السعودي للمحترفين عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.
  • تتراوح فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.
  • وقد تتجاوز خيارات كبار الزوار والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الطعام، مبلغ 1,500 ريال سعودي.

نظرًا إلى المنافس الضيف والسعة المحدودة لملعب الرياض، من المتوقع أن ترتفع الأسعار سريعًا مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز مبكرًا عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح.

الرياض ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الرياض والنصر

الرياض

الرياض - المستوى

القادسية
خ0-4
الفيحاء
خ4-2
الفتح
ف1-0
التعاون
ت1-1
الأخدود
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
النصر

النصر - المستوى

القادسية
خ3-1
الشباب
ف2-4
الهلال
ت1-1
جامبا أوساكا
خ0-1
ضمك
ف4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

الرياض ضد النصر: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

الرياضتعادلالنصر
1
0
4
دوري روشن السعودي
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الرياض
الرياض
0
النصر badge
النصر
النصر
1
انتهت
دوري روشن السعودي
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النصر
النصر
5
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الرياض
الرياض
1
انتهت
دوري روشن السعودي
النصر badge
النصر
النصر
2
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الرياض
الرياض
1
انتهت
دوري روشن السعودي
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الرياض
الرياض
0
النصر badge
النصر
النصر
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الرياض badge
الرياض
الرياض
2
النصر badge
النصر
النصر
1
انتهت
4الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب الرياض والنصر

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أبهاأبهاأبها
00000000
2
الأهليالأهليالأهلي
00000000
3
الدرعيةالدرعيةالدرعية
00000000
4
الفتحالفتحالفتح
00000000
5
الحزمالحزمالحزم
00000000
6
الهلالالهلالالهلال
00000000
7
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
8
الخليجالخليجالخليج
00000000
9
الخلودالخلودالخلود
00000000
10
النصرالنصرالنصر
00000000
11
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
12
الرياضالرياضالرياض
00000000
13
الشبابالشبابالشباب
00000000
14
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
00000000
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
00000000
16
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
00000000
17
التعاونالتعاونالتعاون
00000000
18
نيومنيومنيوم
00000000
AFC Champions League
هبوط


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