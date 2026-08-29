يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز ترسيخ مكانته كواحدة من أفضل المسابقات في كرة القدم العالمية من حيث الإثارة والندية المتواصلة، مع وجود بعض أكبر أندية اللعبة وأشهر لاعبيها الذين يقدمون متعة كروية لافتة أسبوعًا بعد أسبوع. وبعد موسم استثنائي في البريميرليج 2025/26، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم بشغف ما سيحمله موسم 2026/27.

وسيدافع أرسنال عن اللقب بعد تتويجه بأول بطولة دوري له منذ 22 عامًا، لكنه سيكون أمام اختبار صعب في مواجهة أندية مثل مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وتشيلسي، وتوتنهام هوتسبير، وأستون فيلا، ونيوكاسل يونايتد.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته عن أحدث معلومات تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات الجولة الثانية المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتذاكر

التاريخ والوقت (بتوقيت GMT) المباراة التذاكر الجمعة 28 أغسطس، 20:00 كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي التذاكر السبت 29 أغسطس، 12:30 ليفربول ضد نوتنجهام فورست التذاكر السبت 29 أغسطس، 15:00 بورنموث ضد إيفرتون التذاكر السبت 29 أغسطس، 15:00 كوفنتري سيتي ضد هال سيتي التذاكر السبت 29 أغسطس، 17:30 توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد التذاكر الأحد 30 أغسطس، 14:00 تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون التذاكر الأحد 30 أغسطس، 14:00 ليدز يونايتد ضد برينتفورد التذاكر الأحد 30 أغسطس، 14:00 سندرلاند ضد فولهام التذاكر الأحد 30 أغسطس، 16:30 مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون التذاكر الاثنين 31 أغسطس، 20:00 أستون فيلا ضد أرسنال التذاكر

مباريات الجولة الثالثة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتذاكر

التاريخ والوقت (بتوقيت GMT) المباراة التذاكر الجمعة 4 سبتمبر، 20:00 إيبسويتش تاون ضد ليفربول التذاكر السبت 5 سبتمبر، 12:30 نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث التذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:00 برينتفورد ضد سندرلاند التذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد ليدز يونايتد التذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:00 فولهام ضد كريستال بالاس التذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:00 مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي التذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:00 نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير التذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:00 هال سيتي ضد أستون فيلا التذاكر الأحد 6 سبتمبر، 14:00 إيفرتون ضد مانشستر يونايتد التذاكر الأحد 6 سبتمبر، 16:30 أرسنال ضد تشيلسي التذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية، وكلها متاحة عبر بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالأندية.

وعادة ما تخصص أندية الدرجة الأولى في إنجلترا التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا لحاملي التذاكر الموسمية. ثم لمن سبق لهم حضور مباريات على أرضهم ويجري ترتيبهم وفق نقاط الولاء. وأخيرًا للجمهور خلال فترة البيع العام.

إذا لم تتمكن من حجز مقاعدك عبر القنوات الرسمية للأندية أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على الأسواق الثانوية الموثقة، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير. وتقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا بحسب الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين والطلاب وكبار السن، لكن هذه الشرائح تختلف من نادٍ إلى آخر.

وفوق ذلك، فإن موقع جلوسك يحدث فارقًا كبيرًا. فمكان المقعد وموقعه في المدرج يؤثران بشكل ملحوظ على السعر، إذ غالبًا ما تأتي الرؤية المميزة بتكلفة أعلى. كما تصنف بعض الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة، فعلى سبيل المثال قد تندرج المواجهات البارزة أمام منافسين كبار ضمن فئة أعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الدوري الإنجليزي الممتاز يواصل تحديد سقف سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا. لذلك، إذا كنت تبحث عن خيار أقل تكلفة أو ترغب في توسيع فرصك لحضور مباراة، فقد ترغب في الاطلاع على مباريات فريقك خارج أرضه.

وفيما يلي، يقدم GOAL تفصيلًا لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، وملاعبها، ومتوسط أسعار تذاكر المباريات، فضلًا عن النطاقات المتوقعة للتذاكر الموسمية.

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 بحسب أسعار التذاكر

هل لا تزال هناك تذاكر موسمية متاحة للدوري الإنجليزي الممتاز؟

نفدت تقريبًا جميع التذاكر الموسمية المخصصة للدخول العام لدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27.

وتدير أندية جماهيرية مثل أرسنال، وليفربول، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام قوائم انتظار ممتدة منذ سنوات طويلة، وبعضها قد يتجاوز 10–20 عامًا. فعلى سبيل المثال، يملك توتنهام قائمة انتظار تضم أكثر من 80,000 مشجع، بينما يتطلب ليفربول ومانشستر يونايتد، بحسب ما ورد، سنوات طويلة من الولاء لضمان مكان. وحتى الأندية ذات الملاعب الأصغر مثل برايتون وبورنموث لديها توافر محدود أو معدوم بسبب ارتفاع الطلب وضيق السعة.

فولهام يبرز كحالة مختلفة، إذ لا يزال لديه حاليًا عدد من التذاكر الموسمية المتاحة، من دون قوائم انتظار رسمية، مع تخصيصها وفق أسبقية الحضور

هل سأحتاج إلى عضوية لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

في معظم الحالات، يُنصح بالحصول على عضوية أو يكون ذلك مطلوبًا لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة للمباريات ذات الطلب المرتفع أو للأندية صاحبة القواعد الجماهيرية الكبيرة. وتعتمد معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نظام تذاكر متدرجًا يمنح الأولوية إلى:

حاملي التذاكر الموسمية أعضاء النادي (العضويات السنوية المدفوعة) البيع العام (إذا تبقت أي تذاكر)

وتمنح العضوية عادةً أولوية الوصول المبكر إلى التذاكر، وأهلية جمع نقاط الولاء، وأحيانًا محتوى حصريًا أو خصومات. وبالنسبة للأندية الكبرى مثل أرسنال، وليفربول، ومانشستر يونايتد، أو توتنهام، فإن امتلاك عضوية يكون غالبًا الوسيلة الوحيدة للوصول إلى تذاكر المباريات العادية، إذ إن فرص البيع العام نادرة للغاية أو غير موجودة.

ومع ذلك، قد تسمح بعض الأندية، وخاصة تلك التي تمتلك سعات أكبر أو لا تنفد تذاكرها باستمرار، لغير الأعضاء بشراء التذاكر قبل موعد المباراة إذا بقيت تذاكر متاحة. ويزيد شراء العضوية فرصك بشكل كبير، وغالبًا ما يكون المسار الأكثر موثوقية لضمان الحصول على مقاعد.