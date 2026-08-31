يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز ترسيخ مكانته كواحدة من أفضل المسابقات في كرة القدم العالمية من حيث الإثارة والندية المتواصلة، مع وجود بعض أكبر أندية اللعبة وأشهر اللاعبين الذين يقدمون متعة استثنائية أسبوعًا بعد أسبوع. وبعد موسم مذهل من البريميرليج 2025/26، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم الآن بشغف ما الذي ينتظرهم في حملة 2026/27.
سيدافع آرسنال عن اللقب بعدما حصد أول بطولة دوري له منذ 22 عامًا، لكنه سيواجه بالتأكيد اختبارًا صعبًا من أندية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.
يقدم لكم GOAL كل أحدث المعلومات الخاصة بتذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، والمزيد.
مباريات الجولة الثالثة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتذاكر
|التاريخ والوقت (GMT)
|المباراة
|التذاكر
|الجمعة 4 سبتمبر، 20:00
|إيبسويتش تاون ضد ليفربول
|التذاكر
|السبت 5 سبتمبر، 12:30
|نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث
|التذاكر
|السبت 5 سبتمبر، 15:00
|برينتفورد ضد سندرلاند
|التذاكر
|السبت 5 سبتمبر، 15:00
|برايتون آند هوف ألبيون ضد ليدز يونايتد
|التذاكر
|السبت 5 سبتمبر، 15:00
|فولهام ضد كريستال بالاس
|التذاكر
|السبت 5 سبتمبر، 15:00
|مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي
|التذاكر
|السبت 5 سبتمبر، 15:00
|نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير
|التذاكر
|السبت 5 سبتمبر، 15:00
|هال سيتي ضد أستون فيلا
|التذاكر
|الأحد 6 سبتمبر، 14:00
|إيفرتون ضد مانشستر يونايتد
|التذاكر
|الأحد 6 سبتمبر، 16:30
|آرسنال ضد تشيلسي
|التذاكر
مباريات الجولة الرابعة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتذاكر
|التاريخ والوقت (GMT)
|المباراة
|التذاكر
|السبت 12 سبتمبر، 15:00
|أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست
|التذاكر
|السبت 12 سبتمبر، 15:00
|بورنموث ضد برينتفورد
|التذاكر
|السبت 12 سبتمبر، 15:00
|تشيلسي ضد هال سيتي
|التذاكر
|السبت 12 سبتمبر، 15:00
|كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون
|التذاكر
|السبت 12 سبتمبر، 15:00
|ليفربول ضد فولهام
|التذاكر
|السبت 12 سبتمبر، 17:30
|توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون
|التذاكر
|السبت 12 سبتمبر، 20:00
|سندرلاند ضد آرسنال
|التذاكر
|الأحد 13 سبتمبر، 14:00
|كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون
|التذاكر
|الأحد 13 سبتمبر، 16:30
|مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
|التذاكر
|الاثنين 14 سبتمبر، 20:00
|ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد
|التذاكر
كيفية شراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز
تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية، وذلك عبر بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالنادي.
تميل أندية كرة القدم الإنجليزية الكبرى إلى تخصيص التذاكر على ثلاث مراحل:
- أولًا لحاملي التذاكر الموسمية.
- ثم لمن سبق لهم حضور مباريات الفريق على أرضه ويتم ترتيبهم وفق نقاط الولاء.
- وأخيرًا للجمهور خلال فترة البيع العام.
إذا لم تتمكن من الحصول على مقاعد عبر القنوات الرسمية للأندية، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على الأسواق الثانوية الموثقة، مثل StubHub.
كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟
تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير. وتقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة بحسب الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين والطلاب وكبار السن، لكن هذه الشرائح تختلف من فريق إلى آخر.
وفوق ذلك، فإن مكان جلوسك يحدث فارقًا كبيرًا. فموقع المقعد ومكانه في المدرج يؤثران بشكل واضح على السعر، إذ تأتي الرؤية المميزة عادة بتكلفة أعلى. كما تصنف بعض الأندية المباريات إلى فئات، فعلى سبيل المثال قد تُدرج المواجهات الكبرى أمام منافسين بارزين ضمن فئة أعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الدوري الإنجليزي الممتاز يواصل وضع سقف لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا. لذا، إذا كنت تبحث عن خيار أرخص أو ترغب في توسيع فرصك لحضور مباراة، فقد ترغب في الاطلاع على مباريات فريقك خارج أرضه.
وفيما يلي، يقدم GOAL تفصيلًا لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، وملاعبها، ومتوسط أسعار تذاكر يوم المباراة، إضافة إلى النطاقات المتوقعة للتذاكر الموسمية.
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 بحسب أسعار التذاكر
|النادي
|الملعب
|نطاق أسعار التذاكر (دخول عام للبالغين)
|نطاق التذاكر الموسمية
|التذاكر
|آرسنال
|ملعب الإمارات
|31 جنيهًا إسترلينيًا - 168 جنيهًا إسترلينيًا
|1,290 جنيهًا إسترلينيًا - 2,195 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر آرسنال
|أستون فيلا
|فيلا بارك
|49 جنيهًا إسترلينيًا - 99 جنيهًا إسترلينيًا
|703 جنيهات إسترلينية - 1,297 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر أستون فيلا
|بورنموث
|ملعب فيتاليتي
|43 جنيهًا إسترلينيًا - 61 جنيهًا إسترلينيًا
|436 جنيهًا إسترلينيًا - 960 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر بورنموث
|برينتفورد
|ملعب جي تيك كوميونيتي
|30 جنيهًا إسترلينيًا - 60 جنيهًا إسترلينيًا
|485 جنيهًا إسترلينيًا - 635 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر برينتفورد
|برايتون آند هوف ألبيون
|ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي
|34 جنيهًا إسترلينيًا - 78 جنيهًا إسترلينيًا
|630 جنيهًا إسترلينيًا - 995 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر برايتون
|تشيلسي
|ستامفورد بريدج
|27 جنيهًا إسترلينيًا - 83 جنيهًا إسترلينيًا
|700 جنيهًا إسترلينيًا - 1,095 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر تشيلسي
|كوفنتري سيتي
|كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا
|32 جنيهًا إسترلينيًا - 45 جنيهًا إسترلينيًا
|625 جنيهًا إسترلينيًا - 800 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر كوفنتري
|كريستال بالاس
|سيلهرست بارك
|46 جنيهًا إسترلينيًا - 80 جنيهًا إسترلينيًا
|600 جنيهًا إسترلينيًا - 770 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر كريستال بالاس
|إيفرتون
|هيل ديكينسون ستاديوم
|55 جنيهًا إسترلينيًا - 75 جنيهًا إسترلينيًا
|640 جنيهًا إسترلينيًا - 965 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر إيفرتون
|فولهام
|كرافن كوتيدج
|35 جنيهًا إسترلينيًا - 125 جنيهًا إسترلينيًا
|470 جنيهًا إسترلينيًا - 3,100 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر فولهام
|هال سيتي
|ملعب MKM
|24 جنيهًا إسترلينيًا - 35 جنيهًا إسترلينيًا
|396 جنيهًا إسترلينيًا - 600 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر هال سيتي
|إيبسويتش تاون
|بورتمان رود
|28 جنيهًا إسترلينيًا - 48 جنيهًا إسترلينيًا
|469 جنيهًا إسترلينيًا - 747 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر إيبسويتش
|ليدز يونايتد
|إيلاند رود
|32 جنيهًا إسترلينيًا - 47 جنيهًا إسترلينيًا
|632 جنيهًا إسترلينيًا - 1,159 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر ليدز
|ليفربول
|أنفيلد
|30 جنيهًا إسترلينيًا - 62 جنيهًا إسترلينيًا
|734 جنيهًا إسترلينيًا - 931 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر ليفربول
|مانشستر سيتي
|ملعب الاتحاد
|30 جنيهًا إسترلينيًا - 60 جنيهًا إسترلينيًا
|490 جنيهًا إسترلينيًا - 1,030 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر مانشستر سيتي
|مانشستر يونايتد
|أولد ترافورد
|32 جنيهًا إسترلينيًا - 97 جنيهًا إسترلينيًا
|646 جنيهًا إسترلينيًا - 1,177 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر مانشستر يونايتد
|نيوكاسل يونايتد
|سانت جيمس بارك
|24 جنيهًا إسترلينيًا - 75 جنيهًا إسترلينيًا
|380 جنيهًا إسترلينيًا - 987 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر نيوكاسل
|نوتنجهام فورست
|سيتي جراوند
|45 جنيهًا إسترلينيًا - 70 جنيهًا إسترلينيًا
|575 جنيهًا إسترلينيًا - 915 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر نوتنجهام فورست
|سندرلاند
|ستاديوم أوف لايت
|35 جنيهًا إسترلينيًا - 56 جنيهًا إسترلينيًا
|590 جنيهًا إسترلينيًا - 720 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر سندرلاند
|توتنهام هوتسبير
|ملعب توتنهام هوتسبير
|40 جنيهًا إسترلينيًا - 125 جنيهًا إسترلينيًا
|856 جنيهًا إسترلينيًا - 2,223 جنيهًا إسترلينيًا
|تذاكر توتنهام
هل ما زالت هناك تذاكر موسمية متاحة للدوري الإنجليزي الممتاز؟
نفدت تقريبًا جميع التذاكر الموسمية الخاصة بالدخول العام لدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27.
وتعتمد فرق جماهيرية مثل آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام على قوائم انتظار ممتدة منذ سنوات طويلة، وبعضها قد يتجاوز 10–20 عامًا. فعلى سبيل المثال، يضم توتنهام قائمة انتظار تضم أكثر من 80,000 مشجع، بينما يُقال إن ليفربول ومانشستر يونايتد يتطلبان عقودًا من الولاء لضمان مكان. وحتى الأندية ذات الملاعب الأصغر مثل برايتون وبورنموث لديها توافر محدود أو لا توافر على الإطلاق بسبب ارتفاع الطلب وضيق السعة.
ويبرز فولهام بكونه يمتلك حاليًا عددًا من التذاكر الموسمية المتبقية، من دون قوائم انتظار رسمية، مع تخصيصها على أساس أسبقية الحضور.
هل سأحتاج إلى عضوية لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟
في معظم الحالات، يُنصح بالحصول على عضوية أو يكون ذلك مطلوبًا لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة للمباريات ذات الطلب المرتفع أو للأندية صاحبة الجماهيرية الكبيرة. وتعتمد معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نظام تذاكر متدرجًا يمنح الأولوية إلى:
- حاملي التذاكر الموسمية
- أعضاء النادي (العضويات السنوية المدفوعة)
- البيع العام، إذا تبقت أي تذاكر
وتمنح العضوية عادةً أولوية الوصول إلى التذاكر، وأهلية جمع نقاط الولاء، وأحيانًا محتوى حصريًا أو خصومات. وبالنسبة للأندية الكبرى مثل آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد أو توتنهام، فإن امتلاك عضوية يكون غالبًا الوسيلة الوحيدة للوصول إلى تذاكر المباريات العادية، إذ إن فرص البيع العام نادرة إلى حد الانعدام.
ومع ذلك، قد تسمح بعض الأندية، وخصوصًا تلك التي تملك سعات أكبر أو لا تسجل نفادًا كاملًا بشكل منتظم، لغير الأعضاء بشراء التذاكر مع اقتراب موعد المباراة إذا بقيت مقاعد متاحة. ويزيد شراء العضوية من فرصك بشكل كبير، وغالبًا ما يكون الطريق الأكثر موثوقية لضمان الحصول على مقاعد.