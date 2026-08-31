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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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كيفية الحصول على تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27: مباريات الجولة الثالثة، أرسنال ضد تشيلسي، إيفرتون ضد مانشستر يونايتد والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
آرسنال
تشيلسي
ليفربول
نوتنجهام فوريست
نيوكاسل يونايتد
برايتون
فولهام
إيفرتون
كريستال بالاس
أستون فيلا
بورنموث
برينتفورد
ليدز يونايتد
سندرلاند
توتنهام هوتسبير
كوفينتري سيتي
هال سيتي
إبسويتش تاون

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27

يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز ترسيخ مكانته كواحدة من أفضل المسابقات في كرة القدم العالمية من حيث الإثارة والندية المتواصلة، مع وجود بعض أكبر أندية اللعبة وأشهر اللاعبين الذين يقدمون متعة استثنائية أسبوعًا بعد أسبوع. وبعد موسم مذهل من البريميرليج 2025/26، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم الآن بشغف ما الذي ينتظرهم في حملة 2026/27.

سيدافع آرسنال عن اللقب بعدما حصد أول بطولة دوري له منذ 22 عامًا، لكنه سيواجه بالتأكيد اختبارًا صعبًا من أندية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.

يقدم لكم GOAL كل أحدث المعلومات الخاصة بتذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، والمزيد.

تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27احجز الآن

مباريات الجولة الثالثة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتذاكر

التاريخ والوقت (GMT)المباراةالتذاكر
الجمعة 4 سبتمبر، 20:00إيبسويتش تاون ضد ليفربولالتذاكر
السبت 5 سبتمبر، 12:30نيوكاسل يونايتد ضد بورنموثالتذاكر
السبت 5 سبتمبر، 15:00برينتفورد ضد سندرلاندالتذاكر
السبت 5 سبتمبر، 15:00برايتون آند هوف ألبيون ضد ليدز يونايتدالتذاكر
السبت 5 سبتمبر، 15:00فولهام ضد كريستال بالاسالتذاكر
السبت 5 سبتمبر، 15:00مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتيالتذاكر
السبت 5 سبتمبر، 15:00نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبيرالتذاكر
السبت 5 سبتمبر، 15:00هال سيتي ضد أستون فيلاالتذاكر
الأحد 6 سبتمبر، 14:00إيفرتون ضد مانشستر يونايتدالتذاكر
الأحد 6 سبتمبر، 16:30آرسنال ضد تشيلسيالتذاكر

مباريات الجولة الرابعة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتذاكر

التاريخ والوقت (GMT)المباراةالتذاكر
السبت 12 سبتمبر، 15:00أستون فيلا ضد نوتنجهام فورستالتذاكر
السبت 12 سبتمبر، 15:00بورنموث ضد برينتفوردالتذاكر
السبت 12 سبتمبر، 15:00تشيلسي ضد هال سيتيالتذاكر
السبت 12 سبتمبر، 15:00كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاونالتذاكر
السبت 12 سبتمبر، 15:00ليفربول ضد فولهامالتذاكر
السبت 12 سبتمبر، 17:30توتنهام هوتسبير ضد إيفرتونالتذاكر
السبت 12 سبتمبر، 20:00سندرلاند ضد آرسنالالتذاكر
الأحد 13 سبتمبر، 14:00كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيونالتذاكر
الأحد 13 سبتمبر، 16:30مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتيالتذاكر
الاثنين 14 سبتمبر، 20:00ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتدالتذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية، وذلك عبر بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالنادي.

تميل أندية كرة القدم الإنجليزية الكبرى إلى تخصيص التذاكر على ثلاث مراحل:

  1. أولًا لحاملي التذاكر الموسمية.
  2. ثم لمن سبق لهم حضور مباريات الفريق على أرضه ويتم ترتيبهم وفق نقاط الولاء.
  3. وأخيرًا للجمهور خلال فترة البيع العام.

إذا لم تتمكن من الحصول على مقاعد عبر القنوات الرسمية للأندية، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على الأسواق الثانوية الموثقة، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير. وتقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة بحسب الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين والطلاب وكبار السن، لكن هذه الشرائح تختلف من فريق إلى آخر.

وفوق ذلك، فإن مكان جلوسك يحدث فارقًا كبيرًا. فموقع المقعد ومكانه في المدرج يؤثران بشكل واضح على السعر، إذ تأتي الرؤية المميزة عادة بتكلفة أعلى. كما تصنف بعض الأندية المباريات إلى فئات، فعلى سبيل المثال قد تُدرج المواجهات الكبرى أمام منافسين بارزين ضمن فئة أعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الدوري الإنجليزي الممتاز يواصل وضع سقف لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا. لذا، إذا كنت تبحث عن خيار أرخص أو ترغب في توسيع فرصك لحضور مباراة، فقد ترغب في الاطلاع على مباريات فريقك خارج أرضه.

وفيما يلي، يقدم GOAL تفصيلًا لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، وملاعبها، ومتوسط أسعار تذاكر يوم المباراة، إضافة إلى النطاقات المتوقعة للتذاكر الموسمية.

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 بحسب أسعار التذاكر

الناديالملعبنطاق أسعار التذاكر (دخول عام للبالغين)نطاق التذاكر الموسميةالتذاكر
آرسنالملعب الإمارات31 جنيهًا إسترلينيًا - 168 جنيهًا إسترلينيًا1,290 جنيهًا إسترلينيًا - 2,195 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر آرسنال
أستون فيلافيلا بارك49 جنيهًا إسترلينيًا - 99 جنيهًا إسترلينيًا703 جنيهات إسترلينية - 1,297 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر أستون فيلا
بورنموثملعب فيتاليتي43 جنيهًا إسترلينيًا - 61 جنيهًا إسترلينيًا436 جنيهًا إسترلينيًا - 960 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر بورنموث
برينتفوردملعب جي تيك كوميونيتي30 جنيهًا إسترلينيًا - 60 جنيهًا إسترلينيًا485 جنيهًا إسترلينيًا - 635 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر برينتفورد
برايتون آند هوف ألبيونملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي34 جنيهًا إسترلينيًا - 78 جنيهًا إسترلينيًا630 جنيهًا إسترلينيًا - 995 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر برايتون
تشيلسيستامفورد بريدج27 جنيهًا إسترلينيًا - 83 جنيهًا إسترلينيًا700 جنيهًا إسترلينيًا - 1,095 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر تشيلسي
كوفنتري سيتيكوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا32 جنيهًا إسترلينيًا - 45 جنيهًا إسترلينيًا625 جنيهًا إسترلينيًا - 800 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر كوفنتري
كريستال بالاسسيلهرست بارك46 جنيهًا إسترلينيًا - 80 جنيهًا إسترلينيًا600 جنيهًا إسترلينيًا - 770 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر كريستال بالاس
إيفرتونهيل ديكينسون ستاديوم55 جنيهًا إسترلينيًا - 75 جنيهًا إسترلينيًا640 جنيهًا إسترلينيًا - 965 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر إيفرتون
فولهامكرافن كوتيدج35 جنيهًا إسترلينيًا - 125 جنيهًا إسترلينيًا470 جنيهًا إسترلينيًا - 3,100 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر فولهام
هال سيتيملعب MKM24 جنيهًا إسترلينيًا - 35 جنيهًا إسترلينيًا396 جنيهًا إسترلينيًا - 600 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر هال سيتي
إيبسويتش تاونبورتمان رود28 جنيهًا إسترلينيًا - 48 جنيهًا إسترلينيًا469 جنيهًا إسترلينيًا - 747 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر إيبسويتش
ليدز يونايتدإيلاند رود32 جنيهًا إسترلينيًا - 47 جنيهًا إسترلينيًا632 جنيهًا إسترلينيًا - 1,159 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر ليدز
ليفربولأنفيلد30 جنيهًا إسترلينيًا - 62 جنيهًا إسترلينيًا734 جنيهًا إسترلينيًا - 931 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر ليفربول
مانشستر سيتيملعب الاتحاد30 جنيهًا إسترلينيًا - 60 جنيهًا إسترلينيًا490 جنيهًا إسترلينيًا - 1,030 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر مانشستر سيتي
مانشستر يونايتدأولد ترافورد32 جنيهًا إسترلينيًا - 97 جنيهًا إسترلينيًا646 جنيهًا إسترلينيًا - 1,177 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر مانشستر يونايتد
نيوكاسل يونايتدسانت جيمس بارك24 جنيهًا إسترلينيًا - 75 جنيهًا إسترلينيًا380 جنيهًا إسترلينيًا - 987 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر نيوكاسل
نوتنجهام فورستسيتي جراوند45 جنيهًا إسترلينيًا - 70 جنيهًا إسترلينيًا575 جنيهًا إسترلينيًا - 915 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر نوتنجهام فورست
سندرلاندستاديوم أوف لايت35 جنيهًا إسترلينيًا - 56 جنيهًا إسترلينيًا590 جنيهًا إسترلينيًا - 720 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر سندرلاند
توتنهام هوتسبيرملعب توتنهام هوتسبير40 جنيهًا إسترلينيًا - 125 جنيهًا إسترلينيًا856 جنيهًا إسترلينيًا - 2,223 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر توتنهام

تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27احجز الآن

هل ما زالت هناك تذاكر موسمية متاحة للدوري الإنجليزي الممتاز؟

نفدت تقريبًا جميع التذاكر الموسمية الخاصة بالدخول العام لدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27.

وتعتمد فرق جماهيرية مثل آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام على قوائم انتظار ممتدة منذ سنوات طويلة، وبعضها قد يتجاوز 10–20 عامًا. فعلى سبيل المثال، يضم توتنهام قائمة انتظار تضم أكثر من 80,000 مشجع، بينما يُقال إن ليفربول ومانشستر يونايتد يتطلبان عقودًا من الولاء لضمان مكان. وحتى الأندية ذات الملاعب الأصغر مثل برايتون وبورنموث لديها توافر محدود أو لا توافر على الإطلاق بسبب ارتفاع الطلب وضيق السعة.

ويبرز فولهام بكونه يمتلك حاليًا عددًا من التذاكر الموسمية المتبقية، من دون قوائم انتظار رسمية، مع تخصيصها على أساس أسبقية الحضور.

هل سأحتاج إلى عضوية لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

في معظم الحالات، يُنصح بالحصول على عضوية أو يكون ذلك مطلوبًا لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة للمباريات ذات الطلب المرتفع أو للأندية صاحبة الجماهيرية الكبيرة. وتعتمد معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نظام تذاكر متدرجًا يمنح الأولوية إلى:

  1. حاملي التذاكر الموسمية
  2. أعضاء النادي (العضويات السنوية المدفوعة)
  3. البيع العام، إذا تبقت أي تذاكر

وتمنح العضوية عادةً أولوية الوصول إلى التذاكر، وأهلية جمع نقاط الولاء، وأحيانًا محتوى حصريًا أو خصومات. وبالنسبة للأندية الكبرى مثل آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد أو توتنهام، فإن امتلاك عضوية يكون غالبًا الوسيلة الوحيدة للوصول إلى تذاكر المباريات العادية، إذ إن فرص البيع العام نادرة إلى حد الانعدام.

ومع ذلك، قد تسمح بعض الأندية، وخصوصًا تلك التي تملك سعات أكبر أو لا تسجل نفادًا كاملًا بشكل منتظم، لغير الأعضاء بشراء التذاكر مع اقتراب موعد المباراة إذا بقيت مقاعد متاحة. ويزيد شراء العضوية من فرصك بشكل كبير، وغالبًا ما يكون الطريق الأكثر موثوقية لضمان الحصول على مقاعد.

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