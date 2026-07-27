كيفية الحصول على تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27: مباريات الجولة الأولى، أرسنال ضد كوفنتري سيتي، مانشستر سيتي ضد بورنموث والمزيد

يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز ترسيخ مكانته كواحدة من أفضل المسابقات في كرة القدم العالمية من حيث الإثارة والأحداث المتواصلة، مع مساهمة بعض أكبر أندية اللعبة وأشهر لاعبيها في تقديم متعة كروية لافتة أسبوعًا بعد أسبوع. وبعد موسم استثنائي من البريميرليج 2025/26، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم الآن انطلاق موسم 2026/27 بشغف كبير.

وسيكون آرسنال حامل اللقب، بعدما حصد أول بطولة دوري له منذ 22 عامًا، لكنه سيواجه بلا شك اختبارًا صعبًا من أندية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته عن أحدث معلومات تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات الجولة الأولى المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتذاكر

التاريخ والوقت (GMT) المباراة التذاكر الجمعة 21 أغسطس، 20:00 آرسنال ضد كوفنتري سيتي التذاكر السبت 22 أغسطس، 12:30 هال سيتي ضد مانشستر يونايتد التذاكر السبت 22 أغسطس، 15:00 إيفرتون ضد كريستال بالاس التذاكر السبت 22 أغسطس، 15:00 إيبسويتش تاون ضد سندرلاند التذاكر السبت 22 أغسطس، 15:00 نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد التذاكر السبت 22 أغسطس، 17:30 برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير التذاكر الأحد 23 أغسطس، 14:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا التذاكر الأحد 23 أغسطس، 14:00 مانشستر سيتي ضد بورنموث التذاكر الأحد 23 أغسطس، 16:30 نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول التذاكر الاثنين 24 أغسطس، 20:00 فولهام ضد تشيلسي التذاكر

مباريات الجولة الثانية المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتذاكر

التاريخ والوقت (GMT) المباراة التذاكر الجمعة 28 أغسطس، 20:00 كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي التذاكر السبت 29 أغسطس، 12:30 ليفربول ضد نوتنجهام فورست التذاكر السبت 29 أغسطس، 15:00 بورنموث ضد إيفرتون التذاكر السبت 29 أغسطس، 15:00 كوفنتري سيتي ضد هال سيتي التذاكر السبت 29 أغسطس، 17:30 توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد التذاكر الأحد 30 أغسطس، 14:00 تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون التذاكر الأحد 30 أغسطس، 14:00 ليدز يونايتد ضد برينتفورد التذاكر الأحد 30 أغسطس، 14:00 سندرلاند ضد فولهام التذاكر الأحد 30 أغسطس، 16:30 مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون التذاكر الاثنين 31 أغسطس، 20:00 أستون فيلا ضد آرسنال التذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية، والتي تكون متاحة عبر بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالنادي.

وعادة ما تخصص أندية القمة في كرة القدم الإنجليزية التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا لحاملي التذاكر الموسمية. ثم لمن سبق لهم حضور مباريات على أرضهم ويتم ترتيبهم وفق نقاط الولاء. وأخيرًا للجمهور خلال فترة البيع العام.

إذا لم تتمكن من تأمين مقاعد عبر القنوات الرسمية للأندية، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على الأسواق الثانوية الموثقة، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير. فمعظم الأندية تعتمد تسعيرًا متدرجًا بحسب الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين والطلاب وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من فريق إلى آخر.

وفوق ذلك، فإن مكان الجلوس يحدث فارقًا كبيرًا. فموقع المقعد ومكانه في المدرج يؤثران بشكل واضح على السعر، إذ غالبًا ما تأتي الرؤية المميزة بتكلفة أعلى. كما تصنف بعض الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة، فعلى سبيل المثال قد تندرج المواجهات الكبيرة أمام المنافسين البارزين ضمن شريحة أعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الدوري الإنجليزي الممتاز يواصل تثبيت سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا. لذا، إذا كنت تبحث عن خيار أقل تكلفة أو ترغب في توسيع فرصك لحضور مباراة، فقد ترغب في متابعة مباريات فريقك خارج أرضه.

وفيما يلي، يستعرض GOAL أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، وملاعبها، ومتوسط أسعار تذاكر يوم المباراة، إضافة إلى النطاقات المتوقعة لأسعار التذاكر الموسمية.

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 بحسب أسعار التذاكر

هل لا تزال هناك تذاكر موسمية متاحة للدوري الإنجليزي الممتاز؟

نفدت تقريبًا جميع التذاكر الموسمية للدخول العام لدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27.

وتعتمد أندية جماهيرية مثل آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام على قوائم انتظار ممتدة منذ سنوات طويلة، وبعضها قد يتجاوز 10 إلى 20 عامًا. فعلى سبيل المثال، يمتلك توتنهام قائمة انتظار تضم أكثر من 80.000 مشجع، بينما يُقال إن ليفربول ومانشستر يونايتد يتطلبان عقودًا من الولاء لضمان مكان. وحتى الأندية ذات الملاعب الأصغر مثل برايتون وبورنموث لديها توافر محدود أو معدوم بسبب ارتفاع الطلب وضيق السعة.

فولهام يبرز كحالة مختلفة حاليًا، إذ لا يزال لديه عدد من التذاكر الموسمية المتاحة، من دون قوائم انتظار رسمية، مع تخصيصها وفق أسبقية الحجز

هل سأحتاج إلى عضوية لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

في معظم الحالات، يُنصح بالحصول على عضوية أو يكون ذلك مطلوبًا لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة للمباريات ذات الطلب المرتفع أو للأندية التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة. وتعمل معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام تذاكر متدرج يمنح الأولوية إلى:

حاملي التذاكر الموسمية أعضاء النادي (العضويات السنوية المدفوعة) البيع العام، إذا تبقت أي تذاكر

وعادة ما تمنح العضوية أولوية الوصول المبكر إلى التذاكر، وأهلية جمع نقاط الولاء، وأحيانًا محتوى حصريًا أو خصومات. وبالنسبة للأندية الكبرى مثل آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد أو توتنهام، فإن امتلاك عضوية يكون غالبًا الطريقة الوحيدة للوصول إلى تذاكر المباريات العادية، لأن فرص البيع العام نادرة للغاية أو غير موجودة.

ومع ذلك، قد تسمح بعض الأندية، لا سيما تلك التي تملك سعات أكبر أو لا تنفد تذاكرها باستمرار، لغير الأعضاء بشراء التذاكر قبل موعد المباراة إذا ظل مخزون متاح. ويزيد شراء العضوية من فرصك بشكل كبير، وغالبًا ما يكون المسار الأكثر موثوقية لتأمين المقاعد.