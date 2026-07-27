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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Book Premier League 2026/27 Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27: مباريات الجولة الأولى، أرسنال ضد كوفنتري سيتي، مانشستر سيتي ضد بورنموث والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
آرسنال
تشيلسي
ليفربول
نوتنجهام فوريست
نيوكاسل يونايتد
برايتون
فولهام
إيفرتون
كريستال بالاس
أستون فيلا
بورنموث
برينتفورد
ليدز يونايتد
سندرلاند
توتنهام هوتسبير
كوفينتري سيتي
هال سيتي
إبسويتش تاون

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27

يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز ترسيخ مكانته كواحدة من أفضل المسابقات في كرة القدم العالمية من حيث الإثارة والأحداث المتواصلة، مع مساهمة بعض أكبر أندية اللعبة وأشهر لاعبيها في تقديم متعة كروية لافتة أسبوعًا بعد أسبوع. وبعد موسم استثنائي من البريميرليج 2025/26، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم الآن انطلاق موسم 2026/27 بشغف كبير.

وسيكون آرسنال حامل اللقب، بعدما حصد أول بطولة دوري له منذ 22 عامًا، لكنه سيواجه بلا شك اختبارًا صعبًا من أندية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته عن أحدث معلومات تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27احجز الآن

مباريات الجولة الأولى المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتذاكر

التاريخ والوقت (GMT)المباراةالتذاكر
الجمعة 21 أغسطس، 20:00آرسنال ضد كوفنتري سيتيالتذاكر
السبت 22 أغسطس، 12:30هال سيتي ضد مانشستر يونايتدالتذاكر
السبت 22 أغسطس، 15:00إيفرتون ضد كريستال بالاسالتذاكر
السبت 22 أغسطس، 15:00إيبسويتش تاون ضد سندرلاندالتذاكر
السبت 22 أغسطس، 15:00نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتدالتذاكر
السبت 22 أغسطس، 17:30برينتفورد ضد توتنهام هوتسبيرالتذاكر
الأحد 23 أغسطس، 14:00برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلاالتذاكر
الأحد 23 أغسطس، 14:00مانشستر سيتي ضد بورنموثالتذاكر
الأحد 23 أغسطس، 16:30نيوكاسل يونايتد ضد ليفربولالتذاكر
الاثنين 24 أغسطس، 20:00فولهام ضد تشيلسيالتذاكر

مباريات الجولة الثانية المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتذاكر

التاريخ والوقت (GMT)المباراةالتذاكر
الجمعة 28 أغسطس، 20:00كريستال بالاس ضد مانشستر سيتيالتذاكر
السبت 29 أغسطس، 12:30ليفربول ضد نوتنجهام فورستالتذاكر
السبت 29 أغسطس، 15:00بورنموث ضد إيفرتونالتذاكر
السبت 29 أغسطس، 15:00كوفنتري سيتي ضد هال سيتيالتذاكر
السبت 29 أغسطس، 17:30توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتدالتذاكر
الأحد 30 أغسطس، 14:00تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيونالتذاكر
الأحد 30 أغسطس، 14:00ليدز يونايتد ضد برينتفوردالتذاكر
الأحد 30 أغسطس، 14:00سندرلاند ضد فولهامالتذاكر
الأحد 30 أغسطس، 16:30مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاونالتذاكر
الاثنين 31 أغسطس، 20:00أستون فيلا ضد آرسنالالتذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية، والتي تكون متاحة عبر بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالنادي.

وعادة ما تخصص أندية القمة في كرة القدم الإنجليزية التذاكر على ثلاث مراحل:

  1. أولًا لحاملي التذاكر الموسمية.
  2. ثم لمن سبق لهم حضور مباريات على أرضهم ويتم ترتيبهم وفق نقاط الولاء.
  3. وأخيرًا للجمهور خلال فترة البيع العام.

إذا لم تتمكن من تأمين مقاعد عبر القنوات الرسمية للأندية، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على الأسواق الثانوية الموثقة، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير. فمعظم الأندية تعتمد تسعيرًا متدرجًا بحسب الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين والطلاب وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من فريق إلى آخر.

وفوق ذلك، فإن مكان الجلوس يحدث فارقًا كبيرًا. فموقع المقعد ومكانه في المدرج يؤثران بشكل واضح على السعر، إذ غالبًا ما تأتي الرؤية المميزة بتكلفة أعلى. كما تصنف بعض الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة، فعلى سبيل المثال قد تندرج المواجهات الكبيرة أمام المنافسين البارزين ضمن شريحة أعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الدوري الإنجليزي الممتاز يواصل تثبيت سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا. لذا، إذا كنت تبحث عن خيار أقل تكلفة أو ترغب في توسيع فرصك لحضور مباراة، فقد ترغب في متابعة مباريات فريقك خارج أرضه.

وفيما يلي، يستعرض GOAL أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، وملاعبها، ومتوسط أسعار تذاكر يوم المباراة، إضافة إلى النطاقات المتوقعة لأسعار التذاكر الموسمية.

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 بحسب أسعار التذاكر

الناديالملعبنطاق أسعار التذاكر (دخول عام للبالغين)نطاق التذاكر الموسميةالتذاكر
آرسنالملعب الإمارات31 £ - 168 £1.290 £ - 2.195 £تذاكر آرسنال
أستون فيلافيلا بارك49 £ - 99 £703 £ - 1.297 £تذاكر أستون فيلا
بورنموثملعب فيتاليتي43 £ - 61 £436 £ - 960 £تذاكر بورنموث
برينتفوردملعب جي تيك كوميونيتي30 £ - 60 £485 £ - 635 £تذاكر برينتفورد
برايتون آند هوف ألبيونأمريكان إكسبريس كوميونيتي ستاديوم34 £ - 78 £630 £ - 995 £تذاكر برايتون
تشيلسيستامفورد بريدج27 £ - 83 £700 £ - 1.095 £تذاكر تشيلسي
كوفنتري سيتيكوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا32 £ - 45 £625 £ - 800 £تذاكر كوفنتري
كريستال بالاسسيلهرست بارك46 £ - 80 £600 £ - 770 £تذاكر كريستال بالاس
إيفرتونهيل ديكينسون ستاديوم55 £ - 75 £640 £ - 965 £تذاكر إيفرتون
فولهامكرافن كوتيدج35 £ - 125 £470 £ - 3.100 £تذاكر فولهام
هال سيتيMKM Stadium24 £ - 35 £396 £ - 600 £تذاكر هال سيتي
إيبسويتش تاونبورتمان رود28 £ - 48 £469 £ - 747 £تذاكر إيبسويتش
ليدز يونايتدإيلاند رود32 £ - 47 £632 £ - 1.159 £تذاكر ليدز
ليفربولأنفيلد30 £ - 62 £734 £ - 931 £تذاكر ليفربول
مانشستر سيتيملعب الاتحاد30 £ - 60 £490 £ - 1.030 £تذاكر مانشستر سيتي
مانشستر يونايتدأولد ترافورد32 £ - 97 £646 £ - 1.177 £تذاكر مانشستر يونايتد
نيوكاسل يونايتدسانت جيمس بارك24 £ - 75 £380 £ - 987 £تذاكر نيوكاسل
نوتنجهام فورستسيتي جراوند45 £ - 70 £575 £ - 915 £تذاكر نوتنجهام فورست
سندرلاندستاديوم أوف لايت35 £ - 56 £590 £ - 720 £تذاكر سندرلاند
توتنهام هوتسبيرملعب توتنهام هوتسبير40 £ - 125 £856 £ - 2.223 £تذاكر توتنهام

تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27احجز الآن

هل لا تزال هناك تذاكر موسمية متاحة للدوري الإنجليزي الممتاز؟

نفدت تقريبًا جميع التذاكر الموسمية للدخول العام لدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27.

وتعتمد أندية جماهيرية مثل آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام على قوائم انتظار ممتدة منذ سنوات طويلة، وبعضها قد يتجاوز 10 إلى 20 عامًا. فعلى سبيل المثال، يمتلك توتنهام قائمة انتظار تضم أكثر من 80.000 مشجع، بينما يُقال إن ليفربول ومانشستر يونايتد يتطلبان عقودًا من الولاء لضمان مكان. وحتى الأندية ذات الملاعب الأصغر مثل برايتون وبورنموث لديها توافر محدود أو معدوم بسبب ارتفاع الطلب وضيق السعة.

فولهام يبرز كحالة مختلفة حاليًا، إذ لا يزال لديه عدد من التذاكر الموسمية المتاحة، من دون قوائم انتظار رسمية، مع تخصيصها وفق أسبقية الحجز

هل سأحتاج إلى عضوية لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

في معظم الحالات، يُنصح بالحصول على عضوية أو يكون ذلك مطلوبًا لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة للمباريات ذات الطلب المرتفع أو للأندية التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة. وتعمل معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام تذاكر متدرج يمنح الأولوية إلى:

  1. حاملي التذاكر الموسمية
  2. أعضاء النادي (العضويات السنوية المدفوعة)
  3. البيع العام، إذا تبقت أي تذاكر

وعادة ما تمنح العضوية أولوية الوصول المبكر إلى التذاكر، وأهلية جمع نقاط الولاء، وأحيانًا محتوى حصريًا أو خصومات. وبالنسبة للأندية الكبرى مثل آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد أو توتنهام، فإن امتلاك عضوية يكون غالبًا الطريقة الوحيدة للوصول إلى تذاكر المباريات العادية، لأن فرص البيع العام نادرة للغاية أو غير موجودة.

ومع ذلك، قد تسمح بعض الأندية، لا سيما تلك التي تملك سعات أكبر أو لا تنفد تذاكرها باستمرار، لغير الأعضاء بشراء التذاكر قبل موعد المباراة إذا ظل مخزون متاح. ويزيد شراء العضوية من فرصك بشكل كبير، وغالبًا ما يكون المسار الأكثر موثوقية لتأمين المقاعد.

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