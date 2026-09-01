يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز ترسيخ مكانته كواحدة من أفضل المسابقات في كرة القدم العالمية من حيث الإثارة والدراما المتواصلة، مع مشاركة بعض أكبر أندية اللعبة وأشهر اللاعبين في تقديم متعة كروية لافتة أسبوعًا بعد أسبوع. وبعد موسم استثنائي في البريميرليج 2025/26، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم ما الذي ينتظرهم في حملة 2026/27.

سيدخل أرسنال الموسم بصفته حامل اللقب، بعدما حصد أول بطولة دوري له منذ 22 عامًا، لكنه سيكون على موعد مع اختبار صعب للغاية في ظل وجود أندية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته عن أحدث معلومات تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات الجولة الثالثة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتذاكر

التاريخ والوقت (GMT) المباراة التذاكر الجمعة 4 سبتمبر، 20:00 إيبسويتش تاون ضد ليفربول التذاكر السبت 5 سبتمبر، 12:30 نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث التذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:00 برينتفورد ضد سندرلاند التذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد ليدز يونايتد التذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:00 فولهام ضد كريستال بالاس التذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:00 مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي التذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:00 نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبير التذاكر السبت 5 سبتمبر، 15:00 هال سيتي ضد أستون فيلا التذاكر الأحد 6 سبتمبر، 14:00 إيفرتون ضد مانشستر يونايتد التذاكر الأحد 6 سبتمبر، 16:30 أرسنال ضد تشيلسي التذاكر

مباريات الجولة الرابعة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتذاكر

التاريخ والوقت (GMT) المباراة التذاكر السبت 12 سبتمبر، 15:00 أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست التذاكر السبت 12 سبتمبر، 15:00 بورنموث ضد برينتفورد التذاكر السبت 12 سبتمبر، 15:00 تشيلسي ضد هال سيتي التذاكر السبت 12 سبتمبر، 15:00 كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون التذاكر السبت 12 سبتمبر، 15:00 ليفربول ضد فولهام التذاكر السبت 12 سبتمبر، 17:30 توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون التذاكر السبت 12 سبتمبر، 20:00 سندرلاند ضد أرسنال التذاكر الأحد 13 سبتمبر، 14:00 كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون التذاكر الأحد 13 سبتمبر، 16:30 مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي التذاكر الاثنين 14 سبتمبر، 20:00 ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد التذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية، وهي متاحة عبر البوابات الرسمية الخاصة بالأندية.

وعادة ما تخصص أندية القمة في كرة القدم الإنجليزية التذاكر على ثلاث مراحل:

أولًا لحاملي التذاكر الموسمية. ثم لمن سبق لهم حضور مباريات على أرضهم ويتم ترتيبهم وفق نقاط الولاء. وأخيرًا للجمهور خلال فترة البيع العام.

إذا لم تتمكن من حجز مقاعد عبر القنوات الرسمية للأندية، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد التحقق من الأسواق الثانوية الموثوقة، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير. فمعظم الأندية تعتمد تسعيرًا متدرجًا وفقًا للفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين والطلاب وكبار السن، لكن هذه الشرائح تختلف من نادٍ إلى آخر.

وفوق ذلك، فإن مكان جلوسك يُحدث فارقًا كبيرًا. فموقع المقعد ومكان المدرج يؤثران بشكل ملحوظ على السعر، وغالبًا ما تأتي الرؤية المميزة بتكلفة أعلى. كما تصنف بعض الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة، فعلى سبيل المثال قد تندرج المواجهات البارزة أمام منافسين كبار ضمن فئة أعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الدوري الإنجليزي الممتاز يواصل تحديد سقف أسعار تذاكر المباريات خارج الأرض عند 30 جنيهًا إسترلينيًا. لذلك، إذا كنت تبحث عن خيار أقل تكلفة أو ترغب في توسيع فرصك لحضور مباراة، فقد ترغب في الاطلاع على مباريات فريقك خارج ملعبه.

وفيما يلي، يستعرض GOAL أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، وملاعبها، ومتوسط أسعار تذاكر يوم المباراة، إلى جانب النطاقات المتوقعة للتذاكر الموسمية.

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 بحسب أسعار التذاكر

هل لا تزال هناك تذاكر موسمية متاحة للدوري الإنجليزي الممتاز؟

نفدت تقريبًا جميع التذاكر الموسمية للدخول العام لدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، بعدما بيعت بالكامل.

وتعتمد أندية جماهيرية مثل أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام على قوائم انتظار ممتدة منذ سنوات طويلة، وبعضها قد يتجاوز 10 إلى 20 عامًا. فعلى سبيل المثال، يمتلك توتنهام قائمة انتظار تضم أكثر من 80,000 مشجع، بينما يُقال إن ليفربول ومانشستر يونايتد يتطلبان عقودًا من الولاء من أجل ضمان مكان. وحتى الأندية ذات الملاعب الأصغر مثل برايتون وبورنموث لديها توفر محدود أو معدوم بسبب ارتفاع الطلب وضيق السعة.

ويبرز فولهام باعتباره يمتلك حاليًا عددًا من التذاكر الموسمية المتبقية، من دون قوائم انتظار رسمية، مع تخصيصها وفق أسبقية الحضور.

هل سأحتاج إلى عضوية لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

في معظم الحالات، يُنصح بالحصول على عضوية أو يُشترط ذلك لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة للمباريات ذات الطلب المرتفع أو الأندية صاحبة القواعد الجماهيرية الكبيرة. وتعتمد معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نظامًا متدرجًا للتذاكر يمنح الأولوية إلى:

حاملي التذاكر الموسمية أعضاء النادي (العضويات السنوية المدفوعة) البيع العام، إذا تبقت أي تذاكر

وتمنح العضوية عادةً أولوية الوصول المبكر إلى التذاكر، وأهلية جمع نقاط الولاء، وأحيانًا محتوى حصريًا أو خصومات. وبالنسبة إلى الأندية الكبرى مثل أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد أو توتنهام، فإن امتلاك عضوية يكون غالبًا الوسيلة الوحيدة للوصول إلى تذاكر المباريات العادية، إذ إن فرص البيع العام نادرة إلى حد الانعدام.

ومع ذلك، قد تسمح بعض الأندية، وخاصة تلك التي تملك سعات أكبر أو لا تنفد تذاكرها باستمرار، لغير الأعضاء بشراء التذاكر قبل يوم المباراة إذا بقيت أماكن متاحة. ويزيد شراء العضوية من فرصك بشكل كبير، وغالبًا ما يكون المسار الأكثر موثوقية لضمان الحصول على مقاعد.

يعد تقييم باقات تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز وتكاليف السفر أمرًا أساسيًا للمشجعين الذين ينظمون رحلات لمشاهدة كرة قدم عالمية المستوى مباشرة. ومن أجل منح نفسك أفضلية تنافسية رائعة عند وضع رهانات المباريات من المنزل، فإن اختيار شركة مراهنات بريطانية رائدة تقدم عروض ترحيبية يعد أمرًا مهمًا. ألقِ نظرة على توصيات خبرائنا لأفضل الرهانات المجانية المتاحة عبر المنصات الموثقة.