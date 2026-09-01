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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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كيفية الحصول على تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-2027: مباريات الجولة الثالثة، أرسنال ضد تشيلسي، إيفرتون ضد مانشستر يونايتد والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
آرسنال
تشيلسي
ليفربول
نوتنجهام فوريست
نيوكاسل يونايتد
برايتون
فولهام
إيفرتون
كريستال بالاس
أستون فيلا
بورنموث
برينتفورد
ليدز يونايتد
سندرلاند
توتنهام هوتسبير
كوفينتري سيتي
هال سيتي
إبسويتش تاون

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تأمين تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27

يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز ترسيخ مكانته كواحدة من أفضل المسابقات في كرة القدم العالمية من حيث الإثارة والدراما المتواصلة، مع مشاركة بعض أكبر أندية اللعبة وأشهر اللاعبين في تقديم متعة كروية لافتة أسبوعًا بعد أسبوع. وبعد موسم استثنائي في البريميرليج 2025/26، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم ما الذي ينتظرهم في حملة 2026/27.

سيدخل أرسنال الموسم بصفته حامل اللقب، بعدما حصد أول بطولة دوري له منذ 22 عامًا، لكنه سيكون على موعد مع اختبار صعب للغاية في ظل وجود أندية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته عن أحدث معلومات تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، والمزيد.

تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27احجز الآن

مباريات الجولة الثالثة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتذاكر

التاريخ والوقت (GMT)المباراةالتذاكر
الجمعة 4 سبتمبر، 20:00إيبسويتش تاون ضد ليفربولالتذاكر
السبت 5 سبتمبر، 12:30نيوكاسل يونايتد ضد بورنموثالتذاكر
السبت 5 سبتمبر، 15:00برينتفورد ضد سندرلاندالتذاكر
السبت 5 سبتمبر، 15:00برايتون آند هوف ألبيون ضد ليدز يونايتدالتذاكر
السبت 5 سبتمبر، 15:00فولهام ضد كريستال بالاسالتذاكر
السبت 5 سبتمبر، 15:00مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتيالتذاكر
السبت 5 سبتمبر، 15:00نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبيرالتذاكر
السبت 5 سبتمبر، 15:00هال سيتي ضد أستون فيلاالتذاكر
الأحد 6 سبتمبر، 14:00إيفرتون ضد مانشستر يونايتدالتذاكر
الأحد 6 سبتمبر، 16:30أرسنال ضد تشيلسيالتذاكر

مباريات الجولة الرابعة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والتذاكر

التاريخ والوقت (GMT)المباراةالتذاكر
السبت 12 سبتمبر، 15:00أستون فيلا ضد نوتنجهام فورستالتذاكر
السبت 12 سبتمبر، 15:00بورنموث ضد برينتفوردالتذاكر
السبت 12 سبتمبر، 15:00تشيلسي ضد هال سيتيالتذاكر
السبت 12 سبتمبر، 15:00كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاونالتذاكر
السبت 12 سبتمبر، 15:00ليفربول ضد فولهامالتذاكر
السبت 12 سبتمبر، 17:30توتنهام هوتسبير ضد إيفرتونالتذاكر
السبت 12 سبتمبر، 20:00سندرلاند ضد أرسنالالتذاكر
الأحد 13 سبتمبر، 14:00كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيونالتذاكر
الأحد 13 سبتمبر، 16:30مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتيالتذاكر
الاثنين 14 سبتمبر، 20:00ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتدالتذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية، وهي متاحة عبر البوابات الرسمية الخاصة بالأندية.

وعادة ما تخصص أندية القمة في كرة القدم الإنجليزية التذاكر على ثلاث مراحل:

  1. أولًا لحاملي التذاكر الموسمية.
  2. ثم لمن سبق لهم حضور مباريات على أرضهم ويتم ترتيبهم وفق نقاط الولاء.
  3. وأخيرًا للجمهور خلال فترة البيع العام.

إذا لم تتمكن من حجز مقاعد عبر القنوات الرسمية للأندية، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد التحقق من الأسواق الثانوية الموثوقة، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير. فمعظم الأندية تعتمد تسعيرًا متدرجًا وفقًا للفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين والطلاب وكبار السن، لكن هذه الشرائح تختلف من نادٍ إلى آخر.

وفوق ذلك، فإن مكان جلوسك يُحدث فارقًا كبيرًا. فموقع المقعد ومكان المدرج يؤثران بشكل ملحوظ على السعر، وغالبًا ما تأتي الرؤية المميزة بتكلفة أعلى. كما تصنف بعض الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة، فعلى سبيل المثال قد تندرج المواجهات البارزة أمام منافسين كبار ضمن فئة أعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الدوري الإنجليزي الممتاز يواصل تحديد سقف أسعار تذاكر المباريات خارج الأرض عند 30 جنيهًا إسترلينيًا. لذلك، إذا كنت تبحث عن خيار أقل تكلفة أو ترغب في توسيع فرصك لحضور مباراة، فقد ترغب في الاطلاع على مباريات فريقك خارج ملعبه.

وفيما يلي، يستعرض GOAL أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، وملاعبها، ومتوسط أسعار تذاكر يوم المباراة، إلى جانب النطاقات المتوقعة للتذاكر الموسمية.

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 بحسب أسعار التذاكر

الناديالملعبنطاق أسعار التذاكر (دخول عام للبالغين)نطاق التذكرة الموسميةالتذاكر
أرسنالاستاد الإمارات31 جنيهًا إسترلينيًا - 168 جنيهًا إسترلينيًا1,290 جنيهًا إسترلينيًا - 2,195 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر أرسنال
أستون فيلافيلا بارك49 جنيهًا إسترلينيًا - 99 جنيهًا إسترلينيًا703 جنيهات إسترلينية - 1,297 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر أستون فيلا
بورنموثملعب فيتاليتي43 جنيهًا إسترلينيًا - 61 جنيهًا إسترلينيًا436 جنيهًا إسترلينيًا - 960 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر بورنموث
برينتفوردGtech Community Stadium30 جنيهًا إسترلينيًا - 60 جنيهًا إسترلينيًا485 جنيهًا إسترلينيًا - 635 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر برينتفورد
برايتون آند هوف ألبيونAmerican Express Community Stadium34 جنيهًا إسترلينيًا - 78 جنيهًا إسترلينيًا630 جنيهًا إسترلينيًا - 995 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر برايتون
تشيلسيستامفورد بريدج27 جنيهًا إسترلينيًا - 83 جنيهًا إسترلينيًا700 جنيه إسترليني - 1,095 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر تشيلسي
كوفنتري سيتيCoventry Building Society Arena32 جنيهًا إسترلينيًا - 45 جنيهًا إسترلينيًا625 جنيهًا إسترلينيًا - 800 جنيه إسترلينيتذاكر كوفنتري
كريستال بالاسسيلهيرست بارك46 جنيهًا إسترلينيًا - 80 جنيهًا إسترلينيًا600 جنيه إسترليني - 770 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر كريستال بالاس
إيفرتونهيل ديكنسون ستاديوم55 جنيهًا إسترلينيًا - 75 جنيهًا إسترلينيًا640 جنيهًا إسترلينيًا - 965 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر إيفرتون
فولهامكرافن كوتيدج35 جنيهًا إسترلينيًا - 125 جنيهًا إسترلينيًا470 جنيهًا إسترلينيًا - 3,100 جنيه إسترلينيتذاكر فولهام
هال سيتيMKM Stadium24 جنيهًا إسترلينيًا - 35 جنيهًا إسترلينيًا396 جنيهًا إسترلينيًا - 600 جنيه إسترلينيتذاكر هال سيتي
إيبسويتش تاونبورتمان رود28 جنيهًا إسترلينيًا - 48 جنيهًا إسترلينيًا469 جنيهًا إسترلينيًا - 747 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر إيبسويتش
ليدز يونايتدإيلاند رود32 جنيهًا إسترلينيًا - 47 جنيهًا إسترلينيًا632 جنيهًا إسترلينيًا - 1,159 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر ليدز
ليفربولأنفيلد30 جنيهًا إسترلينيًا - 62 جنيهًا إسترلينيًا734 جنيهًا إسترلينيًا - 931 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر ليفربول
مانشستر سيتياستاد الاتحاد30 جنيهًا إسترلينيًا - 60 جنيهًا إسترلينيًا490 جنيهًا إسترلينيًا - 1,030 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر مانشستر سيتي
مانشستر يونايتدأولد ترافورد32 جنيهًا إسترلينيًا - 97 جنيهًا إسترلينيًا646 جنيهًا إسترلينيًا - 1,177 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر مانشستر يونايتد
نيوكاسل يونايتدسانت جيمس بارك24 جنيهًا إسترلينيًا - 75 جنيهًا إسترلينيًا380 جنيهًا إسترلينيًا - 987 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر نيوكاسل
نوتنجهام فورستسيتي جراوند45 جنيهًا إسترلينيًا - 70 جنيهًا إسترلينيًا575 جنيهًا إسترلينيًا - 915 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر نوتنجهام فورست
سندرلاندستاديوم أوف لايت35 جنيهًا إسترلينيًا - 56 جنيهًا إسترلينيًا590 جنيهًا إسترلينيًا - 720 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر سندرلاند
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبير ستاديوم40 جنيهًا إسترلينيًا - 125 جنيهًا إسترلينيًا856 جنيهًا إسترلينيًا - 2,223 جنيهًا إسترلينيًاتذاكر توتنهام

تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27احجز الآن

هل لا تزال هناك تذاكر موسمية متاحة للدوري الإنجليزي الممتاز؟

نفدت تقريبًا جميع التذاكر الموسمية للدخول العام لدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، بعدما بيعت بالكامل.

وتعتمد أندية جماهيرية مثل أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام على قوائم انتظار ممتدة منذ سنوات طويلة، وبعضها قد يتجاوز 10 إلى 20 عامًا. فعلى سبيل المثال، يمتلك توتنهام قائمة انتظار تضم أكثر من 80,000 مشجع، بينما يُقال إن ليفربول ومانشستر يونايتد يتطلبان عقودًا من الولاء من أجل ضمان مكان. وحتى الأندية ذات الملاعب الأصغر مثل برايتون وبورنموث لديها توفر محدود أو معدوم بسبب ارتفاع الطلب وضيق السعة.

ويبرز فولهام باعتباره يمتلك حاليًا عددًا من التذاكر الموسمية المتبقية، من دون قوائم انتظار رسمية، مع تخصيصها وفق أسبقية الحضور.

هل سأحتاج إلى عضوية لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

في معظم الحالات، يُنصح بالحصول على عضوية أو يُشترط ذلك لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة للمباريات ذات الطلب المرتفع أو الأندية صاحبة القواعد الجماهيرية الكبيرة. وتعتمد معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نظامًا متدرجًا للتذاكر يمنح الأولوية إلى:

  1. حاملي التذاكر الموسمية
  2. أعضاء النادي (العضويات السنوية المدفوعة)
  3. البيع العام، إذا تبقت أي تذاكر

وتمنح العضوية عادةً أولوية الوصول المبكر إلى التذاكر، وأهلية جمع نقاط الولاء، وأحيانًا محتوى حصريًا أو خصومات. وبالنسبة إلى الأندية الكبرى مثل أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد أو توتنهام، فإن امتلاك عضوية يكون غالبًا الوسيلة الوحيدة للوصول إلى تذاكر المباريات العادية، إذ إن فرص البيع العام نادرة إلى حد الانعدام.

ومع ذلك، قد تسمح بعض الأندية، وخاصة تلك التي تملك سعات أكبر أو لا تنفد تذاكرها باستمرار، لغير الأعضاء بشراء التذاكر قبل يوم المباراة إذا بقيت أماكن متاحة. ويزيد شراء العضوية من فرصك بشكل كبير، وغالبًا ما يكون المسار الأكثر موثوقية لضمان الحصول على مقاعد.

يعد تقييم باقات تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز وتكاليف السفر أمرًا أساسيًا للمشجعين الذين ينظمون رحلات لمشاهدة كرة قدم عالمية المستوى مباشرة. ومن أجل منح نفسك أفضلية تنافسية رائعة عند وضع رهانات المباريات من المنزل، فإن اختيار شركة مراهنات بريطانية رائدة تقدم عروض ترحيبية يعد أمرًا مهمًا. ألقِ نظرة على توصيات خبرائنا لأفضل الرهانات المجانية المتاحة عبر المنصات الموثقة.

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