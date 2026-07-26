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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
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كيفية الحصول على تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27: مباريات الجولة الأولى، أرسنال ضد كوفنتري سيتي، مانشستر سيتي ضد بورنموث، وغيرها

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
آرسنال
تشيلسي
ليفربول
نوتنجهام فوريست
نيوكاسل يونايتد
برايتون
فولهام
إيفرتون
كريستال بالاس
أستون فيلا
بورنموث
برينتفورد
ليدز يونايتد
سندرلاند
توتنهام هوتسبير
كوفينتري سيتي
هال سيتي
إبسويتش تاون

كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27

لا يزال الدوري الإنجليزي الممتاز أحد أفضل المسابقات في عالم كرة القدم من حيث الإثارة والحركة المتواصلة، حيث تقدم بعض أكبر الأندية واللاعبين المشهورين في هذه الرياضة متعة مثيرة أسبوعًا بعد أسبوع. وفي أعقاب موسم 2025/26 المثير للدوري الإنجليزي الممتاز، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم الآن بفارغ الصبر انطلاق موسم 2026/27.

سيحاول أرسنال الدفاع عن لقبه، بعد أن حصد أول لقب دوري له منذ 22 عامًا، لكنه سيواجه بالتأكيد اختبارًا صعبًا على يد فرق مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.

دع موقع GOAL يزودك بجميع التفاصيل حول أحدث المعلومات المتعلقة بتذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، وغير ذلك الكثير.

تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 احجز الآن

مباريات الجولة الأولى القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز وتذاكرها

التاريخ والوقت (بتوقيت غرينتش)المباراةالتذاكر
الجمعة 21 أغسطس، الساعة 20:00أرسنال ضد كوفنتري سيتيالتذاكر
السبت 22 أغسطس، الساعة 12:30هال سيتي ضد مانشستر يونايتدالتذاكر
السبت 22 أغسطس، الساعة 15:00إيفرتون ضد كريستال بالاسالتذاكر
السبت 22 أغسطس، الساعة 15:00إيبسويتش تاون ضد سندرلاندالتذاكر
السبت 22 أغسطس، الساعة 15:00نوتنغهام فورست ضد ليدز يونايتدالتذاكر
السبت 22 أغسطس، الساعة 17:30برينتفورد ضد توتنهام هوتسبيرالتذاكر
الأحد 23 أغسطس، الساعة 14:00برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلاالتذاكر
الأحد 23 أغسطس، الساعة 14:00مانشستر سيتي ضد بورنموثالتذاكر
الأحد 23 أغسطس، الساعة 16:30نيوكاسل يونايتد ضد ليفربولالتذاكر
الاثنين 24 أغسطس، الساعة 20:00فولهام ضد تشيلسيالتذاكر

مباريات الجولة الثانية القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتذاكر

التاريخ والوقت (بتوقيت غرينتش)المباراةالتذاكر
الجمعة 28 أغسطس، الساعة 20:00كريستال بالاس ضد مانشستر سيتيالتذاكر
السبت 29 أغسطس، الساعة 12:30ليفربول ضد نوتنغهام فورستالتذاكر
السبت 29 أغسطس، الساعة 15:00بورنموث ضد إيفرتونالتذاكر
السبت 29 أغسطس، الساعة 15:00كوفنتري سيتي ضد هال سيتيالتذاكر
السبت 29 أغسطس، الساعة 17:30توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتدالتذاكر
الأحد 30 أغسطس، الساعة 14:00تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيونالتذاكر
الأحد 30 أغسطس، الساعة 14:00ليدز يونايتد ضد برينتفوردالتذاكر
الأحد 30 أغسطس، الساعة 14:00سندرلاند ضد فولهامالتذاكر
الأحد 30 أغسطس، الساعة 16:30مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاونالتذاكر
الاثنين 31 أغسطس، الساعة 20:00أستون فيلا ضد أرسنالالتذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير. تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة بناءً على الفئات العمرية، بما في ذلك فئات البالغين والناشئين والطلاب وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من فريق لآخر.

علاوة على ذلك، فإن المكان الذي تجلس فيه يحدث فرقًا كبيرًا. يؤثر موقع المقعد ومكان المدرج بشكل كبير على السعر، حيث غالبًا ما تكون المقاعد ذات الإطلالة المميزة أعلى سعرًا. كما تصنف بعض الأندية المباريات إلى فئات - على سبيل المثال، قد تندرج المباريات البارزة ضد خصوم كبار ضمن فئة أعلى، مع ارتفاع الأسعار وفقًا لذلك.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الدوري الإنجليزي الممتاز يواصل فرض سقف أقصى على تذاكر «المباريات خارج أرض الفريق» عند 30 جنيهًا إسترلينيًا. لذا، إذا كنت تبحث عن خيار أرخص أو ترغب في زيادة فرصك في حضور إحدى المباريات، فقد ترغب في الاطلاع على جدول مباريات فريقك خارج أرضه.

فيما يلي، قامت GOAL بتفصيل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، وملاعبها الرئيسية، ومتوسط أسعار تذاكر أيام المباريات، بالإضافة إلى النطاقات المتوقعة لأسعار التذاكر الموسمية.

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 حسب سعر التذاكر

الناديالملعبنطاق أسعار التذاكر (الدخول العام للبالغين)نطاق أسعار التذاكر الموسميةالتذاكر
أرسنالملعب الإمارات31 جنيه إسترليني - 168 جنيه إسترليني1,290 جنيه إسترليني - 2,195 جنيه إسترلينيتذاكر أرسنال
أستون فيلافيلا بارك49 جنيه إسترليني - 99 جنيه إسترليني703 جنيه إسترليني - 1,297 جنيه إسترلينيتذاكر أستون فيلا
بورنموثملعب فيتاليتي43 جنيه إسترليني - 61 جنيه إسترليني436 جنيه إسترليني - 960 جنيه إسترلينيتذاكر بورنموث
برينتفوردملعب جيتك كوميونيتي30 جنيه إسترليني - 60 جنيه إسترليني485 جنيه إسترليني - 635 جنيه إسترلينيتذاكر برينتفورد
برايتون آند هوف ألبيونملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي34 جنيه إسترليني - 78 جنيه إسترليني630 جنيه إسترليني - 995 جنيه إسترلينيتذاكر برايتون
تشيلسيستامفورد بريدج27 جنيه إسترليني - 83 جنيه إسترليني700 جنيه إسترليني - 1,095 جنيه إسترلينيتذاكر تشيلسي
كوفنتري سيتيملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي32 جنيه إسترليني - 45 جنيه إسترليني625 جنيه إسترليني - 800 جنيه إسترلينيتذاكر كوفنتري
كريستال بالاسسيلهورست بارك46 جنيه إسترليني - 80 جنيه إسترليني600 جنيه إسترليني - 770 جنيه إسترلينيتذاكر كريستال بالاس
إيفرتونملعب هيل ديكنسون55 جنيه إسترليني - 75 جنيه إسترليني640 جنيه إسترليني - 965 جنيه إسترلينيتذاكر إيفرتون
فولهامكرافن كوتاج35 جنيه إسترليني - 125 جنيه إسترليني470 جنيه إسترليني - 3,100 جنيه إسترلينيتذاكر فولهام
هال سيتيملعب إم كيه إم24 جنيه إسترليني - 35 جنيه إسترليني396 جنيه إسترليني - 600 جنيه إسترلينيتذاكر هال سيتي
إيبسويتش تاونبورتمان رود28 جنيه إسترليني - 48 جنيه إسترليني469 جنيه إسترليني - 747 جنيه إسترلينيتذاكر إيبسويتش
ليدز يونايتدإيلاند رود32 جنيه إسترليني - 47 جنيه إسترليني632 جنيه إسترليني - 1,159 جنيه إسترلينيتذاكر ليدز
ليفربولأنفيلد30 جنيه إسترليني - 62 جنيه إسترليني734 جنيه إسترليني - 931 جنيه إسترلينيتذاكر ليفربول
مانشستر سيتيملعب الاتحاد30 جنيه إسترليني - 60 جنيه إسترليني490 جنيه إسترليني - 1,030 جنيه إسترلينيتذاكر مانشستر سيتي
مانشستر يونايتدأولد ترافورد32 جنيه إسترليني - 97 جنيه إسترليني646 جنيه إسترليني - 1,177 جنيه إسترلينيتذاكر مانشستر يونايتد
نيوكاسل يونايتدست جيمس بارك24 جنيه إسترليني - 75 جنيه إسترليني380 جنيه إسترليني - 987 جنيه إسترلينيتذاكر نيوكاسل
نوتنغهام فورستسيتي جراوند45 جنيه إسترليني - 70 جنيه إسترليني575 جنيه إسترليني - 915 جنيه إسترلينيتذاكر نوتنغهام فورست
سندرلانداستاد أوف لايت35 جنيه إسترليني - 56 جنيه إسترليني590 جنيه إسترليني - 720 جنيه إسترلينيتذاكر سندرلاند
توتنهام هوتسبيرملعب توتنهام هوتسبير40 جنيه إسترليني - 125 جنيه إسترليني856 جنيه إسترليني - 2,223 جنيه إسترلينيتذاكر توتنهام

كيفية شراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر خيارات متعددة لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وحزم الضيافة الإضافية، والتي يمكن الحصول عليها من خلال بوابات التذاكر الرسمية للأندية.

تتبع أندية كرة القدم البريطانية الكبرى عادةً نظامًا لتوزيع التذاكر على ثلاث مراحل:

  1. أولاً لحاملي التذاكر الموسمية.
  2. ثم لمن حضروا مباريات على أرض النادي من قبل ويتم ترتيبهم حسب نقاط الولاء.
  3. وأخيرًا، للجمهور خلال فترة البيع العام.

إذا لم تتمكن من حجز مقاعد عبر القنوات الرسمية للنادي أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظة الأخيرة، فقد يكون من المفيد التحقق من الأسواق الثانوية المعتمدة، مثل StubHub.

تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 احجز الآن

هل لا تزال هناك تذاكر موسمية متوفرة للدوري الإنجليزي الممتاز؟

لقد بيعت تذاكر الموسم العامة للموسم 2026/27 في جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا.

تحتفظ الفرق الشهيرة مثل أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام بقوائم انتظار طويلة الأمد، قد يمتد بعضها إلى ما يزيد عن 10–20 عامًا. على سبيل المثال، لدى توتنهام قائمة انتظار تضم أكثر من 80,000 مشجع، بينما يُقال إن ليفربول ومانشستر يونايتد يتطلبان ولاءً يمتد لعقود من الزمن للحصول على مقعد. حتى الأندية ذات الملاعب الأصغر حجمًا مثل برايتون وبورنموث لديها تذاكر محدودة أو غير متوفرة على الإطلاق بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية السعة.

ويتميز نادي فولهام بوجود عدد من تذاكر الموسم المتبقية المتاحة حاليًا، دون قوائم انتظار رسمية، ويتم تخصيصها على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً»

هل سأحتاج إلى عضوية لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

في معظم الحالات، يُنصح بالحصول على عضوية أو تكون مطلوبة لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصةً للمباريات التي تشهد طلبًا كبيرًا أو للأندية التي تتمتع بقاعدة جماهيرية قوية. تطبق معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نظامًا متدرجًا لبيع التذاكر يعطي الأولوية لـ:

  1. حاملي التذاكر الموسمية
  2. أعضاء النادي (العضويات السنوية المدفوعة)
  3. البيع العام (في حالة وجود تذاكر متبقية)

تمنح العضوية عادةً إمكانية الحصول المبكر على التذاكر، والأهلية لتجميع نقاط الولاء، وأحيانًا الحصول على محتوى حصري أو خصومات. بالنسبة للأندية الكبرى مثل أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد أو توتنهام، غالبًا ما تكون العضوية هي الطريقة الوحيدة للحصول على تذاكر المباريات العادية، حيث تكون فرص البيع العام نادرة أو غير موجودة.

ومع ذلك، قد تسمح بعض الأندية، خاصة تلك التي تتمتع بسعة أكبر أو التي لا تشهد إقبالاً ثابتاً على بيع التذاكر، لغير الأعضاء بشراء التذاكر مع اقتراب موعد المباراة إذا بقيت تذاكر متوفرة. ويؤدي شراء العضوية إلى زيادة فرصك بشكل كبير، وغالباً ما يكون الطريق الأكثر موثوقية لضمان الحصول على مقاعد.

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