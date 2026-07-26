كيفية الحصول على تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27: مباريات الجولة الأولى، أرسنال ضد كوفنتري سيتي، مانشستر سيتي ضد بورنموث، وغيرها

لا يزال الدوري الإنجليزي الممتاز أحد أفضل المسابقات في عالم كرة القدم من حيث الإثارة والحركة المتواصلة، حيث تقدم بعض أكبر الأندية واللاعبين المشهورين في هذه الرياضة متعة مثيرة أسبوعًا بعد أسبوع. وفي أعقاب موسم 2025/26 المثير للدوري الإنجليزي الممتاز، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم الآن بفارغ الصبر انطلاق موسم 2026/27.

سيحاول أرسنال الدفاع عن لقبه، بعد أن حصد أول لقب دوري له منذ 22 عامًا، لكنه سيواجه بالتأكيد اختبارًا صعبًا على يد فرق مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد.

دع موقع GOAL يزودك بجميع التفاصيل حول أحدث المعلومات المتعلقة بتذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، وغير ذلك الكثير.

مباريات الجولة الأولى القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز وتذاكرها

التاريخ والوقت (بتوقيت غرينتش) المباراة التذاكر الجمعة 21 أغسطس، الساعة 20:00 أرسنال ضد كوفنتري سيتي التذاكر السبت 22 أغسطس، الساعة 12:30 هال سيتي ضد مانشستر يونايتد التذاكر السبت 22 أغسطس، الساعة 15:00 إيفرتون ضد كريستال بالاس التذاكر السبت 22 أغسطس، الساعة 15:00 إيبسويتش تاون ضد سندرلاند التذاكر السبت 22 أغسطس، الساعة 15:00 نوتنغهام فورست ضد ليدز يونايتد التذاكر السبت 22 أغسطس، الساعة 17:30 برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير التذاكر الأحد 23 أغسطس، الساعة 14:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا التذاكر الأحد 23 أغسطس، الساعة 14:00 مانشستر سيتي ضد بورنموث التذاكر الأحد 23 أغسطس، الساعة 16:30 نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول التذاكر الاثنين 24 أغسطس، الساعة 20:00 فولهام ضد تشيلسي التذاكر

مباريات الجولة الثانية القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتذاكر

التاريخ والوقت (بتوقيت غرينتش) المباراة التذاكر الجمعة 28 أغسطس، الساعة 20:00 كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي التذاكر السبت 29 أغسطس، الساعة 12:30 ليفربول ضد نوتنغهام فورست التذاكر السبت 29 أغسطس، الساعة 15:00 بورنموث ضد إيفرتون التذاكر السبت 29 أغسطس، الساعة 15:00 كوفنتري سيتي ضد هال سيتي التذاكر السبت 29 أغسطس، الساعة 17:30 توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد التذاكر الأحد 30 أغسطس، الساعة 14:00 تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون التذاكر الأحد 30 أغسطس، الساعة 14:00 ليدز يونايتد ضد برينتفورد التذاكر الأحد 30 أغسطس، الساعة 14:00 سندرلاند ضد فولهام التذاكر الأحد 30 أغسطس، الساعة 16:30 مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون التذاكر الاثنين 31 أغسطس، الساعة 20:00 أستون فيلا ضد أرسنال التذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير. تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة بناءً على الفئات العمرية، بما في ذلك فئات البالغين والناشئين والطلاب وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من فريق لآخر.

علاوة على ذلك، فإن المكان الذي تجلس فيه يحدث فرقًا كبيرًا. يؤثر موقع المقعد ومكان المدرج بشكل كبير على السعر، حيث غالبًا ما تكون المقاعد ذات الإطلالة المميزة أعلى سعرًا. كما تصنف بعض الأندية المباريات إلى فئات - على سبيل المثال، قد تندرج المباريات البارزة ضد خصوم كبار ضمن فئة أعلى، مع ارتفاع الأسعار وفقًا لذلك.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الدوري الإنجليزي الممتاز يواصل فرض سقف أقصى على تذاكر «المباريات خارج أرض الفريق» عند 30 جنيهًا إسترلينيًا. لذا، إذا كنت تبحث عن خيار أرخص أو ترغب في زيادة فرصك في حضور إحدى المباريات، فقد ترغب في الاطلاع على جدول مباريات فريقك خارج أرضه.

فيما يلي، قامت GOAL بتفصيل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، وملاعبها الرئيسية، ومتوسط أسعار تذاكر أيام المباريات، بالإضافة إلى النطاقات المتوقعة لأسعار التذاكر الموسمية.

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 حسب سعر التذاكر

كيفية شراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر خيارات متعددة لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وحزم الضيافة الإضافية، والتي يمكن الحصول عليها من خلال بوابات التذاكر الرسمية للأندية.

تتبع أندية كرة القدم البريطانية الكبرى عادةً نظامًا لتوزيع التذاكر على ثلاث مراحل:

أولاً لحاملي التذاكر الموسمية. ثم لمن حضروا مباريات على أرض النادي من قبل ويتم ترتيبهم حسب نقاط الولاء. وأخيرًا، للجمهور خلال فترة البيع العام.

إذا لم تتمكن من حجز مقاعد عبر القنوات الرسمية للنادي أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظة الأخيرة، فقد يكون من المفيد التحقق من الأسواق الثانوية المعتمدة، مثل StubHub.

هل لا تزال هناك تذاكر موسمية متوفرة للدوري الإنجليزي الممتاز؟

لقد بيعت تذاكر الموسم العامة للموسم 2026/27 في جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا.

تحتفظ الفرق الشهيرة مثل أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام بقوائم انتظار طويلة الأمد، قد يمتد بعضها إلى ما يزيد عن 10–20 عامًا. على سبيل المثال، لدى توتنهام قائمة انتظار تضم أكثر من 80,000 مشجع، بينما يُقال إن ليفربول ومانشستر يونايتد يتطلبان ولاءً يمتد لعقود من الزمن للحصول على مقعد. حتى الأندية ذات الملاعب الأصغر حجمًا مثل برايتون وبورنموث لديها تذاكر محدودة أو غير متوفرة على الإطلاق بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية السعة.

ويتميز نادي فولهام بوجود عدد من تذاكر الموسم المتبقية المتاحة حاليًا، دون قوائم انتظار رسمية، ويتم تخصيصها على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً»

هل سأحتاج إلى عضوية لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز؟

في معظم الحالات، يُنصح بالحصول على عضوية أو تكون مطلوبة لشراء تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصةً للمباريات التي تشهد طلبًا كبيرًا أو للأندية التي تتمتع بقاعدة جماهيرية قوية. تطبق معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نظامًا متدرجًا لبيع التذاكر يعطي الأولوية لـ:

حاملي التذاكر الموسمية أعضاء النادي (العضويات السنوية المدفوعة) البيع العام (في حالة وجود تذاكر متبقية)

تمنح العضوية عادةً إمكانية الحصول المبكر على التذاكر، والأهلية لتجميع نقاط الولاء، وأحيانًا الحصول على محتوى حصري أو خصومات. بالنسبة للأندية الكبرى مثل أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد أو توتنهام، غالبًا ما تكون العضوية هي الطريقة الوحيدة للحصول على تذاكر المباريات العادية، حيث تكون فرص البيع العام نادرة أو غير موجودة.

ومع ذلك، قد تسمح بعض الأندية، خاصة تلك التي تتمتع بسعة أكبر أو التي لا تشهد إقبالاً ثابتاً على بيع التذاكر، لغير الأعضاء بشراء التذاكر مع اقتراب موعد المباراة إذا بقيت تذاكر متوفرة. ويؤدي شراء العضوية إلى زيادة فرصك بشكل كبير، وغالباً ما يكون الطريق الأكثر موثوقية لضمان الحصول على مقاعد.