إذا كنت تبحث عن شراء تذاكر الدوري الإسباني لموسم 2026/27، فيمكنك استخدام الروابط أدناه لحجز التذاكر والباقات.

تذاكر الدوري الإسباني: احجز التذاكر

تذاكر ريال مدريد: احجز التذاكر









من أين يمكنني شراء تذاكر الدوري الإسباني؟

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية.

ولشراء تذاكر الدوري الإسباني، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى المواقع الرسمية للأندية، حيث ستحتاج بعد ذلك إلى الانتقال إلى قسم «التذاكر».

غالبًا ما تُطرح التذاكر قبل أسابيع قليلة من كل مباراة، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. كما يمكنك أيضًا شراء التذاكر من مكاتب التذاكر الفعلية، التي تكون غالبًا موجودة في ملاعب الأندية أو بالقرب منها. وبعض الأندية لديها أيضًا نقاط بيع في مواقع مختلفة داخل المدن التي تتخذها مقرًا لها.

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، أو كنت ترغب في تأمين مقاعد مسبقًا قبل الطرح الرسمي أو اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في البائعين الثانويين مثل StubHub.

متى سيكون الكلاسيكو المقبل؟

تأكد إقامة أول كلاسيكو في موسم 2026/27 ضمن الجولة العاشرة في أكتوبر، على أن تُقام مباراة الإياب في برنابيو في مايو.

كما أن ديربي مدريد لديه أيضًا موعدان مؤكدان هذا الموسم: يستضيف أتلتيكو مدريد فريق ريال مدريد على ملعب Riyadh Air Metropolitano في 20 سبتمبر (الجولة السابعة)، قبل مباراة العودة في برنابيو يوم 4 أبريل 2027 (الجولة 30).

المباراة التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) التذاكر ديربي مدريد: أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد 20 سبتمبر 2026 (18:00) التذاكر الكلاسيكو: برشلونة ضد ريال مدريد 25 أكتوبر 2026 (يُحدد لاحقًا) التذاكر ديربي مدريد: ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد 4 أبريل 2027 (يُحدد لاحقًا) التذاكر الكلاسيكو: ريال مدريد ضد برشلونة 9 مايو 2027 (يُحدد لاحقًا) التذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر الدوري الإسباني؟

تختلف تكلفة تذاكر الدوري الإسباني بشكل كبير.

تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا بحسب الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من نادٍ إلى آخر.

وبالإضافة إلى تلك العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب بشكل كبير في سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة غالبًا الأعلى تكلفة. كما تصنف بعض الأندية المباريات حسب الفئة، بحيث تندرج المواجهات الكبرى أمام المنافسين البارزين، مثل ديربي مدريد (ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد) والكلاسيكو (برشلونة ضد ريال مدريد)، ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.

ماذا يمكن توقعه من موسم الدوري الإسباني؟

يدخل برشلونة موسم 2026/27 بصفته بطلًا في الموسمين الماضيين، بعدما فاز فريق هانسي فليك على ريال مدريد 2-0 في كلاسيكو حاسم للقب في الموسم الماضي، ليحسم لقبه التاسع والعشرين في الدوري قبل ثلاث مباريات على النهاية. وكان ذلك لقبه الثاني تواليًا منذ تولي فليك المسؤولية في 2024، إضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر الإسباني اللتين فاز بهما في الطريق.

في المقابل، عاش ريال مدريد موسمًا للنسيان. فقد جرى استبدال تشابي ألونسو بألفارو أربيلوا في منتصف الموسم وسط تقارير عن اضطرابات داخل التشكيلة، وأنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني من دون أي لقب يبرر جهوده، وهي نتيجة نادرة ومؤلمة لنادٍ بحجمه. وردًا على ذلك، لجأ الرئيس فلورنتينو بيريز إلى جوزيه مورينيو، الذي عاد إلى برنابيو لفترة ثانية بعد 13 عامًا من فترته الأولى، بينما يتطلع النادي إلى العودة إلى طريق الانتصارات.

ومن بين الأسماء التي لم تكن قيمتها أعلى من الآن يأتي كيليان مبابي. فقد كان مهاجم ريال مدريد هداف الدوري الإسباني في أول موسمين له في إسبانيا، ويدخل موسم 2026/27 بعد أن أصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ كأس العالم يفوز بالحذاء الذهبي مرتين، بعدما تصدر هدافي نسخة 2026 في أميركا الشمالية برصيد 10 أهداف، فيما أنهت فرنسا البطولة في المركز الرابع. ومع استقرار التشكيلة ووجود مدرب مثل مورينيو، الذي لم يمر بأي موسم من دون ألقاب مع أي من أنديته الكبرى، سيكون ريال مدريد متعطشًا لأن يترجم مبابي مستواه في كأس العالم إلى منافسة حقيقية على اللقب محليًا.