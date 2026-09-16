تضم بطولة يوروليغ لكرة السلة 20 ناديًا أوروبيًا ودوليًا من نخبة الأندية، تتنافس عبر موسم عادي شاق من 38 جولة يبدأ في 24 سبتمبر 2026. وتستعرض البطولة مواهب من الطراز العالمي، ومنافسات محتدمة، وأجواء لا تضاهى داخل الصالات في ملاعب أيقونية حول العالم.

من المواجهات التاريخية بين القوى الكبرى إلى صدامات الـ Play-In والأدوار الإقصائية عالية المخاطر، تحمل كل مباراة أهمية هائلة. ويمكن للجماهير التطلع إلى مشاهدة قوى كرة السلة مثل ريال مدريد، باناثينايكوس، أولمبياكوس، وفنربخشة وهي تتنافس من أجل المجد القاري.

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متى تُقام بطولة يوروليغ لكرة السلة؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 24 سبتمبر 2026، الساعة 20:00 دبي باسكتبول ضد ريال مدريد كوكاكولا أرينا، دبي التذاكر 24 سبتمبر 2026، الساعة 19:00 هابوعيل تل أبيب ضد بايرن ميونخ شلومو غروب أرينا، تل أبيب التذاكر 24 سبتمبر 2026، الساعة 20:00 كرفينا زفيزدا ضد جالغيريس كاوناس بلغراد أرينا، بلغراد التذاكر 24 سبتمبر 2026، الساعة 21:15 باناثينايكوس ضد باريس باسكتبول تيليكوم سنتر، أثينا التذاكر 24 سبتمبر 2026، الساعة 20:30 ساسكي باسكونيا ضد أولمبياكوس فرناندو بوييسا أرينا، فيتوريا-غاستيث التذاكر 24 سبتمبر 2026، الساعة 20:30 برشلونة ضد أنادولو إيفيس بالاو بلوغرانا، برشلونة التذاكر 24 سبتمبر 2026، الساعة 20:45 LDLC ASVEL ضد مكابي تل أبيب LDLC أرينا، ليون التذاكر 25 سبتمبر 2026، الساعة 20:00 بشكتاش ضد فالنسيا باسكيت بشكتاش GAİN كومبلكس، إسطنبول التذاكر 25 سبتمبر 2026، الساعة 20:45 فنربخشة ضد فيرتوس بولونيا أولكر سبورتس أرينا، إسطنبول التذاكر 25 سبتمبر 2026، الساعة 20:45 KK Partizan ضد أولمبيا ميلانو بلغراد أرينا، بلغراد التذاكر 29 سبتمبر 2026، الساعة 20:00 دبي باسكتبول ضد برشلونة كوكاكولا أرينا، دبي التذاكر 29 سبتمبر 2026، الساعة 20:00 أنادولو إيفيس ضد ريال مدريد Basketball Development Centre، إسطنبول التذاكر 29 سبتمبر 2026، الساعة 20:00 جالغيريس كاوناس ضد أولمبياكوس Žalgirio Arena، كاوناس التذاكر 29 سبتمبر 2026، الساعة 20:45 فنربخشة ضد بايرن ميونخ أولكر سبورتس أرينا، إسطنبول التذاكر 29 سبتمبر 2026، الساعة 20:00 كرفينا زفيزدا ضد هابوعيل تل أبيب بلغراد أرينا، بلغراد التذاكر 29 سبتمبر 2026، الساعة 20:30 أولمبيا ميلانو ضد فيرتوس بولونيا ميديولانوم فوروم، ميلانو التذاكر 29 سبتمبر 2026، الساعة 20:30 فالنسيا باسكيت ضد ساسكي باسكونيا رويغ أرينا، فالنسيا التذاكر 29 سبتمبر 2026، الساعة 20:45 باريس باسكتبول ضد KK Partizan adidas arena، باريس التذاكر 30 سبتمبر 2026، الساعة 21:05 مكابي تل أبيب ضد بشكتاش مينورا ميفتاحيم أرينا، تل أبيب التذاكر 30 سبتمبر 2026، الساعة 21:15 باناثينايكوس ضد LDLC ASVEL تيليكوم سنتر، أثينا التذاكر 1 أكتوبر 2026، الساعة 19:00 هابوعيل تل أبيب ضد ريال مدريد شلومو غروب أرينا، تل أبيب التذاكر 1 أكتوبر 2026، الساعة 20:00 كرفينا زفيزدا ضد أنادولو إيفيس بلغراد أرينا، بلغراد التذاكر 1 أكتوبر 2026، الساعة 20:30 فيرتوس بولونيا ضد أولمبياكوس سوبرتينيس أرينا، بولونيا التذاكر 1 أكتوبر 2026، الساعة 20:45 باريس باسكتبول ضد جالغيريس كاوناس adidas arena، باريس التذاكر 2 أكتوبر 2026، الساعة 20:00 بشكتاش ضد برشلونة بشكتاش GAİN كومبلكس، إسطنبول التذاكر 2 أكتوبر 2026، الساعة 20:45 فنربخشة ضد دبي باسكتبول أولكر سبورتس أرينا، إسطنبول التذاكر 2 أكتوبر 2026، الساعة 20:00 LDLC ASVEL ضد فالنسيا باسكيت LDLC أرينا، ليون التذاكر 2 أكتوبر 2026، الساعة 20:00 بايرن ميونخ ضد KK Partizan BMW Park، ميونخ التذاكر 2 أكتوبر 2026، الساعة 21:15 باناثينايكوس ضد مكابي تل أبيب تيليكوم سنتر، أثينا التذاكر 2 أكتوبر 2026، الساعة 20:30 ساسكي باسكونيا ضد أولمبيا ميلانو فرناندو بوييسا أرينا، فيتوريا-غاستيث التذاكر 7 أكتوبر 2026، الساعة 20:45 باريس باسكتبول ضد LDLC ASVEL Adidas Arena، باريس التذاكر 8 أكتوبر 2026، الساعة 20:00 دبي باسكتبول ضد كرفينا زفيزدا كوكاكولا أرينا، دبي التذاكر 8 أكتوبر 2026، الساعة 20:00 بايرن ميونخ ضد فيرتوس بولونيا BMW Park، ميونخ التذاكر 8 أكتوبر 2026، الساعة 21:00 مكابي تل أبيب ضد أولمبيا ميلانو مينورا ميفتاحيم أرينا، تل أبيب التذاكر 8 أكتوبر 2026، الساعة 21:15 باناثينايكوس ضد فنربخشة تيليكوم سنتر، أثينا التذاكر 8 أكتوبر 2026، الساعة 20:30 فالنسيا باسكيت ضد هابوعيل تل أبيب رويغ أرينا، فالنسيا التذاكر 8 أكتوبر 2026، الساعة 20:45 ريال مدريد ضد KK Partizan موفيستار أرينا، مدريد التذاكر 9 أكتوبر 2026، الساعة 21:15 أولمبياكوس ضد أنادولو إيفيس ملعب السلام والصداقة، بيرايوس التذاكر 9 أكتوبر 2026، الساعة 20:30 برشلونة ضد جالغيريس كاوناس بالاو بلوغرانا، برشلونة التذاكر 9 أكتوبر 2026، الساعة 20:30 ساسكي باسكونيا ضد بشكتاش فرناندو بوييسا أرينا، فيتوريا-غاستيث التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر يوروليغ لكرة السلة؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية مباشرة عبر البوابة الرسمية لتذاكر Euroleague Basketball ومن شباك تذاكر كل نادٍ مستضيف على حدة. وتُعد هذه المنصات الموزع الأساسي للتذاكر بالسعر الاسمي خلال فترات البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت المخصصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا لتأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر يوروليغ لكرة السلة؟

تبدأ أسعار التذاكر القياسية على البوابات الرسمية للأندية المستضيفة عادة من 20 دولارًا للمقاعد العامة في المدرجات العلوية، مع اختلاف السعر بحسب المدينة المستضيفة، وفئة المباراة، والمنافس.

إذا نفدت المخصصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا لتأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن يوروليغ لكرة السلة

يوروليغ لكرة السلة هي البطولة الأوروبية الأولى على مستوى الأندية في كرة السلة للمحترفين، وتُعد على نطاق واسع الدوري الأكثر تنافسية خارج NBA. ويُقام الدوري بنظام دوري كامل من مرحلتين، يتبعه مباريات Play-In، وسلسلة Playoff من خمس مباريات، ثم النهائي المثير للموسم في فاينال فور.

تشمل أبرز ملامح البطولة والقواعد التي يجب معرفتها ما يلي: