تضم بطولة يوروليغ لكرة السلة 20 ناديًا أوروبيًا ودوليًا من نخبة الأندية، تتنافس عبر موسم عادي شاق من 38 جولة يبدأ في 24 سبتمبر 2026. وتستعرض البطولة مواهب من الطراز العالمي، ومنافسات محتدمة، وأجواء لا تضاهى داخل الصالات في ملاعب أيقونية حول العالم.
من المواجهات التاريخية بين القوى الكبرى إلى صدامات الـ Play-In والأدوار الإقصائية عالية المخاطر، تحمل كل مباراة أهمية هائلة. ويمكن للجماهير التطلع إلى مشاهدة قوى كرة السلة مثل ريال مدريد، باناثينايكوس، أولمبياكوس، وفنربخشة وهي تتنافس من أجل المجد القاري.
GOAL يقدّم لك كل التفاصيل التي تحتاجها لحجز مقعدك في أبرز مباريات يوروليغ. اكتشف مواعيد المباريات، ومنافذ التذاكر الرسمية، وخيارات السوق الثانوية، وكيفية الحصول على تذاكرك اليوم.
متى تُقام بطولة يوروليغ لكرة السلة؟
التاريخ والوقت
المباراة
الموقع
التذاكر
24 سبتمبر 2026، الساعة 20:00
دبي باسكتبول ضد ريال مدريد
كوكاكولا أرينا، دبي
24 سبتمبر 2026، الساعة 19:00
هابوعيل تل أبيب ضد بايرن ميونخ
شلومو غروب أرينا، تل أبيب
24 سبتمبر 2026، الساعة 20:00
كرفينا زفيزدا ضد جالغيريس كاوناس
بلغراد أرينا، بلغراد
24 سبتمبر 2026، الساعة 21:15
باناثينايكوس ضد باريس باسكتبول
تيليكوم سنتر، أثينا
24 سبتمبر 2026، الساعة 20:30
ساسكي باسكونيا ضد أولمبياكوس
فرناندو بوييسا أرينا، فيتوريا-غاستيث
24 سبتمبر 2026، الساعة 20:30
برشلونة ضد أنادولو إيفيس
بالاو بلوغرانا، برشلونة
24 سبتمبر 2026، الساعة 20:45
LDLC ASVEL ضد مكابي تل أبيب
LDLC أرينا، ليون
25 سبتمبر 2026، الساعة 20:00
بشكتاش ضد فالنسيا باسكيت
بشكتاش GAİN كومبلكس، إسطنبول
25 سبتمبر 2026، الساعة 20:45
فنربخشة ضد فيرتوس بولونيا
أولكر سبورتس أرينا، إسطنبول
25 سبتمبر 2026، الساعة 20:45
KK Partizan ضد أولمبيا ميلانو
بلغراد أرينا، بلغراد
29 سبتمبر 2026، الساعة 20:00
دبي باسكتبول ضد برشلونة
كوكاكولا أرينا، دبي
29 سبتمبر 2026، الساعة 20:00
أنادولو إيفيس ضد ريال مدريد
Basketball Development Centre، إسطنبول
29 سبتمبر 2026، الساعة 20:00
جالغيريس كاوناس ضد أولمبياكوس
Žalgirio Arena، كاوناس
29 سبتمبر 2026، الساعة 20:45
فنربخشة ضد بايرن ميونخ
أولكر سبورتس أرينا، إسطنبول
29 سبتمبر 2026، الساعة 20:00
كرفينا زفيزدا ضد هابوعيل تل أبيب
بلغراد أرينا، بلغراد
29 سبتمبر 2026، الساعة 20:30
أولمبيا ميلانو ضد فيرتوس بولونيا
ميديولانوم فوروم، ميلانو
29 سبتمبر 2026، الساعة 20:30
فالنسيا باسكيت ضد ساسكي باسكونيا
رويغ أرينا، فالنسيا
29 سبتمبر 2026، الساعة 20:45
باريس باسكتبول ضد KK Partizan
adidas arena، باريس
30 سبتمبر 2026، الساعة 21:05
مكابي تل أبيب ضد بشكتاش
مينورا ميفتاحيم أرينا، تل أبيب
30 سبتمبر 2026، الساعة 21:15
باناثينايكوس ضد LDLC ASVEL
تيليكوم سنتر، أثينا
1 أكتوبر 2026، الساعة 19:00
هابوعيل تل أبيب ضد ريال مدريد
شلومو غروب أرينا، تل أبيب
1 أكتوبر 2026، الساعة 20:00
كرفينا زفيزدا ضد أنادولو إيفيس
بلغراد أرينا، بلغراد
1 أكتوبر 2026، الساعة 20:30
فيرتوس بولونيا ضد أولمبياكوس
سوبرتينيس أرينا، بولونيا
1 أكتوبر 2026، الساعة 20:45
باريس باسكتبول ضد جالغيريس كاوناس
adidas arena، باريس
2 أكتوبر 2026، الساعة 20:00
بشكتاش ضد برشلونة
بشكتاش GAİN كومبلكس، إسطنبول
2 أكتوبر 2026، الساعة 20:45
فنربخشة ضد دبي باسكتبول
أولكر سبورتس أرينا، إسطنبول
2 أكتوبر 2026، الساعة 20:00
LDLC ASVEL ضد فالنسيا باسكيت
LDLC أرينا، ليون
2 أكتوبر 2026، الساعة 20:00
بايرن ميونخ ضد KK Partizan
BMW Park، ميونخ
2 أكتوبر 2026، الساعة 21:15
باناثينايكوس ضد مكابي تل أبيب
تيليكوم سنتر، أثينا
2 أكتوبر 2026، الساعة 20:30
ساسكي باسكونيا ضد أولمبيا ميلانو
فرناندو بوييسا أرينا، فيتوريا-غاستيث
7 أكتوبر 2026، الساعة 20:45
باريس باسكتبول ضد LDLC ASVEL
Adidas Arena، باريس
8 أكتوبر 2026، الساعة 20:00
دبي باسكتبول ضد كرفينا زفيزدا
كوكاكولا أرينا، دبي
8 أكتوبر 2026، الساعة 20:00
بايرن ميونخ ضد فيرتوس بولونيا
BMW Park، ميونخ
8 أكتوبر 2026، الساعة 21:00
مكابي تل أبيب ضد أولمبيا ميلانو
مينورا ميفتاحيم أرينا، تل أبيب
8 أكتوبر 2026، الساعة 21:15
باناثينايكوس ضد فنربخشة
تيليكوم سنتر، أثينا
8 أكتوبر 2026، الساعة 20:30
فالنسيا باسكيت ضد هابوعيل تل أبيب
رويغ أرينا، فالنسيا
8 أكتوبر 2026، الساعة 20:45
ريال مدريد ضد KK Partizan
موفيستار أرينا، مدريد
9 أكتوبر 2026، الساعة 21:15
أولمبياكوس ضد أنادولو إيفيس
ملعب السلام والصداقة، بيرايوس
9 أكتوبر 2026، الساعة 20:30
برشلونة ضد جالغيريس كاوناس
بالاو بلوغرانا، برشلونة
9 أكتوبر 2026، الساعة 20:30
ساسكي باسكونيا ضد بشكتاش
فرناندو بوييسا أرينا، فيتوريا-غاستيث
أين يمكن شراء تذاكر يوروليغ لكرة السلة؟
يمكن شراء التذاكر الرسمية مباشرة عبر البوابة الرسمية لتذاكر Euroleague Basketball ومن شباك تذاكر كل نادٍ مستضيف على حدة. وتُعد هذه المنصات الموزع الأساسي للتذاكر بالسعر الاسمي خلال فترات البيع المسبق والبيع العام.
إذا نفدت المخصصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا لتأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة.
كم تبلغ أسعار تذاكر يوروليغ لكرة السلة؟
تبدأ أسعار التذاكر القياسية على البوابات الرسمية للأندية المستضيفة عادة من 20 دولارًا للمقاعد العامة في المدرجات العلوية، مع اختلاف السعر بحسب المدينة المستضيفة، وفئة المباراة، والمنافس.
إذا نفدت المخصصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا لتأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة.
كل ما تحتاج إلى معرفته عن يوروليغ لكرة السلة
يوروليغ لكرة السلة هي البطولة الأوروبية الأولى على مستوى الأندية في كرة السلة للمحترفين، وتُعد على نطاق واسع الدوري الأكثر تنافسية خارج NBA. ويُقام الدوري بنظام دوري كامل من مرحلتين، يتبعه مباريات Play-In، وسلسلة Playoff من خمس مباريات، ثم النهائي المثير للموسم في فاينال فور.
تشمل أبرز ملامح البطولة والقواعد التي يجب معرفتها ما يلي:
- يمتد الموسم العادي على مدار 38 جولة، من أواخر سبتمبر حتى منتصف أبريل.
- تتأهل الفرق الستة الأولى مباشرة إلى Playoffs، بينما تتنافس الفرق من المركز السابع إلى العاشر في Play-In Showdown.
- يحجز الفائزون في سلسلة ربع النهائي من خمس مباريات مكانًا لهم في عطلة نهاية الأسبوع المرموقة لفاينال فور.
- تنفد تذاكر مباريات الديربي ذات الطلب المرتفع والمواجهات الكبرى بسرعة عبر القنوات الرسمية، ما يجعل الحجز المبكر أمرًا ضروريًا.