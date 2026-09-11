بعد مباراته الافتتاحية خارج أرضه أمام النرويج في دوري الأمم الأوروبية، يعود منتخب الدنمارك إلى أرضه لمواجهة ويلز على ملعب باركن في كوبنهاغن يوم الأحد 27 سبتمبر، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في البطولة. ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

وإلى جانب النرويج وويلز، تضم مجموعة الدنمارك أيضًا البرتغال، حاملة لقب دوري الأمم الأوروبية، في المجموعة A4 من المستوى A.

وسيخوض المنتخب الدنماركي مبارياته أمام المنتخبات الثلاثة ذهابًا وإيابًا خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات، على أن يتأهل أول فريقين إلى الدور ربع النهائي في مارس.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة الدنمارك ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل الأماكن للشراء.

متى تقام مباراة الدنمارك وويلز في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة الدنمارك وويلز على ملعب باركن (كوبنهاغن)، يوم الأحد 27 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 12:00 باركن

كيفية شراء تذاكر مباراة الدنمارك وويلز في دوري الأمم الأوروبية

طُرحت التذاكر الرسمية لمشجعي أصحاب الأرض للبيع مباشرة عبر بوابة الاتحاد الدنماركي لكرة القدم (DBU)، بينما كان على جماهير ويلز الراغبة في الحصول على تذاكر لقسم الجماهير الضيفة شراؤها عبر منصة التذاكر الخاصة بالاتحاد الويلزي لكرة القدم (FAW).

وأصبحت التذاكر الرسمية لمباراة كوبنهاغن متاحة عبر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم (DBU) في أواخر أغسطس 2026.

وعادة ما تطلق الاتحادات الوطنية لكرة القدم مبيعات التذاكر الرسمية قبل 4 إلى 6 أسابيع من يوم المباراة.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

نقل مضمون – كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الدنمارك وويلز في دوري الأمم الأوروبية؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية للبالغين بالقيمة الاسمية لمباراة كوبنهاغن بين 50 و150 يورو فأكثر (47 و85 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر)

فئات الأسعار

الفئة 3 (الجهة القصيرة / المستويات العلوية): من 56 إلى 80 يورو

الفئة 2 (الجهة الطويلة العلوية / الزوايا): من 80 إلى 110 يورو

الفئة 1 (الجهة الطويلة في المستوى السفلي): من 110 إلى 150 يورو فأكثر

أقسام الجلوس

مدرجا A وC (الجهة الطويلة) : يمتدان بمحاذاة جانبي الملعب. مدرج C هو المدرج الرئيسي، بينما تضعك المستويات السفلية في قلب الحدث مباشرة.

مدرج B (الجهة القصيرة) : المدرج المخصص للمشجعين المتحمسين لمنتخب الدنمارك.

مدرج D (الجهة القصيرة / جماهير الفريق الضيف) : يُستخدم غالبًا للأقسام العائلية أو لتخصيصه للجماهير الضيفة المسافرة، مثل جماهير ويلز "الحائط الأحمر".

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب باركن

يُعد ملعب باركن القلب النابض للرياضة والترفيه في الدنمارك. ويقع في حي أوستربرو النابض بالحياة في كوبنهاغن، ويُستخدم كملعب رئيسي لكل من فريق كوبنهاغن في الدوري الدنماركي الممتاز والمنتخب الدنماركي لكرة القدم. وافتُتح الملعب في عام 1992، وتبلغ سعته الرسمية 38,065 متفرجًا، ما يجعله أكبر ملعب كرة قدم في الدنمارك.

لحظات لا تُنسى في ملعب باركن:

يورو 2020 : استضاف الملعب مباريات الدنمارك الثلاث في دور المجموعات، ومباراة مثيرة في دور الـ16 بين جمهورية التشيك وإسبانيا، فازت بها إسبانيا بنتيجة 5-3 بعد وقت إضافي.

نهائيات أوروبية : أُقيم هنا نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1994 (أرسنال ضد بارما) ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2000 (غلطة سراي ضد أرسنال). وفاز أرسنال على بارما 1-0، لكنه خسر أمام غلطة سراي بركلات الترجيح. وكانت تلك المرة الأولى والوحيدة التي يفوز فيها فريق تركي ببطولة أوروبية للأندية من تنظيم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

حفلات قياسية : يملك مايكل جاكسون الرقم القياسي للحضور الجماهيري في هذا الملعب، بعدما استقطب 60,000 مشجع خلال جولته HIStory في عام 1997. كما أحيا نجوم كبار آخرون مثل بروس سبرينغستين وويتني هيوستن وكولدبلاي وU2 حفلات على أرض الملعب.

ميزة فريدة: يوجد مطعم يحمل ثلاث نجوم ميشلان يُدعى Geranium في الطابق الثامن من الملعب مباشرة.

كيفية الوصول إلى هناك

تقع الساحة على بُعد 4,0 كم فقط من وسط مدينة كوبنهاغن، ويسهل للغاية الوصول إليها باستخدام وسائل النقل العام.

بالمترو : استقل خط M3 Cityringen مباشرة إلى محطات Trianglen أو Poul Henningsens Plads أو Vibenshus Runddel.

بالقطار : استقل قطار S إلى محطة Østerport. ومن هناك، ستكون أمامك مسافة سير ممتعة تستغرق 15 دقيقة حتى البوابات.

بالدراجة : كوبنهاغن مدينة صديقة جدًا للدراجات. يمكنك الوصول من الساحة الرئيسية للمدينة (Rådhuspladsen) إلى باركن في غضون 12 دقيقة فقط، كما تتوفر الكثير من أماكن ركن الدراجات.

بالسيارة : لا يُنصح بالقيادة. فمواقف الشوارع في منطقة أوستربرو محدودة للغاية وتشهد ازدحامًا شديدًا في أيام الفعاليات.

مباراة الدنمارك وويلز في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

الدنمارك ضد ويلز: المستوى الأخير

عانى المنتخبان من صعوبة في العثور على الثبات خلال مبارياتهما الدولية الأخيرة.

وبينما قدمت الدنمارك أداءً لافتًا خلال الفوز 4-0 على مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم، تعرضت لخيبة مؤلمة بركلات الترجيح أمام جمهورية التشيك، لتفقد فرصة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. وفي آخر ظهور لها قبل دوري الأمم الأوروبية، تعادلت 0-0 مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في يونيو.

أما ويلز، فتمر بسلسلة صعبة من دون انتصارات. ومثل الدنمارك، تبددت أحلامها في كأس العالم خلال مرحلة الملحق، بعد خروجها بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك. وفي المباريات الودية منذ ذلك الحين، تعادلت 1-1 مع أيرلندا الشمالية وغانا، وخسرت 2-1 أمام رومانيا.

الدنمارك ضد ويلز: سجل المواجهات المباشرة الأخير

يبلغ السجل التاريخي للمواجهات المباشرة بين الدنمارك وويلز 7 انتصارات للدنمارك و4 انتصارات لويلز، من دون أي تعادل بين الطرفين.

وسجلت الدنمارك 16 هدفًا في تلك المباريات، مقابل 9 أهداف لويلز.

أحدث مواجهة: التقى المنتخبان آخر مرة خلال يورو 2020 في يونيو 2021. وفازت الدنمارك على ويلز 4-0 في أمستردام، بهدفين من كاسبر دولبرغ، إلى جانب هدفين من يواكيم ميليه ومارتن برايثوايت، لتتأهل إلى الدور ربع النهائي.



