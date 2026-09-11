بعد مباراته الافتتاحية خارج أرضه أمام النرويج في دوري الأمم الأوروبية، يعود منتخب الدنمارك إلى أرضه لمواجهة ويلز على ملعب باركن في كوبنهاغن يوم الأحد 27 سبتمبر، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في البطولة. ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

وإلى جانب النرويج وويلز، تضم مجموعة الدنمارك أيضاً البرتغال، حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، في المجموعة A4 من المستوى A.

وسيلعب المنتخب الدنماركي أمام المنتخبات الثلاثة ذهاباً وإياباً خلال مرحلة الدوري، بواقع ست مباريات إجمالاً، على أن يتأهل أول منتخبين إلى ربع النهائي في مارس.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة الدنمارك وويلز في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تقام مباراة الدنمارك وويلز في دوري الأمم الأوروبية؟

تنطلق مباراة الدنمارك وويلز على ملعب باركن (كوبنهاغن)، يوم الأحد 27 سبتمبر، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 12:00 باركن

كيفية شراء تذاكر مباراة الدنمارك وويلز في دوري الأمم الأوروبية

طُرحت التذاكر الرسمية لجماهير أصحاب الأرض للبيع مباشرة عبر بوابة الاتحاد الدنماركي لكرة القدم (DBU)، بينما كان يتعين على جماهير ويلز الراغبة في الحصول على تذاكر في قسم الجماهير الضيفة شراؤها عبر منصة تذاكر الاتحاد الويلزي لكرة القدم (FAW).

أصبحت التذاكر الرسمية المخصصة لجماهير أصحاب الأرض لمباراة كوبنهاغن متاحة عبر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم (DBU) في أواخر أغسطس 2026.

وعادة ما تطلق الاتحادات الوطنية لكرة القدم مبيعات التذاكر الرسمية قبل يوم المباراة بفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

وبالنسبة للراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضاً شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

عمليات نقل مضمونة – كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الدنمارك وويلز في دوري الأمم الأوروبية؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية للبالغين بالقيمة الاسمية لمباراة كوبنهاغن بين 50 و150+ يورو (47 و85+ جنيه إسترليني)

فئات الأسعار

الفئة 3 (الجهة القصيرة / المدرجات العلوية): 56 إلى 80 يورو

الفئة 2 (الجهة الطويلة العلوية / الزوايا): 80 إلى 110 يورو

الفئة 1 (الجهة الطويلة في المدرج السفلي): 110 إلى 150+ يورو

أقسام الجلوس

مدرجا A وC (الجهة الطويلة) : يمتدان على جانبي أرضية الملعب. مدرج C هو المدرج الرئيسي، بينما تضعك الدرجات السفلية بالقرب من مجريات اللعب.

مدرج B (الجهة القصيرة) : النهاية المنزلية الحماسية لجماهير منتخب الدنمارك.

مدرج D (الجهة القصيرة / جماهير الفريق الضيف) : يُستخدم غالباً للأقسام العائلية أو لتخصيصه لجماهير الفريق الضيف القادمة، مثل جماهير "الحائط الأحمر" الويلزية.

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب باركن

يُعد ملعب باركن القلب النابض للرياضة والترفيه في الدنمارك. ويقع في حي أوستربرو النابض بالحياة في كوبنهاغن، ويُستخدم كملعب رئيسي لكل من فريق كوبنهاغن في الدوري الدنماركي الممتاز ومنتخب الدنمارك لكرة القدم. وافتُتح في عام 1992، وتبلغ سعته الرسمية 38,065 متفرجاً، ما يجعله أكبر ملعب كرة قدم في الدنمارك.

لحظات لا تُنسى في ملعب باركن:

يورو 2020 : استضاف الملعب مباريات الدنمارك الثلاث في دور المجموعات، إضافة إلى مباراة مثيرة في دور الـ16 بين التشيك وإسبانيا، فاز بها الإسبان 5-3 بعد وقت إضافي.

نهائيات أوروبية : أُقيم هنا نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1994 (أرسنال ضد بارما) ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2000 (غلطة سراي ضد أرسنال). وفاز أرسنال على بارما 1-0، لكنه خسر أمام غلطة سراي بركلات الترجيح. وكانت تلك المرة الأولى والوحيدة التي يفوز فيها فريق تركي بإحدى بطولات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

حفلات قياسية : يحمل مايكل جاكسون الرقم القياسي للحضور الجماهيري في هذا الملعب، بعدما استقطب 60,000 مشجع خلال جولته HIStory في عام 1997. كما أحيا نجوم كبار آخرون مثل بروس سبرينغستين وويتني هيوستن وColdplay وU2 حفلاتهم في الملعب أيضاً.

ميزة فريدة: يوجد مطعم يحمل ثلاث نجمات ميشلان باسم Geranium في الطابق الثامن من الملعب مباشرة.

كيفية الوصول إلى هناك

تقع الساحة على بُعد 4,0 كم فقط من وسط مدينة كوبنهاغن، ويسهل الوصول إليها للغاية باستخدام وسائل النقل العام.

بالمترو : استقل خط M3 Cityringen مباشرة إلى محطات Trianglen أو Poul Henningsens Plads أو Vibenshus Runddel.

بالقطار : استقل قطار S إلى محطة Østerport. ومن هناك، ستستغرق مسافة سير مريحة لمدة 15 دقيقة للوصول إلى البوابات.

بالدراجة : كوبنهاغن مدينة صديقة جداً للدراجات. يمكنك الوصول بدراجتك من الساحة الرئيسية للمدينة (Rådhuspladsen) إلى باركن في غضون 12 دقيقة فقط، وهناك الكثير من مواقف الدراجات المتاحة.

بالسيارة : لا يُنصح بالقيادة. مواقف السيارات في الشوارع المحيطة بمنطقة أوستربرو محدودة للغاية وتزدحم بشدة في أيام الفعاليات.

مباراة الدنمارك وويلز في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

الدنمارك ضد ويلز: المستوى الأخير

عانى المنتخبان من صعوبة في إيجاد الاستمرارية خلال مبارياتهما الدولية الأخيرة.

ورغم أن الدنمارك قدمت أداءً لافتاً خلال الفوز 4-0 على مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل إلى كأس العالم، فإنها تعرضت لخيبة مؤلمة بركلات الترجيح أمام التشيك، لتفشل في حجز مقعد في نهائيات كأس العالم 2026. وفي آخر مباراة لها قبل انطلاق دوري الأمم الأوروبية، تعادلت بدون أهداف مع الكونغو الديمقراطية في يونيو.

أما ويلز، فتمر بسلسلة صعبة من دون انتصارات. ومثل الدنمارك، تبددت أحلامها في كأس العالم خلال مرحلة الملحق، بعدما خرجت بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك. وفي المباريات الودية منذ ذلك الحين، تعادلت 1-1 مع أيرلندا الشمالية وغانا، وخسرت 2-1 أمام رومانيا.

الدنمارك ضد ويلز: سجل المواجهات المباشرة الأخير

يبلغ السجل التاريخي للمواجهات المباشرة بين الدنمارك وويلز 7 انتصارات للدنمارك و4 انتصارات لويلز، من دون أي تعادل بين الطرفين.

وسجلت الدنمارك 16 هدفاً في تلك المواجهات، بينما سجلت ويلز 9 أهداف.

أحدث مواجهة: التقى المنتخبان آخر مرة خلال يورو 2020 في يونيو 2021. وفازت الدنمارك على ويلز 4-0 في أمستردام، بهدفين من كاسبر دولبرغ، إلى جانب هدفين من يواكيم ماهلي ومارتن برايثوايت، لتتأهل إلى الدور ربع النهائي.



