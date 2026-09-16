يلتقي منتخب الدنمارك مع منتخب البرتغال في مباراة مثيرة ضمن دوري الأمم الأوروبية على ملعب باركن الشهير في كوبنهاغن يوم 1 أكتوبر 2026. وتشهد هذه المواجهة القوية في المجموعة الرابعة صراعًا بين اثنين من أكثر المنتخبات الأوروبية إثارة من أجل حصد نقاط حاسمة في المجموعة.

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متى تنطلق مباراة الدنمارك ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة الدنمارك ضد البرتغال على ملعب باركن في كوبنهاغن، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها عبر الناقل الإقليمي في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 1 أكتوبر 2026 - 14:45 باركن

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الدنمارك ضد البرتغال؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر الخاصة بالاتحاد الدنماركي لكرة القدم (DBU)، التي تُعد الموزع الرئيسي لجميع المباريات الدولية على أرضه. ويجب أن تكون البوابة الرسمية لـ DBU وجهتك الأولى لشراء المقاعد بالسعر الاسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجماهير.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub هي خياركم المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الدنمارك ضد البرتغال؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية التابعة لـ DBU عادة من نحو 40 يورو لفئة المقاعد العادية، مع ارتفاع التكلفة بحسب قسم المقاعد ومدى قربها من أرضية الملعب داخل ملعب باركن.

وفي الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 58 يورو للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية وفقًا لحجم الطلب الجماهيري الفوري وتوافر المقاعد.

الدنمارك ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الدنمارك ضد البرتغال

حقق منتخب الدنمارك فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات، سجل خلالها ثمانية أهداف واستقبل ثمانية أهداف. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا 0-0 مع الكونغو الديمقراطية في مباراة ودية. وقبل ذلك، خسر 2-2 أمام تشيكيا في تصفيات كأس العالم، وهي نتيجة أنهت آماله في بلوغ البطولة، بعدما كان قد فاز على مقدونيا الشمالية 4-0 في الجولة السابقة. كما تتضمن هذه السلسلة خسارة 4-2 أمام اسكتلندا وتعادلًا 2-2 مع بيلاروسيا.

كانت المباريات الخمس الأخيرة للبرتغال جميعها رسمية، وامتدت عبر كأس العالم 2026. وحقق المنتخب فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مباراة له خسارة 1-0 أمام إسبانيا في ربع النهائي. وقبل ذلك، فاز على كرواتيا 2-1، وتعادل 0-0 مع كولومبيا، واكتسح أوزبكستان 5-0، وتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية في دور المجموعات.

الدنمارك ضد البرتغال: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية A يوم 23 مارس 2025، عندما فازت البرتغال على الدنمارك 5-2 في لشبونة. وقبل ذلك، فازت الدنمارك 1-0 على أرضها في مباراة الذهاب قبلها بثلاثة أيام. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مسجلة، فازت البرتغال ثلاث مرات مقابل انتصارين للدنمارك، من دون أي تعادل. وسجلت البرتغال 10 أهداف في تلك المباريات الخمس، بينما سجلت الدنمارك خمسة أهداف.