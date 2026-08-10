يواصل الدوري السعودي للمحترفين نموه المثير، إذ يستعد نادي الدرعية الصاعد حديثًا لاستضافة الأهلي السعودي، صاحب الثقل الكبير، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دوري الأضواء. وبدعم من شركة الدرعية وصندوق الاستثمارات العامة، يتطلع أصحاب الأرض الطموحون إلى ترسيخ مكانتهم أمام منافسة النخبة، بينما يملك الأهلي المدجج بالنجوم قاعدة جماهيرية ضخمة في مختلف أنحاء المملكة.

إذا كنت ترغب في حضور هذا الحدث في يوم المباراة مباشرة في الرياض، فقد جمع GOAL كل التفاصيل الأساسية الخاصة بالتذاكر.

متى تنطلق مباراة الدرعية ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 1 13 أغسطس 2026 - 14:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

كيف تشتري تذاكر مباراة الدرعية ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

قد يكون الحصول على تذاكر صالحة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين البارزة أمرًا تنافسيًا، خاصة عندما يزور أحد عمالقة الكرة المعروفين مثل الأهلي العاصمة.

تُدار مبيعات التذاكر الأساسية عبر البوابات الرسمية للأندية ومنصات تذاكر الدوري السعودي للمحترفين. ومع ذلك، غالبًا ما تُباع تذاكر الطرح العام العادية بسرعة كبيرة بمجرد طرحها للجمهور.

وبالنسبة للمشجعين الذين يفوتهم الحجز خلال الطرح الأولي، توفر أسواق التذاكر الثانوية الموثوقة حلًا سلسًا. وتتيح منصات مثل Ticombo للجماهير شراء وبيع تذاكر المباريات الموثقة بأمان. كما توفر Ticombo أسعارًا شفافة وحماية للمشتري، بما يضمن أن تكون تذاكر الدخول أصلية وأن تصلك في الوقت المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الدرعية ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

تعتمد أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين على موقع المقعد، ورؤية أرضية الملعب، ومستوى الطلب الإجمالي.

ملخص تقسيم الأسعار بالريال السعودي:

الفئة 3 / المدرج الخلفي القياسي: من 150 ريالًا سعوديًا إلى 250 ريالًا سعوديًا

الفئة 2 / المدرج الجانبي العلوي: من 250 ريالًا سعوديًا إلى 450 ريالًا سعوديًا

الفئة 1 / المدرج الرئيسي السفلي: من 450 ريالًا سعوديًا إلى 650 ريالًا سعوديًا

كبار الشخصيات / باقات الضيافة: من 850 ريالًا سعوديًا إلى 1,500 ريال سعودي+

يضمن لك الشراء المبكر الحصول على أرخص التذاكر المتاحة قبل أن يدفع الطلب المرتفع أسعار السوق إلى الزيادة مع اقتراب يوم المباراة.

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