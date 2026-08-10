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دوري روشن السعودي
team-logoالدرعية
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز
team-logoالأهلي
Book Al Diriyah vs Al Ahli Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الدرعية ضد الأهلي: أسعار الدوري السعودي، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الدرعية
الأهلي

الديرية يواجه الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين.. إليك كيفية الحصول على التذاكر

يواصل الدوري السعودي للمحترفين نموه المثير، إذ يستعد نادي الدرعية الصاعد حديثًا لاستضافة الأهلي السعودي، صاحب الثقل الكبير، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دوري الأضواء. وبدعم من شركة الدرعية وصندوق الاستثمارات العامة، يتطلع أصحاب الأرض الطموحون إلى ترسيخ مكانتهم أمام منافسة النخبة، بينما يملك الأهلي المدجج بالنجوم قاعدة جماهيرية ضخمة في مختلف أنحاء المملكة.

إذا كنت ترغب في حضور هذا الحدث في يوم المباراة مباشرة في الرياض، فقد جمع GOAL كل التفاصيل الأساسية الخاصة بالتذاكر.

متى تنطلق مباراة الدرعية ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 1
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

كيف تشتري تذاكر مباراة الدرعية ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

قد يكون الحصول على تذاكر صالحة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين البارزة أمرًا تنافسيًا، خاصة عندما يزور أحد عمالقة الكرة المعروفين مثل الأهلي العاصمة.

تُدار مبيعات التذاكر الأساسية عبر البوابات الرسمية للأندية ومنصات تذاكر الدوري السعودي للمحترفين. ومع ذلك، غالبًا ما تُباع تذاكر الطرح العام العادية بسرعة كبيرة بمجرد طرحها للجمهور.

وبالنسبة للمشجعين الذين يفوتهم الحجز خلال الطرح الأولي، توفر أسواق التذاكر الثانوية الموثوقة حلًا سلسًا. وتتيح منصات مثل Ticombo للجماهير شراء وبيع تذاكر المباريات الموثقة بأمان. كما توفر Ticombo أسعارًا شفافة وحماية للمشتري، بما يضمن أن تكون تذاكر الدخول أصلية وأن تصلك في الوقت المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الدرعية ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

تعتمد أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين على موقع المقعد، ورؤية أرضية الملعب، ومستوى الطلب الإجمالي.

ملخص تقسيم الأسعار بالريال السعودي:

  • الفئة 3 / المدرج الخلفي القياسي: من 150 ريالًا سعوديًا إلى 250 ريالًا سعوديًا
  • الفئة 2 / المدرج الجانبي العلوي: من 250 ريالًا سعوديًا إلى 450 ريالًا سعوديًا
  • الفئة 1 / المدرج الرئيسي السفلي: من 450 ريالًا سعوديًا إلى 650 ريالًا سعوديًا
  • كبار الشخصيات / باقات الضيافة: من 850 ريالًا سعوديًا إلى 1,500 ريال سعودي+

يضمن لك الشراء المبكر الحصول على أرخص التذاكر المتاحة قبل أن يدفع الطلب المرتفع أسعار السوق إلى الزيادة مع اقتراب يوم المباراة.

الدرعية ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الدرعية والأهلي

الأهلي

الأهلي - المستوى

الخلود
ف3-0
الخليج
ف1-4
RA
ت2-2
VSC
خ1-3
فولهام
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

الدرعية ضد الأهلي: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

ترتيب الدرعية والأهلي

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أبهاأبهاأبها
00000000
2
الأهليالأهليالأهلي
00000000
3
الدرعيةالدرعيةالدرعية
00000000
4
الفتحالفتحالفتح
00000000
5
الحزمالحزمالحزم
00000000
6
الهلالالهلالالهلال
00000000
7
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
8
الخليجالخليجالخليج
00000000
9
الخلودالخلودالخلود
00000000
10
النصرالنصرالنصر
00000000
11
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
12
الرياضالرياضالرياض
00000000
13
الشبابالشبابالشباب
00000000
14
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
00000000
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
00000000
16
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
00000000
17
التعاونالتعاونالتعاون
00000000
18
نيومنيومنيوم
00000000
AFC Champions League
هبوط


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