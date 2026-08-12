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دوري روشن السعودي
team-logoالخليج
ملعب الأمير محمد بن فهد
team-logoالشباب
Book Al Khaleej vs Al Shabab Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الخليج ضد الشباب: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الخليج
الشباب

الخليج يواجه الشباب في الدوري السعودي للمحترفين. إليك كيفية حجز تذاكرك

يستضيف الخليج فريق الشباب على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في تجدد لمواجهة حسمها الخليج بنتيجة 1-0 في آخر لقاء جمع بين الفريقين في يناير الماضي. وقدم الخليج موسمًا قويًا في 2025/26 تحت قيادة جورجيوس دونيس، إذ أنهى الموسم في المركز الثامن بفضل تألق جوشوا كينج الذي قاده إلى إنهاء الموسم في النصف العلوي من الجدول، بينما عاش الشباب موسمًا متباينًا تحت قيادة إيمانول ألجواسيل، بعدما بلغ نهائي دوري أبطال الأندية الخليجية واكتفى بالوصافة رغم إنهائه الدوري المحلي في وسط الترتيب.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر الخليج ضد الشباب الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الخليج ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 2
ملعب الأمير محمد بن فهد

كيف تشتري تذاكر مباراة الخليج ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي من خلال Ticombo، الذي يعرض خيارات جلوس موثقة لمباراة الخليج ضد الشباب مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام دفع آمن. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وتأكيد مقعدك من دون الحاجة إلى عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح نافذة البيع العام.

كما تتوفر التذاكر الرسمية عادة عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الخاصة بكل نادٍ، لكن غالبًا ما تُطرح قبل أسبوع أو أسبوعين فقط من موعد انطلاق المباراة. ومع السمعة المتنامية للشباب تحت قيادة ألجواسيل، إلى جانب التطور المستقر للخليج، فإن الحجز مبكرًا عبر Ticomboيعد وسيلة مناسبة لضمان الحصول على مقعدك المفضل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الخليج ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر بأسعار معقولة في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

  • تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين المعتادة عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.
  • تتراوح فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.
  • أما خيارات كبار الزوار والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وتقديم الطعام، فقد تتجاوز 1,500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع معظم مباريات الدوري السعودي للمحترفين، قد تتغير الأسعار مع اقتراب موعد المباراة، لذلك فإن الحجز المبكر عبر Ticomboهو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

الخليج ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الخليج والشباب

الخليج

الخليج - المستوى

ضمك
ف0-2
الهلال
خ1-2
الاتفاق
خ0-5
الأخدود
خ3-1
الأهلي
خ1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
5/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الشباب

الشباب - المستوى

التعاون
خ1-5
النصر
خ2-4
نيوم
خ2-1
الاتحاد
ف3-2
النجمة
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

الخليج ضد الشباب: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

وجهاً لوجه

الخليجتعادلالشباب
1
2
2
دوري روشن السعودي
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الخليج
الخليج
0
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الشباب
الشباب
0
انتهت
دوري روشن السعودي
الشباب badge
الشباب
الشباب
1
الخليج badge
الخليج
الخليج
4
انتهت
دوري روشن السعودي
الشباب badge
الشباب
الشباب
5
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الخليج
الخليج
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الخليج badge
الخليج
الخليج
0
الشباب badge
الشباب
الشباب
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الخليج badge
الخليج
الخليج
0
الشباب badge
الشباب
الشباب
0
انتهت
5الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب الخليج والشباب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أبهاأبهاأبها
00000000
2
الأهليالأهليالأهلي
00000000
3
الدرعيةالدرعيةالدرعية
00000000
4
الفتحالفتحالفتح
00000000
5
الحزمالحزمالحزم
00000000
6
الهلالالهلالالهلال
00000000
7
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
8
الخليجالخليجالخليج
00000000
9
الخلودالخلودالخلود
00000000
10
النصرالنصرالنصر
00000000
11
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
12
الرياضالرياضالرياض
00000000
13
الشبابالشبابالشباب
00000000
14
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
00000000
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
00000000
16
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
00000000
17
التعاونالتعاونالتعاون
00000000
18
نيومنيومنيوم
00000000
AFC Champions League
هبوط


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