يستضيف الخليج فريق الشباب على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في تجدد لمواجهة حسمها الخليج بنتيجة 1-0 في آخر لقاء جمع بين الفريقين في يناير الماضي. وقدم الخليج موسمًا قويًا في 2025/26 تحت قيادة جورجيوس دونيس، إذ أنهى الموسم في المركز الثامن بفضل تألق جوشوا كينج الذي قاده إلى إنهاء الموسم في النصف العلوي من الجدول، بينما عاش الشباب موسمًا متباينًا تحت قيادة إيمانول ألجواسيل، بعدما بلغ نهائي دوري أبطال الأندية الخليجية واكتفى بالوصافة رغم إنهائه الدوري المحلي في وسط الترتيب.

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متى تنطلق مباراة الخليج ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 2 22 أغسطس 2026 - 14:00 ملعب الأمير محمد بن فهد

كيف تشتري تذاكر مباراة الخليج ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين؟

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كما تتوفر التذاكر الرسمية عادة عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الخاصة بكل نادٍ، لكن غالبًا ما تُطرح قبل أسبوع أو أسبوعين فقط من موعد انطلاق المباراة. ومع السمعة المتنامية للشباب تحت قيادة ألجواسيل، إلى جانب التطور المستقر للخليج، فإن الحجز مبكرًا عبر Ticomboيعد وسيلة مناسبة لضمان الحصول على مقعدك المفضل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الخليج ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر بأسعار معقولة في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين المعتادة عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.

تتراوح فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.

أما خيارات كبار الزوار والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وتقديم الطعام، فقد تتجاوز 1,500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع معظم مباريات الدوري السعودي للمحترفين، قد تتغير الأسعار مع اقتراب موعد المباراة، لذلك فإن الحجز المبكر عبر Ticomboهو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

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