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دوري روشن السعودي
team-logoالخلود
مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)
team-logoالتعاون
Book Al Kholood vs Al-Taawoun Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الخلود ضد التعاون: أسعار الدوري السعودي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
دوري روشن السعودي
الخلود
التعاون

يواجه الخلود فريق التعاون في الدوري السعودي للمحترفين. إليك كيفية حجز تذاكرك

يستضيف الخلود نظيره التعاون على ملعب نادي الحزم في الرس، في مواجهة تتجدد مع بعض الإثارة الإضافية بفضل هتان باهبري، الذي انضم إلى الخلود قادمًا من التعاون في الصيف الماضي، ثم صنع هدف الفوز أمام ناديه السابق عندما التقى الفريقان في أبريل. وعاش الخلود موسمًا لا يُنسى في 2025/26، إذ أنهى الدوري في المركز 13، لكنه بلغ نهائي كأس الملك، فيما حقق التعاون مركزًا سادسًا مميزًا وتأهل قاريًا عبر دوري أبطال آسيا 2.

GOAL يقدّم لك كل المعلومات التي تحتاجها لحجز تذاكر مباراة الخلود ضد التعاون الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد الانطلاق، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الخلود ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 2
مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)

كيف تشتري تذاكر مباراة الخلود ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي عبر Ticombo، الذي يدرج خيارات جلوس موثقة لمباراة الخلود ضد التعاون مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام شراء آمن. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وتأكيد مقعدك من دون الحاجة إلى عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح باب الطرح العام.

كما تتوافر التذاكر الرسمية عادة عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وتطبيق WeBook، لكن هذه التذاكر لا تُطرح غالبًا إلا قبل موعد الانطلاق بأسبوع أو أسبوعين. ومع قدوم الناديين بعد حملتين مشجعتين، ووجود قصة فرعية حقيقية تتمثل في عودة باهبري لمواجهة فريقه السابق، فإن الحجز المبكر عبر Ticombo يُعد وسيلة منطقية لضمان مقعدك.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الخلود ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر بأسعار معقولة في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

  • تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين الاعتيادية عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.
  • تتراوح فئات المقاعد المميزة وعلى جانبي الملعب عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.
  • قد تتجاوز خيارات كبار الشخصيات والضيافة، بما يشمل دخول الصالات وخدمات الطعام، 1,500 ريال سعودي.
  • كما هو الحال مع معظم مباريات الدوري السعودي للمحترفين، قد تتغير الأسعار مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

الخلود ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الخلود والتعاون

الخلود

الخلود - المستوى

الاتحاد
ت0-0
الهلال
خ1-2
الأخدود
ت0-0
الأهلي
خ3-0
الفتح
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
1/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
التعاون

التعاون - المستوى

الاتحاد
خ0-2
الشباب
ف1-5
الأهلي
خ1-2
الرياض
ت1-1
الحزم
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

الخلود ضد التعاون: سجل المواجهات المباشرة الأخير

وجهاً لوجه

الخلودتعادلالتعاون
1
1
2
دوري روشن السعودي
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التعاون
التعاون
1
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الخلود
الخلود
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الخلود badge
الخلود
الخلود
0
التعاون badge
التعاون
التعاون
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الخلود badge
الخلود
الخلود
0
التعاون badge
التعاون
التعاون
2
انتهت
دوري روشن السعودي
التعاون badge
التعاون
التعاون
1
الخلود badge
الخلود
الخلود
1
انتهت
3الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/4

ترتيب الخلود والتعاون

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أبهاأبهاأبها
00000000
2
الأهليالأهليالأهلي
00000000
3
الدرعيةالدرعيةالدرعية
00000000
4
الفتحالفتحالفتح
00000000
5
الحزمالحزمالحزم
00000000
6
الهلالالهلالالهلال
00000000
7
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
8
الخليجالخليجالخليج
00000000
9
الخلودالخلودالخلود
00000000
10
النصرالنصرالنصر
00000000
11
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
12
الرياضالرياضالرياض
00000000
13
الشبابالشبابالشباب
00000000
14
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
00000000
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
00000000
16
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
00000000
17
التعاونالتعاونالتعاون
00000000
18
نيومنيومنيوم
00000000
AFC Champions League
هبوط


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