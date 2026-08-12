كيفية الحصول على تذاكر الخلود ضد التعاون: أسعار الدوري السعودي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف الخلود نظيره التعاون على ملعب نادي الحزم في الرس، في مواجهة تتجدد مع بعض الإثارة الإضافية بفضل هتان باهبري، الذي انضم إلى الخلود قادمًا من التعاون في الصيف الماضي، ثم صنع هدف الفوز أمام ناديه السابق عندما التقى الفريقان في أبريل. وعاش الخلود موسمًا لا يُنسى في 2025/26، إذ أنهى الدوري في المركز 13، لكنه بلغ نهائي كأس الملك، فيما حقق التعاون مركزًا سادسًا مميزًا وتأهل قاريًا عبر دوري أبطال آسيا 2.

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متى تنطلق مباراة الخلود ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 2 22 أغسطس 2026 - 12:10 مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)

كيف تشتري تذاكر مباراة الخلود ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي عبر Ticombo، الذي يدرج خيارات جلوس موثقة لمباراة الخلود ضد التعاون مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام شراء آمن. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وتأكيد مقعدك من دون الحاجة إلى عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح باب الطرح العام.

كما تتوافر التذاكر الرسمية عادة عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وتطبيق WeBook، لكن هذه التذاكر لا تُطرح غالبًا إلا قبل موعد الانطلاق بأسبوع أو أسبوعين. ومع قدوم الناديين بعد حملتين مشجعتين، ووجود قصة فرعية حقيقية تتمثل في عودة باهبري لمواجهة فريقه السابق، فإن الحجز المبكر عبر Ticombo يُعد وسيلة منطقية لضمان مقعدك.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الخلود ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر بأسعار معقولة في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين الاعتيادية عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.

تتراوح فئات المقاعد المميزة وعلى جانبي الملعب عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.

قد تتجاوز خيارات كبار الشخصيات والضيافة، بما يشمل دخول الصالات وخدمات الطعام، 1,500 ريال سعودي.

كما هو الحال مع معظم مباريات الدوري السعودي للمحترفين، قد تتغير الأسعار مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

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