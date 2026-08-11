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دوري روشن السعودي
team-logoالتعاون
ملعب نادي التعاون
team-logoالخليج
Book Al-Taawoun vs Al Khaleej Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر التعاون ضد الخليج: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
التعاون
الخليج

يواجه التعاون فريق الخليج في الدوري السعودي للمحترفين. إليك كيفية حجز تذاكرك

يستضيف التعاون نظيره الخليج على ملعبه في بريدة، مع افتتاح الناديين مشوارهما في الدوري السعودي للمحترفين 2026/27، والتذاكر مطروحة الآن للجماهير الراغبة في متابعة الحدث مباشرة. ويدخل الفريقان الموسم الجديد وهما يتطلعان للبناء على حملتين جيدتين في الفترة الأخيرة، مع سجل مواجهات مباشر راسخ بينهما كثيرًا ما أسفر عن مباريات متقاربة وتنافسية بين الجانبين.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر مباراة التعاون ضد الخليج الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد الانطلاق، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة التعاون ضد الخليج في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 1
ملعب نادي التعاون

كيفية شراء تذاكر مباراة التعاون ضد الخليج في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي عبر Ticombo، الذي يعرض خيارات جلوس موثقة لمباراة التعاون ضد الخليج مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام شراء آمن. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وتأكيد مقعدك دون الحاجة إلى عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح باب البيع العام.

تكون التذاكر الرسمية متاحة أيضًا عادة عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وتطبيق WeBook، لكنها تُطرح غالبًا قبل أسبوع أو أسبوعين فقط من موعد الانطلاق، وقد تكون محدودة للجماهير التي لا تمتلك عضوية قائمة في أي من الناديين. وباعتبارها مباراة في جولة الافتتاح، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب تدريجيًا، لذا فإن الحجز مسبقًا عبرTicomboيعد وسيلة ذكية لتفادي فقدان مقعدك المفضل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة التعاون ضد الخليج في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناء.

  • تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين المعتادة عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.
  • تتراوح فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.
  • قد تتجاوز خيارات كبار الشخصيات والضيافة، بما يشمل دخول الصالات وتقديم الطعام، 1,500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع معظم مباريات افتتاح الموسم، قد تتغير الأسعار مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

التعاون ضد الخليج في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة التعاون والخليج

التعاون

التعاون - المستوى

الاتحاد
خ0-2
الشباب
ف1-5
الأهلي
خ1-2
الرياض
ت1-1
الحزم
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الخليج

الخليج - المستوى

ضمك
ف0-2
الهلال
خ1-2
الاتفاق
خ0-5
الأخدود
خ3-1
الأهلي
خ1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
5/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

التعاون ضد الخليج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

وجهاً لوجه

التعاونتعادلالخليج
3
1
1
دوري روشن السعودي
التعاون badge
التعاون
التعاون
1
الخليج badge
الخليج
الخليج
1
انتهت
كأس خادم الحرمين الشريفين
الخليج badge
الخليج
الخليج
1
التعاون badge
التعاون
التعاون
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الخليج badge
الخليج
الخليج
0
التعاون badge
التعاون
التعاون
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الخليج badge
الخليج
الخليج
0
التعاون badge
التعاون
التعاون
1
انتهت
دوري روشن السعودي
التعاون badge
التعاون
التعاون
2
الخليج badge
الخليج
الخليج
0
انتهت
5الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب التعاون والخليج

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أبهاأبهاأبها
00000000
2
الأهليالأهليالأهلي
00000000
3
الدرعيةالدرعيةالدرعية
00000000
4
الفتحالفتحالفتح
00000000
5
الحزمالحزمالحزم
00000000
6
الهلالالهلالالهلال
00000000
7
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
8
الخليجالخليجالخليج
00000000
9
الخلودالخلودالخلود
00000000
10
النصرالنصرالنصر
00000000
11
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
12
الرياضالرياضالرياض
00000000
13
الشبابالشبابالشباب
00000000
14
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
00000000
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
00000000
16
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
00000000
17
التعاونالتعاونالتعاون
00000000
18
نيومنيومنيوم
00000000
AFC Champions League
هبوط


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