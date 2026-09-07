تستهل التشيك مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 على أرضها أمام كرواتيا، في بداية جدول صعب ضمن المستوى الأول، المجموعة الثالثة، والذي يضم أيضًا إنجلترا وإسبانيا. ويلتقي الطرفان مجددًا في مباراة الإياب في أوسييك خلال نوفمبر، ما يمنح الجماهير فرصتين لمتابعة هذه المواجهة خلال مشوار البطولة.

يأخذكم GOAL في جولة على كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن شراء تذاكر مباراة التشيك ضد كرواتيا، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تنطلق مباراة التشيك ضد كرواتيا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية؟

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 26 سبتمبر 2026 - 14:45 إيدن أرينا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة التشيك ضد كرواتيا؟

الطريقة الأكثر موثوقية لتأمين التذاكر للمباراتين هي من خلال StubHub. وباعتباره واحدًا من أكبر أسواق التذاكر في العالم، يوفّر StubHub مجموعة واسعة من خيارات المقاعد للمباراة الافتتاحية على ملعب فورتونا أرينا في براغ، إلى جانب تذاكر مباراة الإياب على ملعب أوبوس أرينا في أوسييك خلال نوفمبر.

إليكم الأسباب التي تجعل StubHub يستحق المتابعة لهذه المواجهة:

إمكانية الوصول إلى التذاكر خارج الحصص الرسمية – وهو ما يكون مفيدًا بعد حصول أعضاء الاتحاد وحاملي التذاكر الموسمية على حصتهم في أي من المباراتين

عمليات نقل مضمونة – كل عملية شراء مشمولة ببرنامج FanProtect من StubHub، ما يمنح المشترين الثقة في أن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

لا حاجة إلى عضوية – طريق موثوق للحصول على مقاعد للجماهير التي لا تملك إمكانية الوصول إلى قنوات الاتحادين التشيكي أو الكرواتي

تشكيلة واسعة من المقاعد – من مقاعد المدرجات العلوية خلف المرميين إلى المقاعد المركزية المميزة في الملعبين

خيارات ضيافة – متاحة للجماهير الراغبة في تجربة أكثر تكاملًا ليوم المباراة في أي من المواجهتين

ومع سعي المنتخبين لحصد النقاط في مجموعة تنافسية، يُنصح بالحجز المبكر للمباراتين، وخصوصًا مواجهة براغ الافتتاحية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة التشيك ضد كرواتيا؟

تختلف أسعار المباراتين بحسب موقع المقعد ومدى قرب موعد المباراة عند الشراء. إليكم دليلًا تقريبيًا لما يمكن توقعه على StubHub:

أرخص المقاعد (براغ): تبدأ من نحو 40 إلى 50 يورو، وعادة ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرميين في فورتونا أرينا

مقاعد الفئة المتوسطة (براغ): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

المقاعد المميزة والضيافة (براغ): متاحة للجماهير التي ترغب في مقاعد مبطنة وتجربة أكثر تكاملًا ليوم المباراة

مباراة الإياب في أوسييك: تكون عمومًا أقل تكلفة بالقيمة الاسمية من مواجهة براغ الافتتاحية، رغم أن المعروض قد يصبح أقل مع اقتراب موعد المباراة

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية في مجموعة تنافسية، قد تتغير الأسعار في السوق الثانوية مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا يكون عادة الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

التشيك ضد كرواتيا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

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