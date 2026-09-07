تفتتح التشيك مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 على أرضها أمام كرواتيا، لتبدأ بذلك جدولًا صعبًا في دوري الدرجة الأولى، المجموعة A3، التي تضم أيضًا إنجلترا وإسبانيا. ويلتقي المنتخبان مجددًا في مباراة الإياب في أوسييك خلال نوفمبر، ما يمنح الجماهير فرصتين لمتابعة هذه المواجهة خلال مشوار البطولة.

دع GOAL يصحبك في جولة بكل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر التشيك ضد كرواتيا، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تنطلق مباراة التشيك ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية A؟

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 26 سبتمبر 2026 - 14:45 إيدن أرينا

أين يمكن شراء تذاكر التشيك ضد كرواتيا؟

تُطرح تذاكر مباراة براغ أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد التشيكي لكرة القدم، مع منح الأولوية عادةً لأعضاء الاتحاد قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد الكرواتي لكرة القدم (HNS) نقطة البداية المماثلة لمباراة الإياب في أوسييك.

StubHub هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. إذ يضم مجموعة واسعة من خيارات المقاعد للمباراة الافتتاحية على ملعب فورتونا أرينا في براغ، بالإضافة إلى تذاكر مباراة الإياب على ملعب أوبوس أرينا في أوسييك خلال نوفمبر.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك قبل كل يوم مباراة بوقت أقرب

تذاكر الجماهير الضيفة – مخصصات أوسييك الخاصة بالجماهير التشيكية المسافرة تُدار عبر قنوات HNS وقد تكون محدودة

تحويلات مضمونة – كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

السوق الثانوية – StubHub هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ومع سعي المنتخبين لحصد النقاط في مجموعة تنافسية، يُنصح بالحجز المبكر للمباراتين، ولا سيما مواجهة براغ الافتتاحية.

كم تبلغ أسعار تذاكر التشيك ضد كرواتيا؟

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة براغ عبر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد التشيكي لكرة القدم، مع إتاحة النطاق الكامل من المقاعد العادية إلى الفاخرة بالسعر الرسمي ما دامت التذاكر متوفرة. وينطبق التسعير الرسمي للاتحاد الكرواتي لكرة القدم (HNS) على مباراة أوسييك بالطريقة نفسها.

ويُعد StubHub خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، وهذه نظرة تقريبية لما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (براغ): تبدأ من نحو 40 إلى 50 يورو، وعادةً ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرميين في فورتونا أرينا

مقاعد الفئة المتوسطة (براغ): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في أوسييك: تكون عمومًا أقل تكلفة بالسعر الرسمي من مواجهة براغ الافتتاحية، رغم أن المعروض قد يصبح أكثر محدودية مع اقتراب موعد المباراة

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية ضمن مجموعة تنافسية، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم اللقاء، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا لا متأخرًا يعد عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

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