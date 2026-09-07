كيفية الحصول على تذاكر التشيك ضد إنجلترا: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تواجه إنجلترا منتخب التشيك مرتين خلال أسبوعين ضمن مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026-27، إذ يسافر فريق توماس توخيل إلى براغ قبل أن يستضيف مباراة الإياب على ملعب ويمبلي. وتندرج المباراتان ضمن جدول صعب في دوري A، المجموعة A3، التي تضم أيضاً إسبانيا وكرواتيا، وقد تكون هذه المواجهة المزدوجة حاسمة في تحديد شكل المجموعة في نهاية المطاف.

يأخذكم GOAL في جولة على كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن شراء تذاكر التشيك ضد إنجلترا، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تنطلق مباراة جمهورية التشيك ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة التشيك ضد إنجلترا في الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 على ملعب فورتونا أرينا في براغ.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 29 سبتمبر 2026 - 14:45 إيدن أرينا

أين يمكن شراء تذاكر التشيك ضد إنجلترا؟

الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على تذاكر المباراتين هي عبر StubHub. وباعتباره أحد أكبر أسواق التذاكر في العالم، يوفّر StubHub مجموعة واسعة من خيارات المقاعد لمباراة ويمبلي في أكتوبر، إضافة إلى عروض للمشجعين المسافرين إلى براغ من أجل مباراة الذهاب في سبتمبر.

إليكم أسباباً تجعل StubHub يستحق المتابعة لهذه المواجهة المزدوجة:

إمكانية الوصول إلى التذاكر خارج الحصص الرسمية ، وهو ما يكون مفيداً بعد حصول أعضاء نادي سفر مشجعي إنجلترا وحاملي التذاكر الموسمية المرتبطين بالاتحاد الإنجليزي على نصيبهم من تذاكر مباراة ويمبلي

عمليات نقل مضمونة ، إذ إن كل عملية شراء مدعومة ببرنامج FanProtect من StubHub، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

لا حاجة إلى عضوية ، ففي مباراة براغ يوفّر StubHub طريقاً موثوقاً للحصول على مقاعد من دون الحاجة إلى عضوية في نادٍ أو اتحاد

تشكيلة واسعة من المقاعد ، من مقاعد المدرجات العليا خلف المرمى في ويمبلي إلى المقاعد المركزية بمحاذاة خط المنتصف

خيارات ضيافة ، مع مقاعد مبطنة وإمكانية دخول الصالات المتاحة في مباراة ويمبلي للمشجعين الراغبين في تجربة أكثر تميزاً

ومع كون هذه واحدة من أربع مباريات تخوضها إنجلترا خلال فترة أسبوعين، يُنصح بالحجز المبكر للمباراتين، وخصوصاً المباراة على أرضها في ويمبلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر التشيك ضد إنجلترا؟

تختلف أسعار المباراتين بحسب موقع المقعد ومدى قرب موعد الشراء من يوم المباراة. إليكم دليلاً تقريبياً لما يمكن توقعه على StubHub:

أرخص المقاعد (ويمبلي): تبدأ من نحو 40 إلى 60 جنيهاً إسترلينياً، وغالباً ما تكون في المدرجات العليا خلف المرمى

المقاعد متوسطة السعر (ويمبلي): مقاعد مركزية بمحاذاة خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

الفئات المميزة والضيافة (ويمبلي): تبدأ من أكثر من 200 جنيه إسترليني، وتشمل المقاعد المبطنة ودخول الصالات ومزايا إضافية في يوم المباراة

تذاكر المباراة خارج الأرض (براغ): تكون في العادة أقل سعراً بالقيمة الاسمية من ليلة في ويمبلي، رغم أن المعروض من حصة إنجلترا محدود

وكما هي الحال في أي مباراة دولية، قد تتغير الأسعار في السوق الثانوية مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكراً يكون عادة الخيار الأكثر أماناً إذا كنت تعمل ضمن ميزانية محددة.

التشيك ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى التشيك وإنجلترا

يدخل منتخب التشيك هذه المباراة بعد سلسلة نتائج صعبة، إذ حقق فوزين وتعادلاً واحداً وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 3-0 أمام المكسيك في كأس العالم، كما تعادل 1-1 مع جنوب أفريقيا خلال البطولة نفسها. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل منتخب التشيك سبعة أهداف واستقبل سبعة، فيما جاء فوزاه في مباراتين وديتين أمام جواتيمالا وكوسوفو.

أما آخر خمس مباريات لإنجلترا فتعطي صورة أكثر قوة. فقد فاز فريق توخيل في أربع مباريات وخسر واحدة، مسجلاً 14 هدفاً ومستقبلاً سبعة خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مبارياته الفوز 6-4 على فرنسا في ربع نهائي كأس العالم. أما الهزيمة الوحيدة في تلك الفترة فجاءت أمام الأرجنتين، التي أقصت إنجلترا في نصف النهائي.

التشيك ضد إنجلترا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين المنتخبين جاءت في يورو 2020، حين فازت إنجلترا 1-0 في براغ. وقبل ذلك، فاز منتخب التشيك على إنجلترا 2-1 في براغ خلال تصفيات بطولة أمم أوروبا في أكتوبر 2019، وهي نتيجة جاءت بعد فوز إنجلترا 5-0 في مباراة الإياب على ملعب ويمبلي في وقت سابق من ذلك العام. كما تتضمن المواجهات الأربع في قاعدة البيانات تعادلاً ودياً 2-2 في أغسطس 2008.

ترتيب التشيك وإنجلترا

في المجموعة A3 من دوري الأمم الأوروبية، يحتل منتخب التشيك حالياً المركز الثاني، بينما تأتي إنجلترا في المركز الثالث.