تخوض إنجلترا مواجهتين أمام التشيك خلال أسبوعين ضمن مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026-27، إذ يسافر فريق توماس توخيل إلى براغ قبل أن يستضيف مباراة الإياب على ملعب ويمبلي. وتندرج المباراتان ضمن جدول صعب في دوري A، المجموعة A3، التي تضم أيضاً إسبانيا وكرواتيا، وقد تكون هذه المواجهة المزدوجة حاسمة في تحديد كيفية حسم المجموعة في نهاية المطاف.

يأخذكم GOAL في جولة على كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن شراء تذاكر التشيك ضد إنجلترا، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تنطلق مباراة التشيك ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة التشيك ضد إنجلترا في الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 على ملعب فورتونا أرينا في براغ.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 29 سبتمبر 2026 - 14:45 إيدن أرينا

أين يمكن شراء تذاكر التشيك ضد إنجلترا؟

تُطرح تذاكر مواجهة ويمبلي أولاً عبر البوابة الرسمية لتذاكر منتخب إنجلترا، مع منح الأولوية عادةً لأعضاء نادي سفر مشجعي إنجلترا وحاملي التذاكر الموسمية المرتبطين بالاتحاد الإنجليزي قبل طرح أي حصة متبقية للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد التشيكي نقطة الانطلاق المماثلة لمباراة براغ خارج الديار.

وهناك بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن شراء تذاكر هذه المواجهة المزدوجة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً يكون ذلك أقرب إلى يوم كل مباراة

تذاكر خارج الديار – تُدار مخصصات براغ عبر قنوات الاتحاد التشيكي، مع توفر محدود لمشجعي إنجلترا في المدرجات المخصصة للضيوف

عمليات نقل مضمونة – كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

السوق الثانوية – يُعد StubHub خيارك الأفضل إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

وبما أن هذه واحدة من أربع مباريات تخوضها إنجلترا خلال فترة أسبوعين، يُنصح بالحجز المبكر للمباراتين، وخصوصاً مباراة الذهاب على ملعب ويمبلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر التشيك ضد إنجلترا؟

تختلف الأسعار الرسمية لمواجهة ويمبلي بحسب موقع المقعد، إذ توفّر بوابة تذاكر منتخب إنجلترا كامل الفئات من المقاعد العادية إلى المقاعد المميزة بالسعر الاسمي طالما استمر التخصيص. وينطبق الأمر نفسه على مواجهة براغ وفق الأسعار الرسمية للاتحاد التشيكي.

ويُعد StubHub خيارك الأفضل إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، وإليك دليلاً تقريبياً لما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (ويمبلي): من نحو 40 إلى 60 جنيهاً إسترلينياً، وعادةً ما تكون في الطبقات العلوية خلف المرميين

مقاعد الفئة المتوسطة (ويمبلي): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

المقاعد المميزة (ويمبلي): تبدأ من أكثر من 200 جنيه إسترليني للمباراة الأكبر بين المواجهتين

تذاكر خارج الديار (براغ): تكون عموماً أقل كلفة بالسعر الاسمي من أمسية في ويمبلي، رغم أن الحصة المخصصة لإنجلترا محدودة

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكراً يكون عادة الخيار الأكثر أماناً إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

التشيك ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة التشيك وإنجلترا

تدخل التشيك هذه المباراة بعد سلسلة نتائج صعبة، إذ حققت انتصارين وتعادلاً واحداً وتعرضت لهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجها الخسارة 3-0 أمام المكسيك في كأس العالم، كما تعادلت 1-1 مع جنوب أفريقيا خلال البطولة نفسها. وعلى مدار المباريات الخمس، سجلت التشيك سبعة أهداف واستقبلت سبعة، بينما جاءت انتصاراتها في مباريات ودية أمام غواتيمالا وكوسوفو.

أما آخر خمس مباريات لإنجلترا فترسم صورة أكثر قوة. فاز فريق توخيل في أربع مباريات وخسر واحدة، مسجلاً 14 هدفاً ومستقبلاً سبعة خلال تلك السلسلة. وكانت مباراته الأخيرة الفوز 6-4 على فرنسا في ربع نهائي كأس العالم. أما الهزيمة الوحيدة في تلك الفترة فجاءت أمام الأرجنتين، التي أقصت إنجلترا في نصف النهائي.

التشيك ضد إنجلترا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين المنتخبين جاءت في يورو 2020، حين فازت إنجلترا 1-0 في براغ. وقبل ذلك، تغلبت التشيك على إنجلترا 2-1 في براغ خلال تصفيات بطولة أمم أوروبا في أكتوبر 2019، وذلك بعد فوز إنجلترا 5-0 في مباراة الإياب على ويمبلي في وقت سابق من ذلك العام. كما تتضمن المباريات الأربع في مجموعة البيانات تعادلاً ودياً بنتيجة 2-2 في أغسطس 2008.

ترتيب التشيك وإنجلترا

في المجموعة A3 من دوري الأمم الأوروبية، تحتل التشيك حالياً المركز الثاني، بينما تأتي إنجلترا في المركز الثالث.