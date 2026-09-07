تواجه إنجلترا منتخب التشيك مرتين خلال أسبوعين ضمن مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026-27، إذ يسافر فريق توماس توخيل إلى براغ قبل أن يستضيف مباراة الإياب في ويمبلي. وتندرج المباراتان ضمن جدول صعب في المستوى الأول، المجموعة الثالثة، الذي يضم أيضًا إسبانيا وكرواتيا، وقد تكون هذه المواجهة المزدوجة حاسمة في تحديد شكل المجموعة في نهاية المطاف.

يأخذكم GOAL في جولة على كل ما تحتاجون إلى معرفته عن شراء تذاكر التشيك ضد إنجلترا، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تنطلق مباراة جمهورية التشيك ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الأول؟

تنطلق مباراة التشيك ضد إنجلترا في الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، على ملعب فورتونا أرينا في براغ.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 29 سبتمبر 2026 - 14:45 إيدن أرينا

أين يمكن شراء تذاكر التشيك ضد إنجلترا؟

تُطرح تذاكر مباراة ويمبلي أولًا عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بمنتخب إنجلترا، مع منح الأولوية عادةً لأعضاء England Supporters Travel Club وحاملي التذاكر الموسمية المرتبطين بالاتحاد الإنجليزي، قبل طرح أي حصة متبقية للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد التشيكي الوجهة الأولى المماثلة لمباراة الذهاب في براغ.

StubHub هو خيارك المناسب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت. إذ يوفّر مجموعة واسعة من خيارات الجلوس لمباراة ويمبلي في أكتوبر، إلى جانب عروض للمشجعين المسافرين إلى براغ لحضور مباراة سبتمبر خارج الديار.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن شراء تذاكر هذه المواجهة المزدوجة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك مع اقتراب موعد كل مباراة

تذاكر خارج الأرض – تُدار حصص براغ عبر قنوات الاتحاد التشيكي، مع توفر محدود لجماهير إنجلترا الزائرة

تحويلات مضمونة – كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

السوق الثانوية – StubHub هو خيارك المناسب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت

وبما أن هذه واحدة من أربع مباريات تخوضها إنجلترا خلال فترة أسبوعين، يُنصح بالحجز المبكر للمباراتين، لا سيما المباراة على أرضها في ويمبلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر التشيك ضد إنجلترا؟

تختلف الأسعار الرسمية لمباراة ويمبلي بحسب موقع المقعد، إذ توفّر بوابة التذاكر الخاصة بمنتخب إنجلترا كامل الفئات من المقاعد العادية إلى الفاخرة بالسعر الأصلي ما دامت الحصة متاحة. وينطبق تسعير الاتحاد التشيكي الرسمي على مباراة براغ بالطريقة نفسها.

ويظل StubHub خيارك المناسب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت، وإليك دليلًا تقريبيًا لما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (ويمبلي): تبدأ من نحو 40 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا، وعادةً ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرمى

مقاعد الفئة المتوسطة (ويمبلي): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، وبسعر أعلى بشكل ملحوظ

المقاعد الفاخرة (ويمبلي): تبدأ من أكثر من 200 جنيه إسترليني للمباراة الأكبر بين المواجهتين

تذاكر خارج الأرض (براغ): تكون عمومًا أقل تكلفة بالسعر الأصلي من أمسية في ويمبلي، رغم أن الحصة المخصصة لإنجلترا محدودة

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذلك فإن حجز مقعدك مبكرًا يكون عادة الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تعمل ضمن ميزانية محددة.

التشيك ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الأول: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة التشيك وإنجلترا

يدخل منتخب التشيك هذه المباراة بعد سلسلة نتائج صعبة، إذ حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 3-0 أمام المكسيك في كأس العالم، كما تعادل 1-1 مع جنوب أفريقيا خلال البطولة نفسها. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل منتخب التشيك سبعة أهداف واستقبل سبعة، فيما جاء انتصاراه في مباراتين وديتين أمام جواتيمالا وكوسوفو.

أما آخر خمس مباريات لإنجلترا فترسم صورة أكثر قوة. فقد فاز فريق توخيل في أربع مباريات وخسر واحدة، مسجلًا 14 هدفًا ومستقبلًا سبعة أهداف خلال تلك السلسلة. وكانت أحدث مباراة له الفوز 6-4 على فرنسا في ربع نهائي كأس العالم. أما الهزيمة الوحيدة في تلك السلسلة فجاءت أمام الأرجنتين، التي أقصت إنجلترا في نصف النهائي.

التشيك ضد إنجلترا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في يورو 2020، حين فازت إنجلترا 1-0 في براغ. وقبل ذلك، فاز منتخب التشيك على إنجلترا 2-1 في براغ خلال تصفيات بطولة أمم أوروبا في أكتوبر 2019، وذلك بعد فوز إنجلترا 5-0 في مباراة الإياب على ملعب ويمبلي في وقت سابق من ذلك العام. كما تتضمن المباريات الأربع في قاعدة البيانات تعادلًا وديًا 2-2 في أغسطس 2008.

ترتيب التشيك وإنجلترا

في المجموعة الثالثة من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، يحتل منتخب التشيك حاليًا المركز الثاني، بينما تأتي إنجلترا في المركز الثالث.