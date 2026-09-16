كيفية الحصول على تذاكر التشيك ضد إسبانيا: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

بعد صعودها إلى المستوى A في دوري الأمم الأوروبية، عقب حملة ناجحة للغاية خلال نسخة 2024/25، ستكون التشيك حريصة على الحفاظ على مكانتها الرفيعة بين أكبر الأمم الكروية في أوروبا. ويمكنك حجز تذاكر مباريات التشيك المقبلة اليوم.



وبعد مبارياتها الأربع الافتتاحية في مرحلة الدوري أمام كرواتيا وإنجلترا، مرتين، وإسبانيا في سبتمبر/أكتوبر، تختتم مشوارها في المجموعة الثالثة بمواجهتين أمام إسبانيا، على أرضها، وكرواتيا، خارج أرضها. وتقام أولى هاتين المباراتين أمام إسبانيا على ملعب ستاديون ليتنا في براغ يوم الخميس 12 نوفمبر.

استضاف ستاديون ليتنا 50 مباراة رسمية للتشيك منذ تأسيس الاتحاد المستقل في عام 1993، ولم يخسر المنتخب المضيف أي مباراة تنافسية هناك على الإطلاق، رغم تعرضه لـ12 هزيمة في مباريات ودية.

فهل ينجح التشيك في الارتقاء إلى مستوى الحدث أمام حامل لقب كأس العالم؟ GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة التشيك ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل الأماكن للشراء.

متى تُقام مباراة التشيك ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة التشيك ضد إسبانيا على ملعب ستاديون ليتنا في براغ يوم الخميس 12 نوفمبر، على أن تنطلق في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 12 نوفمبر 2026 - 14:45 جنرالي أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة التشيك ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

تتم معالجة مبيعات التذاكر الرسمية الأساسية مباشرة عبر البوابة الرئيسية للاتحاد التشيكي لكرة القدم (FAČR)، والتي تُستضاف عادة عبر Ticketportal Czech Republic أو Ticketstream. وبشكل عام، يبدأ الاتحاد التشيكي لكرة القدم بيع تذاكر المباريات قبل نحو 4 إلى 6 أسابيع من موعد انطلاق المباراة.

وإذا كنت تبحث عن تأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضاً شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة التشيك ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

يقسم الاتحاد التشيكي لكرة القدم أسعاره إلى ثلاث فئات قياسية للمقاعد، كما هو موضح أدناه، وعادة ما تبدأ الأسعار الرسمية من نحو 490 كرونة تشيكية إلى أكثر من 1,500 كرونة تشيكية، أي ما يقارب 20 يورو إلى أكثر من 60 يورو.

الفئة 3 (خلف المرمى) : الخيار الأكثر توفيراً، ويقع عادة في المدرجين الجنوبي أو الشمالي. وهنا أيضاً يوجد تاريخياً المشجعون المحليون الأكثر نشاطاً، في مقاعد مشجعي جمهورية التشيك.

الفئة 2 (الزوايا والقطاعات الجانبية العلوية) : تسعير متوسط يوفر توازناً بين التكلفة ورؤية أرض الملعب.

الفئة 1 (الجانب الطولي / المدرجات الرئيسية المميزة) : أعلى التذاكر القياسية سعراً، وتمتد على طول جانبي الملعب الرئيسيين مع إطلالات مثالية وغير محجوبة على مقاعد البدلاء وخط وسط الملعب.

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ستاديون ليتنا

ستاديون ليتنا، المعروف رسمياً حالياً باسم epet ARENA لأسباب تتعلق بالرعاية، هو الملعب الأسطوري لفريق الدوري التشيكي الأول، AC Sparta Prague، وأحد الركائز الأساسية لكرة القدم التشيكية بشكل عام.

ويقع الملعب الأيقوني في منطقة ليتنا الخلابة المطلة على وسط براغ، وقد استضاف أكثر من قرن من الدراما الرياضية التي لا تُنسى، إضافة إلى تجمعات سياسية ضخمة. وتتسع مدرجاته لحوالي 18,887 متفرجاً، ما يجعله ملعباً مدمجاً لكنه شديد الصخب.

لحظات لا تُنسى في ستاديون ليتنا

الثورة المخملية (1989) : بعيداً عن الرياضة، لعب ليتنا دوراً هائلاً في التاريخ الأوروبي. خلال الثورة المخملية المناهضة للشيوعية، فتح الملعب ممراته لتكون بمثابة منصة فعلية للسهل المجاور في ليتنا، حيث تجمع أكثر من 800,000 محتج للمطالبة بالديمقراطية.

معجزات تصفيات يورو 1996 (1995) : استضاف الملعب الذي جرى تحديثه حديثاً منتخب جمهورية التشيك الذي كان قد تشكل حديثاً. وأسهمت الانتصارات التاريخية في التصفيات على هولندا والنرويج في ليتنا في دفع المسيرة التشيكية الأسطورية إلى نهائي يورو 1996.

ليالي مجد دوري أبطال أوروبا : بصفته معقل حقبة "سبارتا الحديدية" الأسطورية، استضاف ليتنا عمالقة مثل ريال مدريد وبرشلونة وأرسنال. ويشتهر تصميمه الفريد والمغلق بحبس الصوت، ما يجعله ملعباً مهيباً للأندية الأوروبية الزائرة.

الطابع الأسود وجدار التاريخ: إذا خضت جولة رسمية في النادي، فستلاحظ طابعاً داخلياً أنيقاً باللون الأسود، وهو إشارة مقصودة إلى الألوان الأصلية لقميص سبارتا براغ، قبل اعتماد الأحمر الداكن الشهير.

مباراة التشيك ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

التشيك ضد إسبانيا: المستوى الأخير

تصنيف فيفا: التشيك (48) ضد إسبانيا (1)

رغم الفوز الدرامي في الملحق المؤهل لكأس العالم على جمهورية أيرلندا والدنمارك، في كلتا المباراتين بركلات الترجيح، فشلت التشيك في التألق في كأس العالم. فقد خسرت أمام كوريا الجنوبية والمكسيك، وتعادلت مع جنوب أفريقيا خلال دور المجموعات من البطولة.

أما إسبانيا فكانت بطلة العالم في الصيف الماضي، بعد رفع كأس العالم في أميركا الشمالية. وبعد أن افتتحت البطولة بتعادل باهت 0-0 مع الرأس الأخضر، واصلت تحقيق سبعة انتصارات متتالية، واستقبلت هدفاً واحداً فقط.

التشيك ضد إسبانيا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

تملك إسبانيا سجلاً مباشراً مهيمنًا أمام التشيك، إذ ظلت من دون هزيمة في جميع المواجهات السبع السابقة، بعدما فازت خمس مرات وتعادلت مرتين.

وأقيم آخر لقاء بين الجانبين في يونيو 2022 ضمن دوري الأمم الأوروبية. وفازت إسبانيا 2-0 على ملعب لا روزاليدا في مالقة، بهدفين من كارلوس سولير وبابلو سارابيا.

المجموعة الثالثة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 كرواتيا كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تشيكيا تشيكيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إنجلترا إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إسبانيا إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



