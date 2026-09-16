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دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
team-logoالبوسنة والهرسك
بيلينو بولج ستاديوم
team-logoبولندا
Book Bosnia and Herzegovina vs Poland Tickets
نيهال أبو زيد

بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر البوسنة والهرسك ضد بولندا: أسعار دوري الأمم الأوروبية للمستوى B، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
البوسنة والهرسك
بولندا

البوسنة والهرسك تواجه بولندا في دوري الأمم الأوروبية B. إليك كيفية الحصول على تذاكرك

تتجه الأنظار إلى مواجهة مرتقبة بين البوسنة والهرسك وبولندا في مباراة مثيرة ضمن المجموعة B4 من دوري الأمم الأوروبية على ملعب بيلينو بوليي في زينيتسا يوم 5 أكتوبر 2026. وتجمع هذه المواجهة البارزة بين منتخبين أوروبيين شغوفين يتنافسان على نقاط مهمة في المجموعة.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل الأساسية التي تحتاج إليها لحجز مقعدك في ملعب بيلينو بوليي. تعرّف على المنافذ الرسمية لبيع التذاكر، وخيارات السوق الثانوية، ومعلومات الأسعار، وكيفية الحصول على تذكرتك اليوم.

متى تنطلق مباراة البوسنة والهرسك ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة البوسنة والهرسك ضد بولندا على ملعب بيلينو بوليي في زينيتسا، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 4
بيلينو بولج ستاديوم

أين يمكن شراء تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد بولندا؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة لاتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم (NFSBIH)، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات المنتخب على أرضه. وتُعد البوابة الرسمية وجهتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Ticombo هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد بولندا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية لـ NFSBIH عادة من 20 € للمقاعد العامة خلف المرمى، مع ارتفاع التكلفة بحسب فئة المقعد والإطلالة داخل ملعب بيلينو بوليي.

أما على الأسواق الثانوية مثل Ticombo، فتبدأ أسعار التذاكر حالياً من 48 € للمقعد الواحد، مع تفاوت الأسعار النهائية بحسب فئة الجلوس والموقع وحجم الطلب في السوق بشكل لحظي.

البوسنة والهرسك ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى البوسنة والهرسك وبولندا

حقق منتخب البوسنة والهرسك فوزاً واحداً وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 2-0 أمام الولايات المتحدة في كأس العالم، رغم أنه تغلب في وقت سابق من البطولة على قطر بنتيجة 3-1. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل منتخب البوسنة ثمانية أهداف واستقبل سبعة، من دون أن يحقق فوزين متتاليين في هذه السلسلة.

وأسفرت آخر خمس مباريات لبولندا عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وكانت آخر نتيجة لها التعادل 2-2 مع نيجيريا في مباراة ودية، بعد خسارة 0-2 أمام أوكرانيا. وسجل فريق Urban سبعة أهداف واستقبل ستة خلال هذه السلسلة من خمس مباريات، بينما شكّل الفوز على ألبانيا ومالطا خلال تصفيات كأس العالم النقطتين المضيئتين الوحيدتين.

البوسنة

البوسنة - المستوى

بنما
ت1-1
كندا
ت1-1
سويسرا
خ4-1
قطر
ف3-1
أمريكا
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
بولندا

بولندا - المستوى

مالطا
ف2-3
ألبانيا
ف2-1
السويد
خ3-2
أوكرانيا
خ0-2
نيجيريا
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

البوسنة والهرسك ضد بولندا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الطرفين في أكتوبر 2020، حين فازت بولندا 3-0 في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية A في وارسو. وقبل ذلك، كان منتخب البوسنة والهرسك قد تغلب على بولندا بنتيجة 1-2 في مباراة الإياب في سراييفو خلال الشهر نفسه. وفي إجمالي خمس مواجهات مباشرة مسجلة، تملك بولندا السجل الأفضل بتحقيقها ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد للبوسنة والهرسك، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وجهاً لوجه

البوسنة والهرسكتعادلبولندا
0
1
4
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
بولندا badge
بولندا
بولندا
3
البوسنة والهرسك badge
البوسنة والهرسك
البوسنة
0
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
البوسنة والهرسك badge
البوسنة والهرسك
البوسنة
1
بولندا badge
بولندا
بولندا
2
انتهت
المباريات الودية
بولندا badge
بولندا
بولندا
1
البوسنة والهرسك badge
البوسنة والهرسك
البوسنة
0
انتهت
المباريات الودية
البوسنة والهرسك badge
البوسنة والهرسك
البوسنة
2
بولندا badge
بولندا
بولندا
2
انتهت
المباريات الودية
بولندا badge
بولندا
بولندا
1
البوسنة والهرسك badge
البوسنة والهرسك
البوسنة
0
انتهت
3الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب البوسنة والهرسك وبولندا

المجموعة الرابعة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
البوسنة والهرسكالبوسنة والهرسكالبوسنة
00000000
2
بولندابولندابولندا
00000000
3
رومانيارومانيارومانيا
00000000
4
السويدالسويدالسويد
00000000
صعود
تصفيات الصعود
تصفيات الهبوط
هبوط

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