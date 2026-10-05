تتواجه البوسنة والهرسك مع بولندا في مباراة مثيرة ضمن المجموعة الثانية B4 من دوري الأمم الأوروبية على ملعب بيلينو بوليي في زينيتسا يوم 5 أكتوبر 2026. وتجمع هذه المواجهة البارزة بين منتخبين أوروبيين شغوفين يتنافسان على نقاط مهمة في المجموعة.

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متى تنطلق مباراة البوسنة والهرسك ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة البوسنة والهرسك ضد بولندا على ملعب بيلينو بوليي في زينيتسا، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 4 5 أكتوبر 2026 - 14:45 بيلينو بولج ستاديوم

أين يمكن شراء تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد بولندا؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة لاتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم (NFSBIH)، التي تتولى المبيعات الأساسية للمباريات الدولية على أرضه. وتعد البوابة الرسمية وجهتك الأساسية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال فترتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Ticombo هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد بولندا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية لـ NFSBIH عادة من 20 يورو للمقاعد العامة خلف المرمى، مع ارتفاع التكلفة بحسب فئة المقعد والرؤية داخل ملعب بيلينو بوليي.

وعلى الأسواق الثانوية مثل Ticombo، تبدأ أسعار التذاكر في السوق الثانوية حاليًا من 48 يورو للمقعد الواحد، مع تفاوت الأسعار النهائية بحسب فئة الجلوس، والموقع، والطلب في السوق في الوقت الفعلي.

البوسنة والهرسك ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى البوسنة والهرسك وبولندا

حقق منتخب البوسنة والهرسك فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 2-0 أمام الولايات المتحدة في كأس العالم، لكنه تغلب في وقت سابق من البطولة على قطر بنتيجة 3-1. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل منتخب البوسنة ثمانية أهداف واستقبل سبعة، من دون تحقيق انتصارين متتاليين.

أسفرت آخر خمس مباريات لبولندا عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وكانت آخر نتيجة لها تعادلًا 2-2 مع نيجيريا في مباراة ودية، بعد خسارة 0-2 أمام أوكرانيا. وسجل فريق أوربان سبعة أهداف واستقبل ستة خلال هذه السلسلة من خمس مباريات، بينما شكل الفوز على ألبانيا ومالطا خلال تصفيات كأس العالم الإشراقتين الوحيدتين.

البوسنة والهرسك ضد بولندا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الطرفين في أكتوبر 2020، عندما فازت بولندا 3-0 في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية A في وارسو. وقبل ذلك، كانت البوسنة والهرسك قد تغلبت على بولندا 1-2 في مباراة الذهاب في سراييفو في الشهر نفسه. وعبر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، تملك بولندا السجل الأقوى بعدما فازت ثلاث مرات مقابل فوز واحد للبوسنة، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

ترتيب البوسنة والهرسك وبولندا