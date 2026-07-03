يتطلع مشجعو كرة القدم بشدة إلى إلقاء نظرة على كريستيانو رونالدو وبقية أفراد منتخب البرتغال في أميركا الشمالية خلال كأس العالم 2026 هذا الصيف.

كان منتخب البرتغال أحد أبرز المنتخبات على الساحة الدولية خلال العقد الماضي أو نحو ذلك. وإلى جانب الفوز ببطولة أمم أوروبا 2016، تُوج أيضًا بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2019 و2025.

يُعد الحصول على مقاعد لمتابعة البرتغال على الساحة العالمية حلمًا لعشاق كرة القدم الباحثين عن المواهب العالمية والإيقاع السريع. أما الجماهير التي تتابع عن بُعد وترغب في تحويل قراءتها التكتيكية إلى رهانات مباشرة على المباريات، فإن البدء برصيد ترويجي يمنحها أفضلية كبيرة. تعرّف على كيفية الحصول على ميزة التسجيل الخاصة بك من خلال إدخال رمز Megapari الترويجي الصالح لدينا.

ما هي مباريات البرتغال في كأس العالم 2026؟

كيف تشتري تذاكر البرتغال لكأس العالم 2026؟

حتى اليوم، اختُتمت رسميًا جميع اليانصيب الرسمية الكبرى لتذاكر كأس العالم، بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa، والسحب المبكر على التذاكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد القرعة.

ومع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، أصبحت التوافرات الأساسية الآن عند أدنى مستوياتها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته باختصار:

مرحلة مبيعات اللحظات الأخيرة جارية حاليًا، بعدما انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تُجرى هذه المرحلة بنظام اليانصيب. تُباع التذاكر وفق مبدأ الأسبقية بالحجز مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA.

جارية حاليًا، بعدما انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تُجرى هذه المرحلة بنظام اليانصيب. تُباع التذاكر وفق مبدأ الأسبقية بالحجز مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي من FIFA مفتوح أيضًا. وأصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة للجماهير من أجل شراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوح أيضًا. وأصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة للجماهير من أجل شراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. وبديلًا من ذلك، يمكن للجماهير اللجوء إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة. وتذكّر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر البرتغال في كأس العالم 2026: كم تبلغ أسعارها؟

تنقسم تذاكر مباريات البرتغال في دور المجموعات بكأس العالم 2026 من FIFA إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى سعرًا، وتقع في الطبقة السفلية من المدرجات.

الأغلى سعرًا، وتقع في الطبقة السفلية من المدرجات. الفئة 2: تمتد عبر الطبقتين العليا والسفلى خارج مناطق الفئة 1.

تمتد عبر الطبقتين العليا والسفلى خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: توجد بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

توجد بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تذبذبت الأسعار خلال مراحل الطرح والبيع المختلفة للتذاكر. وترد التقديرات أدناه:

المرحلة نطاق سعر التذكرة دور المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) $60 - $620 دور المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) $75 - $2,735 دور الـ32 $105 - $750 دور الـ16 $170 - $980 ربع النهائي $275 - $1,775 نصف النهائي $420 - $3,295 النهائي $2,030 - $7,875

ماذا نتوقع من البرتغال في كأس العالم؟

حتى إن أغمضنا أعيننا ووضعنا أصابعنا في آذاننا، فلن نستطيع حجب ما سيحدث حتمًا في مرحلة ما خلال العام المقبل أو نحو ذلك. سيعتزل كريستيانو رونالدو اللعبة التي جعلت منه شخصية أسطورية في أنحاء العالم.

رونالدو، الذي خاض بشكل مذهل ظهوره الأول مع البرتغال في 2003، قدم مرة أخرى مثالًا رائعًا لزملائه خلال مشوار المنتخب الناجح في تصفيات كأس العالم 2026. وتصدر قائمة هدافي الفريق بعدما هز الشباك في خمس مناسبات، ليرفع حصيلته الدولية إلى 143 هدفًا.

ليس من المستغرب أن صعود البرتغال في تصنيف FIFA تزامن مع ظهور CR7 على الساحة الدولية. فقبل تأهلها إلى كوريا/اليابان 2002، كانت قد شاركت فقط في نسختين من كأس العالم على مدى 70 عامًا. أما الآن، فأصبحت البرتغال من القوى البارزة على الساحة العالمية، وشاركت في كل نسخة من كأس العالم منذ 2002، وحققت بشكل لا يُنسى المركز الرابع في 2006.

متى تقام كأس العالم 2026 من FIFA؟

ستقام كأس العالم 2026 من FIFA في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، عبر 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستلعب 104 مباريات على مدار 39 يومًا في أنحاء أميركا الشمالية. وللمرة الأولى، ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخبًا، وستُقام بتنظيم مشترك بين ثلاث دول.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 من FIFA هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا وبوسطن ودالاس وهيوستن وكانساس سيتي ولوس أنجلوس وميامي ونيوجيرسي وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو وسياتل

لا يزال الطلب قويًا على تذاكر مشاهدة البرتغال على الساحة الدولية، مع حرص الجماهير على متابعة المنتخب الوطني وهو يواجه منافسين من الطراز العالمي. ويُعد البقاء على اطلاع بمواعيد التقديم الرسمية على التذاكر وإجراءات السحب أمرًا بالغ الأهمية للجماهير التي تخطط لحضور المباريات شخصيًا. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يحلل المتابعون الذين يراقبون تقدم الفريق من منازلهم أخبار الفريق والخطط التكتيكية وخطوط المراهنات. ويمكن للمهتمين بتقييم المكافآت الترويجية المحتملة المتاحة أثناء إنشاء الحساب معرفة كيفية استخدام 22bet promo code عند التسجيل لدى الجهة المشغلة. وتساعد قراءة الشروط المعمول بها وقواعد المراهنة المستخدمين على البقاء على اطلاع بالمزايا الترويجية المتاحة عبر أسواق كرة القدم الدولية.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026 من FIFA؟

في يونيو 2022، أُعلن عن المدن الـ16 المضيفة لكأس العالم 2026 من FIFA، بواقع مدينتين في كندا، وثلاث في المكسيك، و11 في الولايات المتحدة. اطّلع أدناه على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كملاعب للمباريات: