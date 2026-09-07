يستهل منتخب البرتغال، حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، حملة الدفاع عن لقبه على أرضه أمام ويلز في لشبونة، قبل أن يلتقي المنتخبان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب كارديف سيتي في نوفمبر. وتندرج المباراتان ضمن جدول تنافسي في دوري الأمم الأوروبية A، المجموعة A4، الذي يضم أيضًا الدنمارك والنرويج، كما تحمل هذه المواجهة تاريخًا كبيرًا لجماهير ويلز على وجه الخصوص.

يأخذكم GOAL في جولة على كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن شراء تذاكر البرتغال ضد ويلز، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تنطلق مباراة البرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة البرتغال ضد ويلز على ملعب استاد جوزيه ألفالادي في لشبونة، على أن يتم تأكيد التفاصيل الرسمية لموعد انطلاق اللقاء عبر الناقل الإقليمي في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 14:45 خوسيه ألفالادي

أين يمكن شراء تذاكر البرتغال ضد ويلز؟

تُطرح تذاكر مباراة لشبونة أولًا عبر قنوات التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مع منح الأولوية عادةً لأعضاء الاتحاد قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية لاتحاد ويلز لكرة القدم الوجهة الأولى المقابلة لمباراة الإياب في كارديف.

StubHub هو خيارك الأنسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت. وتعرض المنصة مجموعة واسعة من خيارات المقاعد للمباراة الافتتاحية على ملعب استاد جوزيه ألفالادي في لشبونة، إلى جانب قوائم تخص مباراة الإياب على ملعب كارديف سيتي في نوفمبر.

إليكم بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي ، يبدأ بعد إغلاق نوافذ الأولوية للأعضاء، وعادة ما يكون ذلك مع اقتراب موعد كل مباراة

تذاكر الجماهير الضيفة ، تُدار مخصصات كارديف الخاصة بجماهير البرتغال المسافرة عبر قنوات اتحاد ويلز لكرة القدم، وقد تكون محدودة

عمليات نقل مضمونة ، كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في أن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

السوق الثانوية ، يعد StubHub خيارك الأنسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت

نظرًا إلى مكانة البرتغال بصفتها حاملة اللقب، وإلى التاريخ المرتبط بهذه المواجهة، يُنصح بالحجز المبكر لكلتا المباراتين، وخصوصًا المباراة الافتتاحية في لشبونة.

كم تبلغ أسعار تذاكر البرتغال ضد ويلز؟

تختلف الأسعار الرسمية لمباراة لشبونة بحسب موقع المقعد، إذ توفر قنوات التذاكر التابعة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم كامل الفئات من المقاعد العادية إلى المميزة بالسعر الاسمي ما دامت الحصة متاحة. وينطبق التسعير الرسمي لاتحاد ويلز لكرة القدم على مباراة كارديف بالطريقة نفسها.

ويُعد StubHub خيارك الأنسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت، وفيما يلي دليل تقريبي لما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (لشبونة): تبدأ من نحو 45 إلى 60 يورو، وعادة ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرميين على ملعب استاد جوزيه ألفالادي

مقاعد الفئة المتوسطة (لشبونة): مقاعد مركزية على امتداد خط منتصف الملعب، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

المقاعد المميزة (لشبونة): تبدأ من أكثر من 250 يورو لزيارة أبطال أوروبا

مباراة الإياب في كارديف: تتجه أسعار مواجهة نوفمبر على ملعب كارديف سيتي إلى الارتفاع نظرًا للمناسبة، مع صعود قوائم إعادة البيع بالفعل إلى ما فوق السعر الاسمي المعتاد لدوري الأمم بشكل واضح

وكما هو الحال مع أي مباراة تخص حامل اللقب، يمكن أن تتغير الأسعار سريعًا، لذا فإن حجز مقعدك في وقت أقرب بدلًا من الانتظار يُعد عادة الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تتحرك وفق ميزانية محددة.

البرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى البرتغال ضد ويلز

تدخل البرتغال هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مواجهة لها خسارة 0-1 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم، لتنتهي بذلك مشوارها في البطولة. وقبل ذلك فازت على كرواتيا 2-1 وحققت انتصارًا كبيرًا بنتيجة 5-0 على أوزبكستان. كما تعادلت 0-0 مع كولومبيا و1-1 مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسجلت تسعة أهداف واستقبلت ثلاثة خلال تلك المباريات الخمس.

فازت ويلز مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات، وكانت على حساب مقدونيا الشمالية بنتيجة 7-1 في تصفيات كأس العالم. وشهدت نتائجها الأخيرة خسارة 2-1 أمام رومانيا، وتعادلين أمام غانا وإيرلندا الشمالية، وهزيمة 1-1 أمام البوسنة والهرسك. وقد سجلت 11 هدفًا خلال تلك الفترة لكنها استقبلت ستة، مع وجود مخاوف بشأن سجلها الدفاعي قبل دخول منافسات دوري الأمم.

البرتغال ضد ويلز: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في بطولة أمم أوروبا 2016، حين فازت البرتغال بنتيجة 2-0. أما المباراة الأخرى الوحيدة المسجلة بينهما فكانت ودية في يونيو 2000، وفازت بها البرتغال أيضًا 3-0. وقد فازت البرتغال في المباراتين ضمن سجل المواجهات المباشرة المتاح، مع الحفاظ على شباكها نظيفة في كلتا المناسبتين.

ترتيب البرتغال ضد ويلز

تحتل البرتغال حاليًا المركز الثالث، فيما تأتي ويلز في المركز الرابع، في هذه المرحلة المبكرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية A.