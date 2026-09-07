يبدأ منتخب البرتغال، حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، حملة الدفاع عن لقبه على أرضه أمام ويلز في لشبونة، قبل أن يلتقي المنتخبان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب كارديف سيتي في نوفمبر. وتندرج المباراتان ضمن جدول تنافسي في دوري A، المجموعة A4، الذي يضم أيضًا الدنمارك والنرويج، كما تحمل هذه المواجهة الكثير من الذكريات للجماهير الويلزية على وجه الخصوص.

يأخذكم GOAL في جولة على كل ما تحتاجون معرفته عن شراء تذاكر البرتغال ضد ويلز، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تنطلق مباراة البرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة البرتغال ضد ويلز على ملعب استاد جوزيه ألفالادي في لشبونة، على أن يتم تأكيد موعد صافرة البداية الرسمي عبر الناقل الإقليمي الخاص بكم.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 14:45 خوسيه ألفالادي

أين يمكن شراء تذاكر البرتغال ضد ويلز؟

الطريقة الأكثر موثوقية لتأمين التذاكر للمباراتين هي من خلال StubHub. وباعتباره أحد أكبر أسواق التذاكر في العالم، يعرض StubHub مجموعة واسعة من خيارات المقاعد للمباراة الافتتاحية على ملعب استاد جوزيه ألفالادي في لشبونة، إلى جانب عروض لمباراة الإياب على ملعب كارديف سيتي في نوفمبر.

إليكم أسباب تجعل StubHub يستحق المتابعة لهذه المواجهة:

الوصول إلى التذاكر خارج التخصيصات الرسمية ، وهو ما يكون مفيدًا بعدما يحصل أعضاء الاتحاد وحاملو التذاكر الموسمية على حصتهم في أي من المباراتين

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تشكيلة واسعة من المقاعد ، من مقاعد المدرجات العلوية خلف المرمى إلى المقاعد المركزية المميزة في كلا الملعبين

خيارات الضيافة ، وهي متاحة للجماهير الراغبة في تجربة يوم مباراة أكثر اكتمالًا، وخصوصًا في مواجهة لشبونة الافتتاحية

نظرًا إلى مكانة البرتغال بوصفه حامل اللقب، وإلى التاريخ المرتبط بهذه المباراة، يُنصح بالحجز المبكر للمباراتين، خصوصًا المباراة الافتتاحية في لشبونة.

كم تبلغ أسعار تذاكر البرتغال ضد ويلز؟

تختلف أسعار المباراتين بحسب موقع المقعد ومدى قرب موعد الشراء من يوم المباراة. إليكم دليلًا تقريبيًا لما يمكن توقعه على StubHub:

أرخص المقاعد (لشبونة): تبدأ من نحو 45 إلى 60 يورو، وعادة ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرميين على ملعب استاد جوزيه ألفالادي

مقاعد الفئة المتوسطة (لشبونة): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

المقاعد المميزة والضيافة (لشبونة): تبدأ من 250 يورو فما فوق، وتشمل مقاعد مبطنة ومزايا إضافية في يوم المباراة لزيارة أبطال أوروبا

مباراة الإياب في كارديف: تتجه أسعار مباراة نوفمبر على ملعب كارديف سيتي إلى الارتفاع بالنظر إلى المناسبة، مع صعود أسعار إعادة البيع بالفعل إلى ما يتجاوز كثيرًا القيمة الاسمية المعتادة في دوري الأمم

وكما هو الحال مع أي مباراة يشارك فيها حامل اللقب، يمكن أن تتغير الأسعار في السوق الثانوية بسرعة، لذلك فإن حجز مقعدك في وقت مبكر بدلًا من الانتظار يُعد عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تعمل ضمن ميزانية محددة.

البرتغال ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى البرتغال ضد ويلز

يدخل منتخب البرتغال هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مواجهة له خسارة 0-1 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم، لتنتهي رحلته في البطولة. وقبل ذلك، فاز على كرواتيا 2-1 وحقق انتصارًا كاسحًا 5-0 على أوزبكستان. كما تعادل 0-0 مع كولومبيا و1-1 مع الكونغو الديمقراطية، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا ثلاثة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فاز منتخب ويلز مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات، وكانت على حساب مقدونيا الشمالية بنتيجة 7-1 في تصفيات كأس العالم. وتشمل نتائجه الأخيرة خسارة 2-1 أمام رومانيا، وتعادلين أمام غانا وأيرلندا الشمالية، وهزيمة 1-1 أمام البوسنة والهرسك. وقد سجل 11 هدفًا خلال تلك الفترة، لكنه استقبل ستة أهداف، ما يجعل سجله الدفاعي مصدر قلق قبل خوض منافسات دوري الأمم.

البرتغال ضد ويلز: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاء أحدث لقاء بين المنتخبين في بطولة أمم أوروبا 2016، حين فازت البرتغال 2-0. أما المباراة الأخرى الوحيدة المسجلة بينهما فكانت ودية في يونيو 2000، وفازت بها البرتغال أيضًا بنتيجة 3-0. وحققت البرتغال الفوز في المباراتين ضمن سجل المواجهات المباشرة المتاح، مع الحفاظ على شباك نظيفة في كل مناسبة.

ترتيب البرتغال ضد ويلز

في المجموعة الرابعة من المستوى A بدوري الأمم الأوروبية، تحتل البرتغال حاليًا المركز الثالث، بينما تأتي ويلز في المركز الرابع في هذه المرحلة المبكرة من البطولة.