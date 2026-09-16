كيفية الحصول على تذاكر البرتغال ضد النرويج: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستضيف البرتغال منتخب النرويج في مواجهة مثيرة ضمن دوري الأمم الأوروبية على ملعب استاديو دو دراغاو الشهير في بورتو يوم 4 أكتوبر 2026. وتجمع هذه المواجهة القوية بين اثنين من أكثر المنتخبات الدولية حيوية في أوروبا، في صراع على نقاط مهمة في ترتيب البطولة.

GOAL لديه كل المعلومات الأساسية التي تحتاج إليها لحجز مقعدك في استاديو دو دراغاو. تعرّف على تفاصيل التذاكر الرسمية، وأسعار السوق الثانوية، وكيفية الحصول على تذاكرك اليوم.

متى تنطلق مباراة البرتغال ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة البرتغال ضد النرويج على ملعب استاديو دو دراغاو في بورتو، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها عبر الناقل الإقليمي في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 4 أكتوبر 2026 - 14:45 دو دراجاو

أين يمكن شراء تذاكر مباراة البرتغال ضد النرويج؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر الخاصة بالاتحاد البرتغالي لكرة القدم (FPF)، التي تتولى التوزيع الأساسي لمباريات المنتخب على أرضه. ويُعد الموقع الرسمي للاتحاد البرتغالي لكرة القدم محطتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub هي الخيار المناسب لك.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البرتغال ضد النرويج؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد البرتغالي لكرة القدم عادة من 35 يورو لفئة المقاعد العامة خلف المرميين، مع ارتفاع التكلفة بحسب فئة المقعد ومدى قربه من أرضية الملعب.

وفي الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 105 يورو للمقعد الواحد، مع تذبذبها وفقًا لقسم الجلوس والموقع والطلب الفوري في السوق.

البرتغال ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج البرتغال ضد النرويج

حققت البرتغال انتصارين وتعادلين وتلقت هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات، وسجلت تسعة أهداف واستقبلت هدفين. وكانت آخر مبارياتها خسارة 1-0 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل تلك الهزيمة، فازت على كرواتيا 2-1 في دور الـ16 وتعادلت 0-0 مع كولومبيا في دور المجموعات. كما اكتسحت البرتغال أوزبكستان 5-0 وتعادلت 1-1 مع الكونغو الديمقراطية خلال تلك السلسلة من خمس مباريات.

أسفرت آخر خمس مباريات للنرويج عن ثلاثة انتصارات وهزيمتين، مع تسجيل ثمانية أهداف واستقبال تسعة. وكانت آخر نتائجها خسارة 2-1 أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، حققت الفوز في مباراتين متتاليتين بالأدوار الإقصائية، بتغلبها على البرازيل 2-1 وساحل العاج 2-1، بعد تعرضها لهزيمة 4-1 أمام فرنسا. واستهلت النرويج تلك السلسلة من خمس مباريات بفوز 3-2 على السنغال.

البرتغال ضد النرويج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في مباراة ودية يوم 29 مايو 2016، حين فازت البرتغال 3-0 على أرضها. وخلال آخر أربع مواجهات مسجلة، فازت البرتغال ثلاث مرات مقابل فوز واحد للنرويج، من دون أي تعادل. وسجلت البرتغال خمسة أهداف في تلك المباريات، بينما سجلت النرويج هدفًا واحدًا.



