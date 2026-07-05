كيفية الحصول على تذاكر البرازيل ضد النرويج: أسعار كأس العالم، معلومات مباراة دور الـ16، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستعد البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، في إيست رذرفورد لمواجهة النرويج في صدام مرتقب للغاية ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وبعد تجاوزها بنجاح عقبة اليابان عالية المخاطر في دور الـ32، تدخل السيليساو مرحلة ما قبل ربع النهائي بزخم كبير، لكنها تدرك جيدًا التهديد الذي يمثله هذا الجيل من المنافسين.

وحجزت النرويج مقعدها بطريقة مذهلة، معتمدة على اللمسة التهديفية القاتلة لنجمها إيرلينج هالاند والشرارة الإبداعية لمارتن أوديغارد من أجل إقصاء كوت ديفوار.

المواجهات الإقصائية التي تجمع بين المهارة الأميركية الجنوبية والتنظيم الأوروبي المنضبط تقدم دائمًا معارك تكتيكية مثيرة. ولضمان أن تكون منصتك الرقمية للألعاب الرياضية محمّلة بأموال مراهنة إضافية قبل انطلاق المباراة، فإن الاستفادة من مكافأة التسجيل تعد أمرًا أساسيًا. اقرأ دليلنا السريع لتفعيل مكافآتك عبر رمز Megapari الترويجي.

متى تنطلق مباراة البرازيل ضد النرويج في كأس العالم؟

ستقام هذه المباراة الإقصائية الكبرى في دور الـ16 على ملعب نيويورك نيوجيرسي ستاديوم (MetLife Stadium) الشهير في إيست رذرفورد، نيوجيرسي.

كأس العالم - 1/8 5 يوليو 2026 - 16:00 ميتلايف

كيفية شراء تذاكر مباراة البرازيل ضد النرويج في كأس العالم

حتى اليوم، انتهت رسميًا كبرى قرعات التذاكر الرسمية لكأس العالم، بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa، والسحب المبكر على التذاكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد القرعة، .

ومع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، أصبحت التوافرية الأساسية الآن عند أدنى مستوياتها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته باختصار:

انطلقت مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة في 1 أبريل. وهذه ليست قرعة، إذ تُباع التذاكر وفق أسبقية الحجز مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA.

تم فتح سوق إعادة البيع الرسمي التابع لـFIFA. وأصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة للجماهير من أجل شراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

وبديلًا من ذلك، يمكن للجماهير التوجه إلى أسواق ثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة. وتذكر التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة البرازيل ضد النرويج في كأس العالم؟

اعتمد FIFA التسعير المتغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر دور المجموعات من 60 دولارًا فقط، لفئات مشجعين محددة، بينما وصلت أسعار النهائي إلى 6.730 دولارًا، هذا دون احتساب أن الأسواق الثانوية وإعادة البيع قد تقفز بالأسعار إلى ما هو أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026 من FIFA:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق السعر الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (ملاعب مرتفعة الطلب) 225 دولارًا – 540 دولارًا 550 دولارًا – 3.200 دولارًا (1.250 دولارًا) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (ملاعب عادية) 225 دولارًا – 540 دولارًا 400 دولارًا – 2.800 دولارًا (1.134 دولارًا) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولارًا – 640 دولارًا 650 دولارًا – 4.200 دولارًا (1.518 دولارًا) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولارًا – 1.775 دولارًا 850 دولارًا – 5.500 دولارًا (2.348 دولارًا) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولارًا – 3.295 دولارًا 1.500 دولارًا – 9.500 دولارًا (3.721 دولارًا) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولارًا – 800 دولار 500 دولار – 3.500 دولار (1.480 دولارًا) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (MetLife Stadium) 1.490 دولارًا – 7.875 دولارًا 5.900 دولار – 38.000+ دولارًا (15.240 دولارًا)

البرازيل ضد النرويج في كأس العالم: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة البرازيل والنرويج

البرازيل ضد النرويج: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه تعادل 0 1 0 المباريات الودية النرويج النرويج 1 البرازيل البرازيل 1 انتهت 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات تزيد عن 2.5 هدفا 0 / 1 سجل كلا الفريقين أهدافًا 1 / 1

ترتيب البرازيل والنرويج

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