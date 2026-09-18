كيفية الحصول على تذاكر البحرين ضد الإمارات: أسعار كأس الخليج، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تلتقي البحرين مع الإمارات العربية المتحدة في مواجهة مثيرة ضمن المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي السابعة والعشرين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة يوم 27 سبتمبر 2026. وتشهد هذه المباراة المهمة في الجولة الثانية مواجهة مباشرة بين منتخبين طموحين من المنطقة بحثًا عن نقاط حاسمة في البطولة.

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متى تنطلق مباراة البحرين والإمارات في كأس الخليج؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث مباراة البحرين والإمارات. عُد لاحقًا مع اقتراب موعد انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

كأس الخليج - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 14:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة البحرين والإمارات العربية المتحدة؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، التي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين في السعودية. وتُعد البوابة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على مقاعد بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البحرين والإمارات العربية المتحدة؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والموقع داخل ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

على المنصات الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر في السوق الثانوية حاليًا من 45 ريالًا سعوديًا للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب موقع الجلوس والفئة وحجم الطلب في السوق بشكل لحظي.

البحرين ضد الإمارات في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى البحرين والإمارات

فاز منتخب البحرين في مباراة واحدة، ولم يتعادل في أي مباراة، وخسر أربعًا من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وجاء انتصاره الوحيد أمام السودان بنتيجة 3-1 في كأس العرب FIFA في ديسمبر 2025. وسجل الفريق سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل 11 هدفًا، بينها خمسة أمام الجزائر. وتؤكد ثلاث هزائم متتالية قبل دخول هذه البطولة حجم التحدي الذي يواجهه هذا المنتخب.

فاز منتخب الإمارات في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا 0-0 مع السعودية في كأس العرب FIFA في ديسمبر 2025، كما تعادل 1-1 مع مصر في وقت سابق من البطولة نفسها. وتُظهر انتصاراه على الجزائر والكويت، بنتيجتي 1-1 في مجموع المباراتين و3-1 على الترتيب، فريقًا قادرًا على تحقيق النتائج أمام منافسين متنوعين. وكانت خسارته الوحيدة بنتيجة 3-0 أمام المغرب.

البحرين ضد الإمارات: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

انتهى آخر لقاء بين المنتخبين بفوز الإمارات 1-0 في مباراة ودية أُقيمت في سبتمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت الإمارات في ثلاث مباريات وتعادلت في واحدة، بينما حققت البحرين فوزًا واحدًا، وكان بنتيجة 2-1 في كأس الخليج خلال يناير 2023. وتعادل المنتخبان 1-1 في مباراة بتصفيات كأس العالم عام 2024، وفازت الإمارات 2-0 في مباراة الإياب من التصفيات في نوفمبر 2023.



