يستضيف الأهلي، الصاعد حديثًا أبها، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مواجهة تجمع بين حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين ونادٍ يعود سريعًا إلى دوري الدرجة الأولى. ويدخل الأهلي الموسم الجديد تحت قيادة مارينو بوسيتش، الذي جرى تعيينه هذا الصيف بعد الرحيل المفاجئ لماتياس يايسله لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد، فيما يصل أبها إلى جدة بعدما توج بلقب دوري الدرجة الأولى ليعود مباشرة بعد غياب دام موسمين عن دوري المحترفين.

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متى تنطلق مباراة الأهلي ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 2 22 أغسطس 2026 - 14:00 الإنماء

كيف تشتري تذاكر مباراة الأهلي ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي عبر Ticombo، الذي يدرج خيارات جلوس موثقة لمباراة الأهلي السعودي ضد أبها مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام شراء آمن. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وتأكيد مقعدك من دون الحاجة إلى عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح نافذة البيع العام.

تكون التذاكر الرسمية متاحة أيضًا عادة عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وتطبيق الأهلي المخصص للتذاكر WeBook، لكن هذه التذاكر تُطرح غالبًا قبل 7 إلى 10 أيام فقط من انطلاق المباراة، وقد تنفد سريعًا بالنسبة لنادٍ يملك أحد أعلى معدلات الحضور الجماهيري في الدوري. ويُعد الحجز المبكر عبر Ticombo وسيلة منطقية لضمان مقعدك بدلًا من المخاطرة بفوات الفرصة مع اقتراب يوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر الأهلي بحسب فئة المقاعد وحجم الطلب، رغم وجود خيارات تناسب مجموعة من الميزانيات لهذه المباراة.

تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام عادة بين 30 و90 ريالًا سعوديًا.

تبلغ تكلفة مقاعد فئتَي Gold وSilver، التي توفر إطلالات مميزة على جانبي الملعب، عادة بين 250 و600 ريال سعودي.

قد تتجاوز باقات الضيافة VIP وVVIP، التي تشمل دخول الصالات وخدمات الضيافة، 1.500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع معظم المباريات التي يكون أحد أطرافها واحدًا من الأندية السعودية الكبيرة التقليدية، قد ترتفع الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر متاح.

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