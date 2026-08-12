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دوري روشن السعودي
team-logoالأهلي
الإنماء
team-logoأبها
Book Al Ahli vs Abha Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الأهلي ضد أبها: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الأهلي
أبها

الأهلي يواجه أبها في الدوري السعودي للمحترفين.. إليك كيفية حجز التذاكر

يستضيف الأهلي، الصاعد حديثًا أبها، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مواجهة تجمع بين حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين ونادٍ يعود سريعًا إلى دوري الدرجة الأولى. ويدخل الأهلي الموسم الجديد تحت قيادة مارينو بوسيتش، الذي جرى تعيينه هذا الصيف بعد الرحيل المفاجئ لماتياس يايسله لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد، فيما يصل أبها إلى جدة بعدما توج بلقب دوري الدرجة الأولى ليعود مباشرة بعد غياب دام موسمين عن دوري المحترفين.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاجها لحجز تذاكر مباراة الأهلي السعودي ضد أبها الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق اللقاء، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الأهلي ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 2
الإنماء

كيف تشتري تذاكر مباراة الأهلي ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي عبر Ticombo، الذي يدرج خيارات جلوس موثقة لمباراة الأهلي السعودي ضد أبها مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام شراء آمن. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وتأكيد مقعدك من دون الحاجة إلى عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح نافذة البيع العام.

تكون التذاكر الرسمية متاحة أيضًا عادة عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وتطبيق الأهلي المخصص للتذاكر WeBook، لكن هذه التذاكر تُطرح غالبًا قبل 7 إلى 10 أيام فقط من انطلاق المباراة، وقد تنفد سريعًا بالنسبة لنادٍ يملك أحد أعلى معدلات الحضور الجماهيري في الدوري. ويُعد الحجز المبكر عبر Ticombo وسيلة منطقية لضمان مقعدك بدلًا من المخاطرة بفوات الفرصة مع اقتراب يوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر الأهلي بحسب فئة المقاعد وحجم الطلب، رغم وجود خيارات تناسب مجموعة من الميزانيات لهذه المباراة.

  • تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام عادة بين 30 و90 ريالًا سعوديًا.
  • تبلغ تكلفة مقاعد فئتَي Gold وSilver، التي توفر إطلالات مميزة على جانبي الملعب، عادة بين 250 و600 ريال سعودي.
  • قد تتجاوز باقات الضيافة VIP وVVIP، التي تشمل دخول الصالات وخدمات الضيافة، 1.500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع معظم المباريات التي يكون أحد أطرافها واحدًا من الأندية السعودية الكبيرة التقليدية، قد ترتفع الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر متاح.

الأهلي ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الأهلي وأبها

الأهلي

الأهلي - المستوى

الخلود
ف3-0
الخليج
ف1-4
RA
ت2-2
VSC
خ1-3
فولهام
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
أبها

أبها - المستوى

الأهلي
خ5-1
الخليج
ف2-1
الحزم
خ2-1
التعاون
خ2-3
الشباب
خ2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

الأهلي ضد أبها: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

وجهاً لوجه

الأهليتعادلأبها
2
1
2
دوري روشن السعودي
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
5
أبها badge
أبها
أبها
1
انتهت
دوري روشن السعودي
أبها badge
أبها
أبها
0
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
6
انتهت
كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
1
أبها badge
أبها
أبها
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
1
أبها badge
أبها
أبها
1
انتهت
دوري روشن السعودي
أبها badge
أبها
أبها
2
الأهلي badge
الأهلي
الأهلي
0
انتهت
13الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب الأهلي وأبها

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أبهاأبهاأبها
00000000
2
الأهليالأهليالأهلي
00000000
3
الدرعيةالدرعيةالدرعية
00000000
4
الفتحالفتحالفتح
00000000
5
الحزمالحزمالحزم
00000000
6
الهلالالهلالالهلال
00000000
7
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
8
الخليجالخليجالخليج
00000000
9
الخلودالخلودالخلود
00000000
10
النصرالنصرالنصر
00000000
11
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
12
الرياضالرياضالرياض
00000000
13
الشبابالشبابالشباب
00000000
14
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
00000000
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
00000000
16
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
00000000
17
التعاونالتعاونالتعاون
00000000
18
نيومنيومنيوم
00000000
AFC Champions League
هبوط


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