كيفية الحصول على تذاكر الاتفاق ضد الرياض: أسعار الدوري السعودي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف الاتفاق نظيره الرياض على ملعبه في الدمام، مع افتتاح الناديين مشوارهما في الدوري السعودي للمحترفين 2026/27، وأصبحت التذاكر مطروحة للبيع الآن للجماهير الراغبة في متابعة الحدث مباشرة. ويدخل الاتفاق الموسم الجديد بعد حملة قوية في 2025/26 شهدت ضمانه التأهل القاري، بينما يتجه الرياض شرقًا على أمل بناء زخم مبكر في موسم يُنتظر أن يكون تنافسيًا في دوري الأضواء.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاجها لحجز تذاكر الاتفاق ضد الرياض الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الاتفاق ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 1 14 أغسطس 2026 - 14:00 ملعب الأمير محمد بن فهد

كيف تشتري تذاكر مباراة الاتفاق ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي عبر Ticombo، الذي يدرج خيارات جلوس موثقة لمباراة الاتفاق ضد الرياض مع حجز فوري عبر الإنترنت وعملية دفع آمنة. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وحجز مقعدك دون الحاجة إلى الاعتماد على عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح نوافذ البيع العام.

كما تتوافر التذاكر الرسمية عادة عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وتطبيق WeBook، لكن هذه التذاكر تُطرح غالبًا قبل أسبوع أو أسبوعين من موعد انطلاق المباراة وقد تكون محدودة للجماهير التي لا تملك عضوية قائمة في النادي. وباعتبارها مباراة افتتاحية للموسم، فمن المتوقع أن يكون الطلب جيدًا من الجانبين، لذا فإن الحجز مسبقًا عبر Ticombo يعد وسيلة ذكية لتجنب تفويت الفرصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتفاق ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين القياسية عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.

تتراوح فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.

قد تتجاوز خيارات كبار الزوار والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الطعام، 1,500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع معظم مباريات افتتاح الموسم، قد ترتفع الأسعار مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

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