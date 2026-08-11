يستضيف الاتحاد فريق الخلود على ملعب الإنماء في جدة خلال الجولة الافتتاحية من موسم 2026/27 في الدوري السعودي للمحترفين، وهي مواجهة تحمل معاني مختلفة للغاية لكل من الناديين. بالنسبة إلى الاتحاد، تمثل هذه المباراة الأولى في مشروع إعادة بناء: فقد رحل سيرجيو كونسيساو بالتراضي بعد احتلال المركز الخامس وإنهاء الموسم من دون ألقاب، واتجه النادي إلى المدرب الألماني ينس ويسينغ، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي يصل بخبرة لا تتجاوز سبعة أشهر تقريبًا في تدريب الفريق الأول، لكنه يحمل إنجازًا حقيقيًا، بعدما قاد غامبا أوساكا للتو إلى لقب دوري أبطال آسيا 2، متفوقًا على النصر في الطريق.

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متى تنطلق مباراة الاتحاد والخلود في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 1 15 أغسطس 2026 - 14:00 الإنماء

كيفية شراء تذاكر مباراة الاتحاد والخلود في الدوري السعودي للمحترفين

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والخلود في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر بأسعار مناسبة في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

تتراوح أسعار الدخول العادي عبر القنوات الرسمية عادة بين 50 ريالًا سعوديًا و125 ريالًا سعوديًا.

تتراوح فئات المقاعد المميزة عمومًا بين 300 ريال سعودي و700 ريال سعودي.

تبدأ أسعار صالات VIP وGold، بما يشمل الضيافة وخدمات الطعام، من نحو 1,800 ريال سعودي.

وكما هي الحال مع معظم المباريات الافتتاحية للموسم، قد ترتفع الأسعار مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيار من المقاعد.

الاتحاد ضد الخلود في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

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