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دوري روشن السعودي
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الإنماء
team-logoالخلود
Book Al Ittihad vs Al Kholood Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الاتحاد ضد الخلود: أسعار الدوري السعودي، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الاتحاد
الخلود

الاتحاد يواجه الخلود في الدوري السعودي للمحترفين.. إليكم كيفية حجز التذاكر

يستضيف الاتحاد فريق الخلود على ملعب الإنماء في جدة خلال الجولة الافتتاحية من موسم 2026/27 في الدوري السعودي للمحترفين، وهي مواجهة تحمل معاني مختلفة للغاية لكل من الناديين. بالنسبة إلى الاتحاد، تمثل هذه المباراة الأولى في مشروع إعادة بناء: فقد رحل سيرجيو كونسيساو بالتراضي بعد احتلال المركز الخامس وإنهاء الموسم من دون ألقاب، واتجه النادي إلى المدرب الألماني ينس ويسينغ، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي يصل بخبرة لا تتجاوز سبعة أشهر تقريبًا في تدريب الفريق الأول، لكنه يحمل إنجازًا حقيقيًا، بعدما قاد غامبا أوساكا للتو إلى لقب دوري أبطال آسيا 2، متفوقًا على النصر في الطريق.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاجها لحجز تذاكر الخلود ضد الاتحاد الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الاتحاد والخلود في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 1
الإنماء

كيفية شراء تذاكر مباراة الاتحاد والخلود في الدوري السعودي للمحترفين

الطريقة الأكثر سهولة للحصول على تذاكر هذه المباراة هي عبر Ticombo، الذي يطرح خيارات مقاعد موثقة لمباراة الخلود ضد الاتحاد مع حجز فوري عبر الإنترنت وعملية دفع آمنة. الشراء عبر Ticombo يتيح لك تصفح الفئات المتاحة وتأكيد مقعدك من دون الحاجة إلى الاعتماد على فئات عضوية النادي الرسمية أو انتظار فتح باب البيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والخلود في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر بأسعار مناسبة في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

  • تتراوح أسعار الدخول العادي عبر القنوات الرسمية عادة بين 50 ريالًا سعوديًا و125 ريالًا سعوديًا.
  • تتراوح فئات المقاعد المميزة عمومًا بين 300 ريال سعودي و700 ريال سعودي.
  • تبدأ أسعار صالات VIP وGold، بما يشمل الضيافة وخدمات الطعام، من نحو 1,800 ريال سعودي.
  • وكما هي الحال مع معظم المباريات الافتتاحية للموسم، قد ترتفع الأسعار مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيار من المقاعد.

الاتحاد ضد الخلود في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج الاتحاد والخلود

الاتحاد

الاتحاد - المستوى

ضمك
ف2-1
الاتفاق
ف1-3
الشباب
خ3-2
القادسية
خ1-5
مالاجا
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
الخلود

الخلود - المستوى

الاتحاد
ت0-0
الهلال
خ1-2
الأخدود
ت0-0
الأهلي
خ3-0
الفتح
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
1/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

الاتحاد ضد الخلود: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

الاتحادتعادلالخلود
3
1
1
دوري روشن السعودي
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
0
الخلود badge
الخلود
الخلود
0
انتهت
كأس خادم الحرمين الشريفين
الخلود badge
الخلود
الخلود
2
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الخلود badge
الخلود
الخلود
0
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
4
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
4
الخلود badge
الخلود
الخلود
3
انتهت
دوري روشن السعودي
الخلود badge
الخلود
الخلود
0
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
1
انتهت
10الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب الاتحاد والخلود

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أبهاأبهاأبها
00000000
2
الأهليالأهليالأهلي
00000000
3
الدرعيةالدرعيةالدرعية
00000000
4
الفتحالفتحالفتح
00000000
5
الحزمالحزمالحزم
00000000
6
الهلالالهلالالهلال
00000000
7
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
8
الخليجالخليجالخليج
00000000
9
الخلودالخلودالخلود
00000000
10
النصرالنصرالنصر
00000000
11
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
12
الرياضالرياضالرياض
00000000
13
الشبابالشبابالشباب
00000000
14
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
00000000
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
00000000
16
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
00000000
17
التعاونالتعاونالتعاون
00000000
18
نيومنيومنيوم
00000000
AFC Champions League
هبوط


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