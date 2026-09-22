كيفية الحصول على تذاكر اسكتلندا ضد مقدونيا الشمالية: أسعار دوري الأمم الأوروبية B، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية بمواجهة عالية المخاطر، إذ تستعد اسكتلندا لملاقاة مقدونيا الشمالية في صدام حاسم ضمن المجموعة الخامسة. ويسعى الطرفان إلى اكتساب أفضلية الزخم في المجموعة، ما يجعل هذه المواجهة الدولية حدثًا لا بد من متابعته للجماهير في مختلف أنحاء أوروبا.

ومع وجود تاريخ من المباريات المحتدمة بين هذين المنتخبين، من المتوقع أن يكون الحماس داخل الملعب كهربائيًا. ويمكن للجماهير ترقب مباراة بدنية ومفتوحة من الطرفين، في وقت تبقى فيه نقاط الترقية في البطولة والتصنيف على المحك بشكل مباشر.

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متى تنطلق مباراة اسكتلندا ضد مقدونيا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة اسكتلندا ضد مقدونيا الشمالية على ملعب هامبدن بارك في غلاسكو، فيما لم يتم بعد تأكيد موعد انطلاقها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 13 نوفمبر 2026 - 14:45 هامبدن بارك

أين يمكن شراء تذاكر مباراة اسكتلندا ضد مقدونيا الشمالية؟

يتم توزيع التذاكر الرسمية لهذه المباراة في دوري الأمم الأوروبية مباشرة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالاتحاد المستضيف لكرة القدم، والتي تتيح الوصول إلى المبيعات الأساسية المخصصة للجمهور العام. وينبغي للمشجعين التسجيل مبكرًا على المنصة الرسمية من أجل تأمين التذاكر العادية قبل نفاد الحصص المخصصة.

وإذا أُغلقت نافذة البيع الأساسية أو امتلأت المقاعد بالكامل على المنصة الرسمية، فإن منصات السوق الثانوية مثل Ticombo هي خيارك المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اسكتلندا ضد مقدونيا الشمالية؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 35 € لخيارات الجلوس العامة، وذلك بحسب فئة المدرج والتصنيف المختار.

أما على منصات السوق الثانوية مثل Ticombo، فتبدأ أسعار الدخول في السوق الثانوية من حوالي 90 € للمقعد الواحد عند نفاد المخزون الأساسي من التذاكر العادية.

اسكتلندا ضد مقدونيا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج اسكتلندا ضد مقدونيا الشمالية

فازت اسكتلندا في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضتها، مقابل خسارتين ومن دون أي تعادل في تلك السلسلة. وجاءت أحدث نتائجها في كأس العالم، حيث خسرت 3-0 أمام البرازيل و1-0 أمام المغرب. وقبل تلك الانتكاسات، تغلبت على هايتي 1-0 وحققت فوزًا 4-1 على كوراساو، بما أظهر خطورتها الهجومية في يومها. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت اسكتلندا ستة أهداف واستقبلت خمسة.

عانت مقدونيا الشمالية من غياب الاستمرارية، إذ فازت في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات، مقابل تعادلين وخسارتين. وانتهت آخر مواجهة لها بخسارة 4-0 أمام تركيا، كما تعرضت أيضًا لهزيمة 4-0 أمام الدنمارك في تصفيات كأس العالم. وتمثل الخسارة 7-1 أمام ويلز في وقت سابق من المشوار أثقل نتيجة لها خلال هذه السلسلة. وسجلت مقدونيا الشمالية هدفًا واحدًا فقط واستقبلت 15 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس.

اسكتلندا ضد مقدونيا الشمالية: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين المنتخبين في سبتمبر 2013، عندما فازت اسكتلندا 2-1 خارج أرضها في مقدونيا الشمالية ضمن تصفيات كأس العالم. وبالنظر إلى آخر أربع مواجهات مباشرة مسجلة، تملك اسكتلندا السجل الأقوى، بفوزين مقابل فوز واحد لمقدونيا الشمالية، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. ولا يزال فوز اسكتلندا 2-0 على أرضها في عام 2009 هو النتيجة الأكثر تفوقًا لها في هذه السلسلة.







