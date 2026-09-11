كيفية الحصول على تذاكر اسكتلندا ضد سويسرا: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

سيحصل المدرب الجديد لاسكتلندا، سيباستيان بوكوجنولي، على أول فرصة له لترك انطباع لدى جماهير «تارتان آرمي» المتحمسة على أرضه، عندما يقود فريقه على ملعب هامبدن بارك يوم الثلاثاء 29 سبتمبر في مواجهة سويسرا ضمن دوري الأمم الأوروبية. احجز تذاكر المباراة اليوم.

ويستهل المنتخب الاسكتلندي مشواره في دوري الأمم الأوروبية قبل ذلك بثلاثة أيام خارج أرضه، عندما يواجه سلوفينيا في ليوبليانا.

وإلى جانب سلوفينيا وسويسرا، تضم مجموعة اسكتلندا أيضاً مقدونيا الشمالية في المجموعة الأولى من المستوى الثاني (League B). وسيخوض المنتخب الاسكتلندي مباراتين أمام كل من المنتخبات الثلاثة، ذهاباً وإياباً، خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات.

وسيصعد متصدر كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29، المستوى الأول، بينما يهبط صاحب المركز الرابع في كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29، المستوى الثالث. بالإضافة إلى ذلك، تتأهل الفرق صاحبة المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة إلى ملحق الصعود/الهبوط، الذي يُلعب ذهاباً وإياباً على مباراتين.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل الأماكن للشراء.

متى تقام مباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة اسكتلندا ضد سويسرا على ملعب هامبدن بارك في غلاسكو يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 2 29 سبتمبر 2026 - 14:45 هامبدن بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

تُباع التذاكر الرسمية لمباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية حصرياً عبر الإنترنت من خلال متجر تذاكر الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم. وطُرحت للبيع لأول مرة في نهاية فبراير.

وحصل أعضاء نادي مشجعي اسكتلندا (SSC) على فرصة مبكرة لشراء التذاكر قبل طرحها لعامة الجماهير، كما عُرضت عليهم خيارات أرخص للمباريات المقبلة.

وإذا كنت تبحث عن تأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضاً شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية مثل StubHub.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية؟

تراوحت أسعار التذاكر الرسمية لمباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب هامبدن بارك بين 35 جنيهاً إسترلينياً للمدرجين الشرقي والغربي و40 جنيهاً إسترلينياً للمدرجين الشمالي والجنوبي بالنسبة للأعضاء البالغين في نادي مشجعي اسكتلندا، وبين 40 و45 جنيهاً إسترلينياً لعامة الجماهير. ومع ذلك، نفدت سريعاً الحصص العامة القياسية عبر الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن هامبدن بارك

يُنظر إلى هامبدن بارك في غلاسكو على نطاق واسع باعتباره «الموطن الحقيقي لكرة القدم الاسكتلندية». وافتُتح هذا الملعب الأسطوري في عام 1903، ويعد الساحة الدائمة للمنتخب الاسكتلندي لكرة القدم، وقد أمضى أجيالاً في ترسيخ إرثه كأحد أكثر الملاعب الرياضية التاريخية في العالم. ويحمل الملعب الحالي تصنيف الفئة الرابعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتبلغ سعته 51,866 متفرجاً.

وبسبب قوانين السلامة الحديثة الخاصة بالملاعب ذات المقاعد الكاملة، يحتفظ هامبدن بارك بعدة أرقام قياسية أوروبية يصعب تحطيمها على الأرجح:

الرقم القياسي الأوروبي التاريخي للمباريات الدولية : اسكتلندا ضد إنجلترا (1937) - 149,415

الرقم القياسي الأوروبي التاريخي لمباريات الأندية : سيلتيك ضد أبردين (نهائي كأس اسكتلندا 1937) - 146,433

الرقم القياسي لمباريات مسابقات UEFA : سيلتيك ضد ليدز يونايتد (نصف نهائي كأس أوروبا 1937) - 136,505

لحظات لا تُنسى في هامبدن بارك:

نهائي كأس أوروبا 1960 : يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أعظم مباراة كرة قدم لُعبت على الإطلاق. فاز ريال مدريد على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 7-3، وشهدت المباراة تسجيل أربعة أهداف من فيرينتس بوشكاش وثلاثية من ألفريدو دي ستيفانو.

تسديدة زيدان الطائرة المذهلة (2002) : في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002، سجل زين الدين زيدان تسديدة طائرة أيقونية بالقدم اليسرى نحو الزاوية العليا، ليمنح ريال مدريد الفوز 2-1 على باير ليفركوزن.

الحفلات الضخمة : استضاف الملعب عروضاً موسيقية أسطورية، من بينها السير بول مكارتني، الذي أدى بشكل شهير أغنية «Mull of Kintyre» في عام 1910، إضافة إلى The Rolling Stones، ونجوم البوب مثل بيونسيه وTake That.

«أساتذة الاسكتلنديين»: على أرضية أول هامبدن بارك، طوّر اللاعبون الاسكتلنديون أسلوب اللعب الثوري القائم على التمرير القصير والعمل الجماعي. وقبل ذلك، كانت كرة القدم في معظمها لعبة فوضوية تعتمد على المراوغات الفردية والالتحامات على طريقة الرجبي. وبشكل أساسي، هم من صدّروا كرة القدم الحديثة إلى العالم.

كيفية الوصول إلى هناك

أسهل وأكثر الطرق موثوقية للوصول إلى هامبدن بارك هي وسائل النقل العام. يقع الملعب في منطقة سكنية مزدحمة، لذا فإن القيادة والوقوف في الجوار خلال أيام المباريات أو الفعاليات الكبرى يخضعان لقيود كبيرة، ولا يُنصح بهما.

بالقطار: يُعد القطار أسرع وسيلة لتجنب الزحام. ويمكنك استقلال خدمة ScotRail من محطة غلاسكو المركزية مباشرة إلى منطقة الملعب.

محطة ماونت فلوريدا: هذه هي أقرب محطة. تستغرق رحلة القطار نحو 10 إلى 17 دقيقة، يتبعها سير لمدة 5 دقائق إلى الملعب.

محطة كينغز بارك: هذا خيار ممتاز آخر. تستغرق الرحلة بالقطار نحو 10 إلى 15 دقيقة، يتبعها سير لمدة 5 دقائق.

بالحافلة: تسير عدة خطوط محلية تابعة لـ First Glasgow بانتظام بين وسط مدينة غلاسكو ومنطقة الملعب. وتستغرق الرحلة عادة نحو 15 إلى 30 دقيقة.

الحافلة 75: يمكنك ركوب هذه الحافلة بالقرب من وسط المدينة، مثل قرب Gallery of Modern Art، وتوصلك مباشرة إلى طريق Aikenhead بجوار مدخل الملعب.

خطوط أخرى: تمر الحافلات 5 و6 و7 و7A و31 و34 و90 أيضاً على مقربة شديدة من الملعب. ويمكنك الاطلاع على الجداول الزمنية المباشرة والمسارات عبر موقع First Bus الإلكتروني.

مباراة اسكتلندا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

اسكتلندا ضد سويسرا: المستوى في الفترة الأخيرة

تصنيف FIFA: اسكتلندا (#36) ضد سويسرا (#14)

تعود اسكتلندا إلى المنافسات للمرة الأولى منذ خروجها من دور المجموعات في كأس العالم 2026. وعلى الرغم من الفوز الافتتاحي 1-0 على هايتي، فإن الخسارتين المتتاليتين أمام المغرب (0-1) والبرازيل (0-3) تسببتا في خروجها من البطولة.

لكن المنتخب الاسكتلندي يملك سجلاً حديثاً لافتاً في المباريات التنافسية على أرضه. إذ حقق انتصارات متتالية على اليونان وبيلاروسيا والدنمارك في هامبدن بارك في نهاية عام 2025.

وستدخل سويسرا المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حققت أفضل أداء لها في كأس العالم منذ 72 عاماً خلال الصيف، عندما بلغت الدور ربع النهائي. كما تجدر الإشارة إلى أنها أنهت عام 2025 بأكمله من دون أي هزيمة.

اسكتلندا ضد سويسرا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

تتفوق اسكتلندا في السجل التاريخي للمواجهات المباشرة أمام سويسرا بثمانية انتصارات، مقابل خمسة انتصارات لسويسرا، و4 تعادلات. وخلال جميع مواجهاتهما السابقة الـ17، سجلت اسكتلندا 27 هدفاً، بينما سجلت سويسرا 25 هدفاً.

وأقيمت آخر مباراة بين المنتخبين في يونيو 2024، خلال دور المجموعات من بطولة يورو 2024. وانتهت المباراة المثيرة في كولن بألمانيا بالتعادل 1-1. وسجل سكوت ماكتوميناي أولاً لاسكتلندا، لكن شيردان شاكيري رد بهدف رائع بتسديدة مقوسة لسويسرا.

المجموعة الأولى المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 مقدونيا الشمالية مقدونيا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إسكتلندا إسكتلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سلوفينيا سلوفينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سويسرا سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0 صعود تصفيات الصعود تصفيات الهبوط هبوط



