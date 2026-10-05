تستضيف اسكتلندا منتخب سلوفينيا في مواجهة مثيرة ضمن دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية UEFA على ملعب هامبدن بارك التاريخي في غلاسكو يوم 6 أكتوبر 2026. وتجمع هذه المباراة الحاسمة في المجموعة الخامسة بين منتخبين أوروبيين طموحين يصارعان من أجل حصد نقاط مهمة في البطولة.

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متى تنطلق مباراة اسكتلندا ضد سلوفينيا في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة اسكتلندا ضد سلوفينيا على ملعب هامبدن بارك في غلاسكو، لكن التفاصيل الرسمية الخاصة بموعد انطلاق اللقاء لم تُؤكد بعد.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 4 6 أكتوبر 2026 - 14:45

أين يمكن شراء تذاكر مباراة اسكتلندا ضد سلوفينيا؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم (SFA)، والتي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات منتخب اسكتلندا على أرضه. وتُعد البوابة الرسمية وجهتك الأساسية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال فترات البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Ticomboهي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اسكتلندا ضد سلوفينيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم عادة من 30 يورو للمقاعد العامة خلف المرمى، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل هامبدن بارك.

وفي الأسواق الثانوية مثل Ticombo، تبدأ أسعار التذاكر في السوق الثانوية حالياً من 52 يورو للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب القطاع، والموقع، وحجم الطلب في السوق بشكل لحظي.

اسكتلندا ضد سلوفينيا في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة اسكتلندا وسلوفينيا

تدخل اسكتلندا هذه المباراة بعدما حققت ثلاثة انتصارات، من دون أي تعادل، مقابل هزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتيجتين لها هزيمتين، بخسارة 3-0 أمام البرازيل وهزيمة 1-0 أمام المغرب، وكلتاهما في كأس العالم. وقبل هاتين النتيجتين، فازت على هايتي 1-0 وتغلبت 4-0 على بوليفيا في مباراة ودية. وسجلت اسكتلندا ستة أهداف واستقبلت خمسة خلال هذه المباريات الخمس.

حققت سلوفينيا فوزاً واحداً وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات لها. وانتهت مباراتها الأخيرة بخسارة 2-1 أمام كرواتيا، وقبل ذلك تعادلت 1-1 مع قبرص. وجاء فوزها الوحيد خلال هذه السلسلة أمام الجبل الأسود، بنتيجة 3-2 خارج أرضها. وسجلت سلوفينيا ستة أهداف واستقبلت ستة في هذه المباريات الخمس.

اسكتلندا ضد سلوفينيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين المنتخبين بالتعادل 2-2، وذلك في مباراة بتصفيات كأس العالم أُقيمت في ليوبليانا في أكتوبر 2017. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، حققت اسكتلندا فوزاً واحداً، ولم تحقق سلوفينيا أي فوز، فيما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل. وجاء انتصار اسكتلندا الوحيد خلال تلك السلسلة في مباراة الإياب من تلك الحملة التصفياتية، بنتيجة 1-0 في غلاسكو في مارس 2017.



