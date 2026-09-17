تستضيف اسكتلندا نظيرتها سلوفينيا في مواجهة مثيرة ضمن دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية على ملعب هامبدن بارك التاريخي في غلاسكو يوم 6 أكتوبر 2026. وتجمع هذه المباراة الحاسمة في المجموعة الخامسة بين منتخبين أوروبيين طموحين يتنافسان على نقاط مهمة في البطولة.

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متى تنطلق مباراة اسكتلندا وسلوفينيا في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة اسكتلندا وسلوفينيا على ملعب هامبدن بارك في غلاسكو، لكن التفاصيل الرسمية الخاصة بموعد انطلاق المباراة لم تتأكد بعد.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 4 6 أكتوبر 2026 - 14:45

أين يمكن شراء تذاكر مباراة اسكتلندا وسلوفينيا؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات منتخب اسكتلندا على أرضه. وتُعد البوابة الرسمية وجهتك الأساسية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال فترات البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Ticomboهي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اسكتلندا وسلوفينيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم عادة من 30 € للمقاعد العامة خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل هامبدن بارك.

وفي الأسواق الثانوية مثل Ticombo، تبدأ أسعار التذاكر في السوق الثانوية حاليًا من 52 € للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب القسم، والموقع، وحجم الطلب في السوق لحظة بلحظة.

اسكتلندا ضد سلوفينيا في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى اسكتلندا وسلوفينيا

تدخل اسكتلندا هذه المباراة بعدما حققت ثلاثة انتصارات، من دون أي تعادل، مقابل خسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتيجتين لها هزيمتين، الأولى 3-0 أمام البرازيل والثانية 1-0 أمام المغرب، وكلتاهما في كأس العالم. وقبل هاتين الكبوتين، فازت على هايتي 1-0 وتغلّبت على بوليفيا 4-0 في مباراة ودية. وسجلت اسكتلندا ستة أهداف واستقبلت خمسة خلال تلك المباريات الخمس.

حققت سلوفينيا فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراتها الأخيرة بخسارة 2-1 أمام كرواتيا، وقبل ذلك تعادلت 1-1 مع قبرص. وجاء فوزها الوحيد في هذه السلسلة أمام الجبل الأسود، بنتيجة 3-2 خارج أرضها. وسجلت سلوفينيا ستة أهداف واستقبلت ستة خلال تلك المباريات الخمس.

اسكتلندا وسلوفينيا: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

انتهى أحدث لقاء بين المنتخبين بالتعادل 2-2، وذلك في مباراة بتصفيات كأس العالم أُقيمت في ليوبليانا في أكتوبر 2017. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، حققت اسكتلندا فوزًا واحدًا، ولم تحقق سلوفينيا أي فوز، فيما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل. وجاء انتصار اسكتلندا الوحيد في تلك السلسلة في مباراة الإياب من تلك الحملة التصفياتية، حين فازت 1-0 في غلاسكو في مارس 2017.



