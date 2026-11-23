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يؤكد كيفن دي بروينi أن احتمال سحب ألقاب من مانشستر سيتي لن يغير نظرته إلى العقد الذي قضاه في ملعب الاتحاد. وفي عودته إلى مانشستر مع نابولي، أعلن النجم البلجيكي حبه لملاك سيتي، واعترف بأن «الجميع يلعب على الحافة» فيما يخص القواعد، وذلك استعدادًا لمواجهة فريقه السابق في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

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دي بروينه يرد على التهديد بسحب الألقاب

أكد دي بروينه أن إنجازاته مع سيتي لن تُشوَّه إذا سُحبت ألقاب من النادي عقب صدور حكم الإدانة في قضية الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان سيتي قد أُدين في سبتمبر بأغلب التهم المالية الموجهة إليه، ويستأنف النادي القرار حاليًا.

وخلال مؤتمر صحفي في ملعب الاتحاد مساء الإثنين، سُئل دي بروينه عن احتمال خسارة ألقاب مثل لقب موسم 2017-2018 الذي حُسم برصيد 100 نقطة، فقال: «هذا لا يغير شيئًا، كرتي لم تتغير. بالطبع هناك قواعد في الحياة، لكن الجميع يلعب على الحافة، هكذا أرى الأمر».

«قدمت كل ما لدي»

وأكد لاعب الوسط، الذي توج بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 10 سنوات قضاها مع سيتي، أن إرثه في مأمن، وقال: «قدمت كل ما لدي، وهذا لن يتغير في ذهني، ولا أعتقد أن كثيرين سيغيرون نظرتهم إليّ كلاعب أو إلى الطريقة التي لعبنا بها.

«لكن... آه! أظن أن لكل شخص رأيه، وعندما يقول الناس [إنه] “عار”، لا أستطيع تغيير أي شيء في ذلك». وأضاف دي بروينه أن علاقاته بزملائه هي أكثر ما يعتز به.

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«هذا ناديي! أحب الملاك»

وأوضح النجم البلجيكي أن ارتباطه بسيتي لا يزال قويًا كما كان دائمًا رغم الحكم، وقال: «وبصراحة، ما زلت... هذا ناديي! أحب الملاك، تحدثت عن أمور كثيرة خارج كرة القدم، بل تحدثت مع خلدون [المبارك] عن كيفية شراء نادٍ وكل شيء.

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«لا أكنّ لهذا النادي سوى المودة، وهذا لن يتغير أبدًا! وحتى الآن، الأشخاص الذين عاملوني بشكل استثنائي طوال 10 سنوات، أنا وعائلتي وكل شيء، هذا بالنسبة لي الأهم، وهذا كل ما في الأمر بصراحة».

عودة عاطفية تنتظره في الاتحاد

وسيواجه دي بروينه فريقه السابق يوم الثلاثاء، في وقت يسعى فيه فريق إنزو ماريسكا إلى إنهاء تراجعه.

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كما هاجم اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا تقارير نشرتها الصحافة الإيطالية بشأن مستقبله، قائلًا إن هذه التغطية أدت إلى ردود فعل مزعجة تجاه زوجته.