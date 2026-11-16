بين تألق بلجيكا والعرض الهولندي: فان بوميل يكشف حقيقة نصيحة دي بروينه بالرحيل عن نابولي!

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منذ أيام، تتزايد الأنباء حول رحيل محتمل للنجم البلجيكي كيفن دي بروينه، في يناير المقبل، وذلك في ظل عدم تأقلمه بسهولة مع كرة القدم التي يعتمدها ماسيميليانو أليجري مع نابولي، ورغبته في الاقتراب من الوطن.

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عدة أندية تنبهت إلى الصفقة المحتملة، لكن الأكثر تحركًا من غيره، للبحث عن الصفقة الكبرى هو آيندهوفن؛ فهناك اهتمام قوي من جانب النادي الهولندي، تجسّد بالفعل في اتصالات أولى مع محيط اللاعب المولود عام 1991 للاستفسار عن الوضع.

محادثات تهدف إلى فهم رغبة اللاعب وكذلك تكلفة الصفقة المحتملة. لكن قبل كل شيء، موقف نابولي، الذي لا يعتبر دي بروينه حتى اليوم معروضًا في سوق الانتقالات وفقًا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت"، أي بعبارة أخرى: لإقناع أوريليو دي لاورنتيس بفتح الباب أمام الرحيل، تلزم حجج جدية وعرض مهم.

في الأيام الماضية طُرح احتمال أن يتحدث الناديان في الوقت نفسه عن سفين مينانس، صانع الألعاب المولود عام 2000 الذي يلعب لآيندهوفن، وهو لاعب قادم الصيف الماضي من ألكمار مقابل 13 مليون يورو، وترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا، بتسجيله 9 أهداف في أولى 10 جولات من الدوري الهولندي.

ولكن، من الصعب أن يتخلى آيندهوفن بسهولة عن اللاعب، وفق رواية صحيفة "دي تليجراف"، حتى في مواجهة عرض مهم من جانب نابولي، الذي سبق أن خاض معه تجارب تفاوض شاقة، مثل تلك التي قادت نوا لانج إلى كامبانيا في صيف 2025.

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الانطباع هو أن صفقة دي بروينه قد تتحرك فقط في مواجهة عرض مالي مهم، ولهذا السبب يحاول الهولنديون العمل أيضًا على بعض عمليات البيع المفيدة لتحرير مساحة وجمع الأموال، وعلى رأسها لاعب بارما السابق دينيس مان.

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وفي هذه الأثناء، يبقى الموضوع في صدارة النقاش، لدرجة أنه أشرك في الجدل من يقدّم دي بروينه أفضل مستوياته معه، وهو مارك فان بوميل، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، والذي سبق أن درّب آيندهوفن، ولعب في صفوف ميلان سابقًا تحت قيادة أليجري، حيث تحدّث بعد الفوز على إيطاليا، برباعية مقابل هدف، إلى "سكاي سبورت" وعلّق على الوضع قائلًا: "كيفن لاعب كبير، إنه واحد من أفضل اللاعبين الموجودين حاليًا. رأيناه طوال دوري الأمم. شاهدتُ بعض مباريات نابولي ولعبتُ مع أليغري؛ أعتقد أنه يستطيع التعامل معه جيدًا".

وتابع "يُقال الكثير عن كيفن، وفي بلجيكا، سألوني إن كان مناسبًا لآيندهوفن؛ لقد لعبتُ ودرّبتُ هناك، وأعتقد أنه يتأقلم جيدًا مع الكرة الهولندية. لكنني لم أقل له أو لوسائل الإعلام إن عليه الرحيل. أعتقد أنه مناسب أيضًا لنابولي".

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إذًا لا نصيحة، وكل شيء متروك لرغبة دي بروينه ونابولي. لكن كم سيوفّر النادي في حال رحيل مبكر؟ إن انتقال لاعب مانشستر سيتي السابق سيتيح للنادي أن يوفّر نحو 6 ملايين يورو إجمالًا من راتبه، مع كونه مرتبطًا بعقد مع نابولي حتى نهاية هذا الموسم "2026-2027"، مع خيار التمديد لعام آخر.