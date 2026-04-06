كيفت يتفهم غضب مهاجم أياكس ووت فيغهورست ويشرح على الفور السبب

يتفهم ويم كيفت غضب ووت فيغهورست خلال مباراة أياكس ضد إف سي توينتي (1-2). فقد تم استبدال المهاجم قبل الأوان، ليحل محله دون-أنجيلو كونادو. وسجل فيغهورست هدف التعادل، لكن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه.

أثناء استبداله، بدا على ويغهورست انزعاجه الشديد من مغادرة الملعب. وعندما وصل إلى خط التماس، رفض مصافحة المدرب المؤقت أوسكار غارسيا.

بعد انتهاء المباراة، أراد المراسل كريستيان ويلايرت إجراء مقابلة مع ويغهورست لصالح ESPN، لكن لاعب المنتخب الهولندي رفض ذلك. أما ستيفن بيرغويس فقد أجرى مقابلة وأكد أن أياكس لم يلعب بشكل جيد ضد توينتي، الذي كان أفضل بعد الاستراحة في ملعب يوهان كرويف أرينا.

يبدأ رينيه فان دير جيب يوم الاثنين في KieftJansenEgmondGijp بالحديث عن ويغهورست من بين أمور أخرى. ''يمكنك أن تقول في كل مرة أن ستيرلينج لم يعد يلمس الكرة وأن ووت مشوش قليلاً، لكنك تعرف ذلك الآن. لم أعد أتفاجأ بذلك. كما قال ويم ذات مرة: هذا الفتى ليس على ما يرام تماماً. فتجلس هناك وتحدق فيه. أعتقد أن كل ما يفعله جيد.''

"فهمت سبب غضب ويغهورست"، يدافع كيفت عن مهاجم أياكس. "بمن يتم استبداله؟ بلاعب شاب سجل أربعة أهداف في ثلاثة مواسم. دولبرغ جالس على مقاعد البدلاء. ولماذا، ليدخل في المباراة لمدة خمس دقائق؟ أم أنه يمكنه أيضًا أن يدخل لمدة نصف ساعة؟ لذا، أنا أتفهم ذلك."

ويغهورست البالغ من العمر 33 عامًا لديه عقد مع أياكس حتى 30 يونيو من هذا العام. ويبدو أن اللاعب المخضرم سيودع أمستردام بعد هذا الموسم، مع احتمال انتقاله إلى نادي توينتي في الخريف من مسيرته الكروية.

بعد مباراة السبت الماضي، بلغ عدد مباريات ويغهورست مع أياكس 59 مباراة. وسجل خلال تلك الفترة 19 هدفاً، بينما صنع أربعة أهداف.